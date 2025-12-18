Majkát elkapták a rendőrök

Az ismert előadót, Majkát ittas vezetésen érték a rendőrök. Az esetről a műsorvezető számolt be a közösségi oldalán.

Majkát ittas vezetésen érték a rendőrök (Forrás: Facebook)

„Egy címeres ökör vagyok. Egy nehéz és pörgős év végén, egy koccintás után tegnap este későn indultam haza kocsival. Nem éreztem magam becsípve se. Inkább szerencsé(m)re néhány száz méter után a rendőrök igazoltattak, mielőtt bármi történhetett volna. Mérhetetlenül sajnálom,

a következményeket vállalom. Sajnálom, nincs rá mentség

– írta bejegyzésében Majka, azaz Majoros Péter.

A zenész egyébként az elmúlt időszakban sorozatos botrányaival került a figyelem középpontjába. Emlékezetes, az előadóművész 2025 januárjában bemutatott egy kormánykritikus áthallású zeneszámot, amely az ellenzéki politikusoknál nagy kedvenc lett. Gyurcsány Ferenc és Magyar Péter is teljesen a hatása alá került.

Majka botrányai

Néhány hónappal később a debreceni Campus fesztivál zárónapján, július 19-én Majka előadta a dalt.

A szám végén a koncert egyik közreműködője egy mikrofont tartott Majka fejéhez, eljátszva, hogy főbe lövi a még a számbéli miniszterelnök szerepében parádézó rappert.

Majka a nagyobb hatás kedvéért össze is esett a színpadon, ami el is sötétült. Mindezt ráadásul egy olyan világpolitikai környezetben tette, amelyben több olyan eset is történt, ahol valóban meglőttek vezetőket.

Emlékezetes, hogy tavaly Donald Trumpnak meglőtték a jobb fülét egy kampányeseményen Butler közelében, Pennsylvania államban, és csak néhány milliméteren múlt az élete. Tavaly májusban lőtték meg Robert Ficót, Szlovákia miniszterelnökét Nyitrabányán, aki életveszélyes állapotban került kórházba, és többórás műtéten esett át.

Az ügy súlyosságát jól szemlélteti, hogy a rajongók is kiakadtak, de még a fesztivál szervezői is elhatárolódtak az esettől. Felháborodásának adott hangot Dopeman, Nagy Feró és Debrecen polgármestere is, sőt még Sulyok Tamás köztársasági elnök és Orbán Viktor is üzent.

Az eset után néhány héttel egy férfi regisztrált egy külföldi szerveren üzemeltetett honlapon, hogy

anyagi ellenszolgáltatásért találjon valakit, aki vállalkozik a miniszterelnök megölésére.

A rendőrség azonban gyorsan őrizetbe vette az Orbán Viktor megölését tervező férfit.