Trump cselekvésre szólította fel Ukrajnát

Donald Trump amerikai elnök december 18-án hangsúlyozta, hogy reméli, Ukrajna gyorsan lép az orosz–ukrán háború lezárását célzó diplomáciai folyamatban. A nyilatkozat a hétvégi floridai, Ukrajnára fókuszáló találkozó előtt hangzott el. Trump kiemelte: – Remélem, hogy Ukrajna gyorsan cselekszik, mert Oroszország ott van. Figyelmeztetett, hogy a késlekedés az orosz álláspont változását eredményezheti – számolt be róla az Origo.
Az ukrán küldöttség december 19–20-án érkezik az Egyesült Államokba, hogy egyeztessen amerikai tisztviselőkkel a béketárgyalás részleteiről. A tárgyalások középpontjában egy húszpontos béketerv áll, amely biztonsági garanciákat, az ország újjáépítését, valamint a kapcsolódó lépéseket és dokumentumokat tartalmaz.
Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (AFP)
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!