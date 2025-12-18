El sem kezdődött a karácsony, de van olyan bolt, ahol akár már a húsvéti dekort is beszerezheti

Már van olyan üzletlánc, ahol kikerültek a húsvéti dekorációk – írja a Kisalföld.
A portál egyik olvasója az egyik győri Kik üzletben vette észre, hogy már ki is pakolták a húsvéti ünnephez tartozó kellékeket. Csak a biztonság kedvéért ellenőrizték: húsvét a legközelebb 2026-ban, három és fél hónap múlva lesz. Nagypéntek április 3-án, a nagyszombat április 4-én, a húsvétvasárnap április 5-én, a húsvéthétfő pedig április 6-án lesz.
Helyszíni fotókat a Kisalföld cikkében talál.
