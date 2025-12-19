A nehézségeiről valló Schäfer András ezzel a feltétellel igazolna a Premier League-be

Bár a nyári felkészülése nagyszerűen sikerült, Schäfer Andrást az ősz folyamán több csapás is érte – klubjában, az Union Berlinben és a magyar válogatottban egyaránt. A 26 esztendős középpályás csapata médianapján beszélt legújabb balszerencse-sorozatáról.

Schäfer András kemény őszt tudhat a háta mögött. Fotó: DPA/AFP/Swen Pförtner

Novemberi összeomlás

– Ebben a idényben egyszerűen peches voltam. Háromszor-négyszer is közbeszólt kisebb sérülésem és betegségem, vagy éppen egy bölcsességfog-kezelésre volt szükségem. Kis gondok, amelyek azonban mindig megtörték a ritmusomat – idézi a Ripost.hu Schäfert, aki kitért arra is, mik fájnak neki a leginkább. – Először is ott volt a Bayern-meccs: 2-2-re egyenlítettek a 93. percben. Aztán a válogatottal volt egy nagyon nehéz idegenbeli mérkőzésünk Örményországban, olyan, amilyet nem szívesen játszol. Utána jött a döntő összecsapásunk Írország ellen: szuperül játszottunk, uraltuk a játékot, a végén mégis veszítettünk a 96. percben kapott góllal. Ezután a St. Pauli ellen sérült voltam, majd amikor a Heidenheim ellen a végén beálltam, kikaptunk.

Abban a hónapban gödörben voltam, de lassacskán kimászom belőle.

A Leipzig elleni 3-1-es győzelem jót tett. És az is, hogy amikor játékra kész vagyok, olyankor játszom is – mondta.

Az Union Berlinből a Premier League-be?

A 41-szeres válogatott futballista azt is elárulta, hogy legszívesebben a Premier League-ben folytatná pályafutását, csatlakozva Szoboszlai Dominikhoz és Kerkez Miloshoz: – Természetesen szívesen játszanék a Premier League-ben, de először szeretnék eljutni száz tétmeccsig az Unionnál, mielőtt talán más dolgokra is gondolhatnék – mondta a jelenleg 93 Union-meccsnél tartó magyar Schäfer, aki legközelebb szombaton, a Köln elleni idegenbeli bajnokin gyarapíthatja a mérkőzései számát.