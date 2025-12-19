Trump cselekvésre szólította fel Ukrajnát

Donald Trump amerikai elnök december 18-án hangsúlyozta, hogy reméli, Ukrajna gyorsan lép az orosz–ukrán háború lezárását célzó diplomáciai folyamatban. A nyilatkozat a hétvégi floridai, Ukrajnára fókuszáló találkozó előtt hangzott el. Trump kiemelte: – Remélem, hogy Ukrajna gyorsan cselekszik, mert Oroszország ott van. Figyelmeztetett, hogy a késlekedés az orosz álláspont változását eredményezheti – számolt be róla az Origo.

Trump reméli, hogy Ukrajna gyorsan cselekszik. Fotó: AFP

Az ukrán küldöttség december 19–20-án érkezik az Egyesült Államokba, hogy egyeztessen amerikai tisztviselőkkel a béketárgyalás részleteiről. A tárgyalások középpontjában egy húszpontos béketerv áll, amely biztonsági garanciákat, az ország újjáépítését, valamint a kapcsolódó lépéseket és dokumentumokat tartalmaz.

