Szerelőt keresett az interneten a nyugdíjas házaspár, ráment az összes megtakarításuk

Durva.

Magyar Nemzet
Forrás: Police2025. 12. 19. 12:48
Rendőrautó (Forrás: Pexels)
illusztráció Forrás: Pexels
Több, különböző módszerrel elkövetett online csalás miatt érkezett bejelentés a rendőrségre Fejér vármegyében. A csalók a sértettek bizalmára, jóhiszeműségére és pillanatnyi bizonytalanságára építettek – adta hírül a rendőrségi portál.

Az egyik esetben egy nő látszólag egy ismert távközlési szolgáltató nevében érkezett sms-ben kapott linkre kattintott. A megtévesztésig hasonló weboldalon megadta a bankkártyaadatait, valamint az sms-ben kapott megerősítő kódot is. A csalók közel másfél millió forintot emeltek le a számlájáról.

Egy másik ügyben egy magát banki ügyintézőnek kiadó csaló hívott fel egy férfit, és gyanús pénzmozgásra hivatkozva rávette arra, hogy lépjen be a netbankjába, és utalja el a pénzét egy megadott számlára. A sértettet csaknem egymillió forintos kár érte.

Egy idős házaspár interneten keresztül keresett szerelőt elromlott gázkazánjuk javításához. Az állítólagos szakember előleget kért, majd további összegeket és bankkártyaadatokat is megszerzett tőlük. Eltűnt a pénz a számlájukról, a szerelő pedig soha nem érkezett meg.

A rendőrség felhívja a figyelmet arra, hogy a csalók módszerei egyre kifinomultabbak, de néhány alapvető szabály betartásával megelőzhetők a hasonló esetek. Ezekről ide kattintva bővebben is olvashat. 

 

 

