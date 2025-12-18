Egy napig ingyenesen ázhat ebben a Pest vármegyei gyógy- és termálfürdőben

Egyébként a kényszerű zárásra azért volt szükség, mert még októberben meghibásodott a termálkút szivattyúja. Egyelőre úgy tudni, hogy a fürdőt csak január 19-én nyitják meg újra, előtte azonban lesz egy nap, amikor újra várják majd a látogatókat. Tóalmás polgármestere, Fodor Sándor most azt közölte, hogy december 27-én egy napra kinyit a fürdő, és ez még semmi, aznap nem kell majd fizetni a belépőjegyért, lehet viszont majd venni forralt bort a büfében.