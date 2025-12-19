Büntetőeljárást indított a rendőrség Majka ittas vezetése miatt

Járművezetés ittas állapotban vétsége miatt indított büntetőeljárást a rendőrség a közismert rapper, Majka ügyében – tudta meg a Magyar Nemzet. Információink szerint Majkát egyelőre nem gyanúsították meg a rendőrök, az ügyet szakértők bevonásával vizsgálják.

Fotó: Szabolcs László

Ahogy arról lapunk is beszámolt, az RTL Klub műsorvezetőjeként is tevékenykedő előadóművész csütörtökön írta ki a Facebook-oldalára, hogy előző este ittas vezetésen kapták a rendőrök.

„Egy címeres ökör vagyok. Egy nehéz és pörgős év végén, egy koccintás után tegnap este későn indultam haza kocsival. Nem éreztem magam becsípve se. Inkább szerencsé(m)re néhány száz méter után a rendőrök igazoltattak, mielőtt bármi történhetett volna. Mérhetetlenül sajnálom, a következményeket vállalom. Sajnálom, nincs rá mentség“ – írta bejegyzésében Majoros Péter, azaz Majka.

Magyarországon az ittas járművezetés akkor minősül bűncselekménynek, ha a hitelesített szondás mérés a kilélegzett levegőben legalább 0,25 mg/l alkoholt mutat vagy a vérvizsgálat legalább 0,50 ezrelékes véralkoholszintet állapít meg.