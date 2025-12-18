ingyenesforralt bortermálfürdő

Egy napig ingyenesen ázhat ebben a Pest vármegyei gyógy- és termálfürdőben

Lesz forralt bor is.

Magyar Nemzet
Forrás: Termálfürdő2025. 12. 18. 18:21
illusztráció Fotó: Oláh Tibor Forrás: MTVA
Igaz, jelenleg zárva van a tóalmási Szent András Gyógyvizes Strandfürdő, a két ünnep között újra kinyitnak – adta hírül a Termálfürdő.hu

Egyébként a kényszerű zárásra azért volt szükség, mert még októberben meghibásodott a termálkút szivattyúja. Egyelőre úgy tudni, hogy a fürdőt csak január 19-én nyitják meg újra, előtte azonban lesz egy nap, amikor újra várják majd a látogatókat. Tóalmás polgármestere, Fodor Sándor most azt közölte, hogy december 27-én egy napra kinyit a fürdő, és ez még semmi, aznap nem kell majd fizetni a belépőjegyért, lehet viszont majd venni forralt bort a büfében. 

Egyébként a tóalmási fürdő akkor sem különösebben drága, amikor kell fizetni. A belépőjegy szezonon kívül a felnőtteknek kétezer forintba kerül, míg a 18 év alattiaknak és a nyugdíjasoknak ezer forintot kell fizetni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

