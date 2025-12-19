Rendkívüli

Orbán Viktor rendkívüli sikert ért el Brüsszelben – kövesse élőben a miniszterelnök tájékoztatóját

Schäfer AndrásUnion BerlinPremier Leaguemagyar válogatott

A nehézségeiről valló Schäfer András ezzel a feltétellel igazolna a Premier League-be

Őszi nehézségeiről vallott az Union Berlinben futballozó magyar játékos, aki legszívesebben elfelejtené a novembert. A magyar válogatott Schäfer András jelenleg arra koncentrál, hogy berlini klubjában eljusson a századik tétmérkőzésig, utána viszont szívesen kipróbálná magát a Premier League-ben.

Magyar Nemzet
2025. 12. 19. 9:58
Cél a száz meccs az Union Berlinben (Fotó: NurPhoto/AFP/Ulrik Pedersen)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Bár a nyári felkészülése nagyszerűen sikerült, Schäfer Andrást az ősz folyamán több csapás is érte – klubjában, az Union Berlinben és a magyar válogatottban egyaránt. A 26 esztendős középpályás csapata médianapján beszélt legújabb balszerencse-sorozatáról.

Schäfer András kemény őszt tudhat a háta mögött
Schäfer András kemény őszt tudhat a háta mögött. Fotó: DPA/AFP/Swen Pförtner

Novemberi összeomlás

– Ebben a idényben egyszerűen peches voltam. Háromszor-négyszer is közbeszólt kisebb sérülésem és betegségem, vagy éppen egy bölcsességfog-kezelésre volt szükségem. Kis gondok, amelyek azonban mindig megtörték a ritmusomat – idézi a Ripost.hu Schäfert, aki kitért arra is, mik fájnak neki a leginkább. – Először is ott volt a Bayern-meccs: 2-2-re egyenlítettek a 93. percben. Aztán a válogatottal volt egy nagyon nehéz idegenbeli mérkőzésünk Örményországban, olyan, amilyet nem szívesen játszol. Utána jött a döntő összecsapásunk Írország ellen: szuperül játszottunk, uraltuk a játékot, a végén mégis veszítettünk a 96. percben kapott góllal. Ezután a St. Pauli ellen sérült voltam, majd amikor a Heidenheim ellen a végén beálltam, kikaptunk. 

Abban a hónapban gödörben voltam, de lassacskán kimászom belőle.

A Leipzig elleni 3-1-es győzelem jót tett. És az is, hogy amikor játékra kész vagyok, olyankor játszom is – mondta.

 

Az Union Berlinből a Premier League-be?

A 41-szeres válogatott futballista azt is elárulta, hogy legszívesebben a Premier League-ben folytatná pályafutását, csatlakozva Szoboszlai Dominikhoz és Kerkez Miloshoz: – Természetesen szívesen játszanék a Premier League-ben, de először szeretnék eljutni száz tétmeccsig az Unionnál, mielőtt talán más dolgokra is gondolhatnék – mondta a jelenleg 93 Union-meccsnél tartó magyar Schäfer, aki legközelebb szombaton, a Köln elleni idegenbeli bajnokin gyarapíthatja a mérkőzései számát.

Harc a salátástálért
A német labdarúgó Bundesligában sosem lehet csalódni: izgalmas rangadók, váratlan fordulatok és nagy csaták színesítik minden idényét. A Bayern München és a Borussia Dortmund párharca ezúttal is rengeteg izgalmat ígér, de a Lipcse, a Leverkusen és a Stuttgart is komoly eséllyel szállt harcba a bajnoki címért. A stadionok hétről hétre megtelnek, a Bundesligában pedig mindig akad egy csapat, amely meglepetést okoz. A TippmixPRO-n most még izgalmasabb a bajnoki hajrá – tippelj, és éld át a német futball varázsát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Földi László
idezojelekkarácsony

Karácsonyi esély az újragondolásra

Földi László avatarja

Ha tudunk hinni benne, nagyon egyszerűvé válhat az alagútból a fényre kivezető út.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu