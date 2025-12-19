majkarendőrségmajoros péter

Büntetőeljárást indított a rendőrség Majka ittas vezetése miatt

Büntetőeljárásban vizsgálja Majka botrányát a rendőrség – tudta meg a Magyar Nemzet. Az ismert rapper szerdán este jelentette be a Facebook-oldalán, hogy a rendőrök ittas vezetésen kapták. Az RTL Klub műsorvezetője azt írta, vállalja a következményeket.

Pámer Dávid
2025. 12. 19. 8:53
Majoros Péter (Majka) - (Fotó: Facebook)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Járművezetés ittas állapotban vétsége miatt indított büntetőeljárást a rendőrség a közismert rapper, Majka ügyében – tudta meg a Magyar Nemzet. Információink szerint Majkát egyelőre nem gyanúsították meg a rendőrök, az ügyet szakértők bevonásával vizsgálják.

20241106 Budapest X-Faktor sajtótájékoztató. fotó: Szabolcs László (SZL) MW Bulvár képen: Majoros Péter Majka
Fotó: Szabolcs László

Ahogy arról lapunk is beszámolt, az RTL Klub műsorvezetőjeként is tevékenykedő előadóművész csütörtökön írta ki a Facebook-oldalára, hogy előző este ittas vezetésen kapták a rendőrök.

„Egy címeres ökör vagyok. Egy nehéz és pörgős év végén, egy koccintás után tegnap este későn indultam haza kocsival. Nem éreztem magam becsípve se. Inkább szerencsé(m)re néhány száz méter után a rendőrök igazoltattak, mielőtt bármi történhetett volna. Mérhetetlenül sajnálom, a következményeket vállalom. Sajnálom, nincs rá mentség“ – írta bejegyzésében Majoros Péter, azaz Majka.

Magyarországon az ittas járművezetés akkor minősül bűncselekménynek, ha a hitelesített szondás mérés a kilélegzett levegőben legalább 0,25 mg/l alkoholt mutat vagy a vérvizsgálat legalább 0,50 ezrelékes véralkoholszintet állapít meg.

 

Komment

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Földi László
idezojelekkarácsony

Karácsonyi esély az újragondolásra

Földi László avatarja

Ha tudunk hinni benne, nagyon egyszerűvé válhat az alagútból a fényre kivezető út.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.