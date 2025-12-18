Meleg lesz a hétvégén, na nem azért, mert előkerül a nap

Pénteken túlnyomóan borult, párás, ködös idő lesz, a köd nagyobb eséllyel délen és a Tiszántúlon fokozatosan ritkul, egyes részeken fel is oszlik, és kisüt a nap. A szitálás mellett északon és a Dunától keletre néhol gyenge eső sem kizárt. A légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt marad.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 8 fok között alakul.

A kevésbé felhős helyeken ennél enyhébb lehet az idő.