Szerelőt keresett az interneten a nyugdíjas házaspár, ráment az összes megtakarításuk

Az egyik esetben egy nő látszólag egy ismert távközlési szolgáltató nevében érkezett sms-ben kapott linkre kattintott. A megtévesztésig hasonló weboldalon megadta a bankkártyaadatait, valamint az sms-ben kapott megerősítő kódot is. A csalók közel másfél millió forintot emeltek le a számlájáról.

Egy másik ügyben egy magát banki ügyintézőnek kiadó csaló hívott fel egy férfit, és gyanús pénzmozgásra hivatkozva rávette arra, hogy lépjen be a netbankjába, és utalja el a pénzét egy megadott számlára. A sértettet csaknem egymillió forintos kár érte.