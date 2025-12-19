Rendkívüli

Nyolcéves gyerektől kért intim képet a férfi, majd kisfiúkat kényszerített szexuális cselekményre

A Pest Vármegyei Főügyészség minősített gyermekpornográfia bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat egy férfival szemben, aki hónapokon át kiskorúakat vett rá pornográf képek és videók készítésére és elküldésére.

Magyar Nemzet
2025. 12. 19. 10:53
Illusztráció Fotó: OlhaTsiplyar Forrás: Shutterstock
A Pest Vármegyei Főügyészség minősített gyermekpornográfia bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat egy férfival szemben, aki 5 hónapon keresztül több gyermeket vett rá arra, hogy magukról pornográf képeket, videókat készítsenek és azokat elküldjék neki.

A Pest Vármegyei Főügyészség pénteken közölte az MTI-vel, hogy a büntetett előéletű férfi 2024 júniusa és 2024 októbere között egy népszerű internetes közösségi alkalmazáson keresztül kereste 18 éven aluli áldozatait.

A vádlott a gyerekek bizalmába férkőzött, majd rávette őket, hogy nemi szervükről képeket, videókat készítsenek és elküldjék neki; 

a legfiatalabb sértett 8 éves volt.

A férfi két kiskorú fiút szexuális cselekmény végzésére is megpróbált rávenni, azonban sikerrel csak az egyik gyermeknél járt, a másik elutasította a vádlott kérését – tették hozzá, azzal együtt, hogy a vádlott a megszerzett felvételeket a mobiltelefonján tárolta.

Az egyik kisfiú édesanyja tett feljelentést, amely alapján a Pest vármegyei nyomozók rövid időn belül a férfi nyomára akadtak és elfogták.

A Pest Vármegyei Főügyészség a letartóztatásban lévő férfit minősített gyermekpornográfia bűntettével és két rendbeli szexuális erőszak bűntettével vádolja.

A főügyészség a férfival szemben a feltételes szabadságra bocsátás lehetősége nélkül végrehajtandó szabadságvesztés, a közügyektől és minden olyan foglalkozás gyakorlásától való eltiltását indítványozza, amelyben 18 éven aluli személyekkel kerülne kapcsolatba.

Az ügyben a Budapest Környéki Törvényszék fog dönteni – áll a közleményben.

