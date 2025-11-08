Micsoda döbbenet: Schäfer Andrásék csaknem legyőzték a Bayern Münchent

A Bundesliga szombati játéknapján megszületett a bajnokság idei eddigi legnagyobb meglepetése: az eddig százszázalékos teljesítményt nyújtó és kilenc bajnoki meccséből kilencet megnyerő Bayern München 2-2-es döntetlent játszott az Union Berlin otthonában.

A berlini csapat kezdő tizenegyében Schäfer András is helyet kapott.

A Bayern együttese a 95. percben egyenlített Harry Kane góljával, addig az Union Berlin vezetett. Lássuk a részleteket.

A berliniek már a mérkőzés elején jelezték, hogy a 34-szeres bajnok nem számíthat könnyű mérkőzésre, s a 9. percben betaláltak, de ekkor még VAR-vizsgálat után a játékvezető lesállás miatt érvénytelenítette a gólt. A holland Danilho Doekhi 27. percben szerzett találata viszont már vezetéshez juttatta a hazaiakat.

A Bayern hatalmas mezőnyfölényben futballozott, Luis Diaz pedig a 38. percben egyenlített. A kolumbiai légiós eredményes hetet tudhat maga mögött, mivel a hétközben duplázott, amellyel csapata 2-1-re nyert a Bajnokok Ligája-alapszakaszban a címvédő Paris Saint-Germain otthonában.

A hátvéd Doekhi azonban az idényben másodszor duplázva a 83. percben is betalált, így a Bayernek hajtania kellett, hogy elkerülje a vereséget. Végül Harry Kane a 95. percben egyenlített, de a bajorok így is elveszítették százszázalékos mérlegüket, és nem sikerült beállítaniuk a Bundesliga-rekordot, amely az idény első tíz bajnokijának megnyerésére vonatkozik. Az eddigi egyetlen hasonló sorozatot szintén a Bayern érte el még a 2015/16-os idényben, a Pep Guardiola edzette csapattal.

Az Unionban Schäfer András végig a pályán volt.

Gulácsi Péter és Willi Orbán - mint az idényben eddig minden fordulóban - ezúttal is a kezdőben szerepelt az RB Leipzig Hoffenheim otthonában játszott mérkőzésén, s együtt örülhettek az elefántcsontparti csapattársuk, Yan Diomande 9. percben szerzett góljának. A Hoffenheim azonban még a szünet előtt fordított, sőt a 79. percben eldöntötte a mérkőzést.

Ezzel megszakadt a Leipzig nyolcmeccses veretlenségi szériája a Bundesligában,

Ole Werner vezetőedző együttese a szombati bajnokit megelőzően utoljára az első fordulóban kapott ki.