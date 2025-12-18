esőidőjáráshőmérsékletpárás

Meleg lesz a hétvégén, na nem azért, mert előkerül a nap

Így biztosan nem lesz hó karácsonykor, de még lehet helyette más.

Forrás: MTI2025. 12. 18. 16:00
Jellemzően borult, párás, ködös idő várható, helyenként gyenge esővel és ónos szitálással, a hőmérséklet 3-8 fokig emelkedik – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből.

Pénteken túlnyomóan borult, párás, ködös idő lesz, a köd nagyobb eséllyel délen és a Tiszántúlon fokozatosan ritkul, egyes részeken fel is oszlik, és kisüt a nap. A szitálás mellett északon és a Dunától keletre néhol gyenge eső sem kizárt. A légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt marad. 

A legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 8 fok között alakul.

 A kevésbé felhős helyeken ennél enyhébb lehet az idő.

Szombaton többnyire borult, párás, helyenként ködös idő valószínű, csak kis területen lehetnek szakadozások a felhőzetben. Szitálás, gyenge eső, a fagyos helyeken ónos szitálás előfordulhat. A légmozgás mérsékelt marad. Reggel mínusz 1 és plusz 6 fok között várható a hőmérséklet, 

majd kora délután 3-8 fok várható.

Ahol felszakadozik a felhőzet, ott ennél pár fokkal több lehet.

Vasárnap is borult, párás, egyes részeken tartósan ködös idő valószínű szitálással, néhol ónos szitálással. A légmozgás mérsékelt marad. Reggel 0 és plusz 5 fok közötti hőmérséklet várható, 

kora délutánra 3 és 8 fok közé melegszik fel a levegő.

 

