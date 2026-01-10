Négy KO-király csap össze egymással – a profi boksz legnagyobb ringháborúi jönnek

Elképesztően nagy napja lesz 2026. május 2-a a profi ökölvívásnak, ugyanis ezen a napon két olyan gálát is rendeznek – az egyiket Tokióban, a másikat Las Vegasban –, aminek főmeccse igazi ínyenc lesz a rajongóknak. Egyrészt ringbe lép a súlycsoportoktól független rangsor jelenlegi éllovasa, a két súlycsoportban is vitathatatlan bajnoki címet szerző, jelenleg a kispehelysúlyt uraló Naoya Inoue (32-0, 27 KO), aki a korábban három súlycsoportban is világbajnoki címet szerző Junto Nakatani (32-0, 24 KO) ellen száll harcba, és ez a csata egész Ázsiát, beleértve természetesen Japánt is lázban tartja. A szakemberek egyöntetű véleménye, hogy Nakatani az egyetlen bunyós, aki veszélyes lehet a Szörnyetegre, sőt, talán le is győzheti őt.

Naoya Inoue, alias a Szörnyeteg ellen nagyon kevesen maradnak talpon 12 meneten keresztül, Nakataninak sem lesz ez kis feladat. Fotó: The Ring Magazine

Naoya Inoue és Junto Nakatani a japán főváros legnagyobb sportarénájában csap össze

A két klasszis – Nakatani a 6. a súlycsoportok nélküli listán – Tokióban, a híres, 55 ezer nézőt befogadó Tokyo Dome-ban csap össze május 2-án a boxingscene.com híre szerint, ahol a Szörnyeteg kispehelysúlyú vitathatatlan bajnoki címe lesz a tét, azaz a WBA, WBC, a WBO és az IBF világbajnoki övei. Mind Inoue és Nakatani is bokszolt december 27-én Rijádban, a Szamurájok éjszakája elnevezésű gálán, ahol mindketten meggyőző pontozásos győzelmet arattak. Mind Inoue, mind pedig Nakatani igencsak aktív volt 2025-ben, előbbi négy, utóbbi három meccset abszolvált.

A Szörnyeteg tavalyi címvédései

2025. 01. 25.: Kim Je-dzsun (22-3-2, 14 KO) kiütés a 4. menetben

2025. 05. 04.: Ramon Cárdenas (27-2, 15 KO) kiütés a 8. menetben

2025. 09. 14.: Murodjon Akhmadaliev (14-2, 11 KO) egyhangú pontozás

2025. 12. 27.: Alan Picasso (32-1-1, 17 KO) egyhangú pontozás

Junto Nakatani május 2-án Tokióban végre összecsap Naoya Inoue-val. Forrás: Ringmagazine.com

Nakatani 2025-ös meccsei

2025. 02. 24. David Cuellar Contreras (28-1, 18 KO) kiütés a 3. menetben

2025. 06. 08. Ryosuke Nishida (10-1, 2 KO) kiütés a 6. menetben

2025. 12. 27. Sebastian Hernandez (20-1, 18 KO) egyhangú pontozás

Nakatani – aki esetleges győzelme esetén először lehet vitathatatlan bajnok egy súlycsoportban – tavaly „rászokott” arra, hogy veretlen ellenfelek statisztikáját rontsa el. És pontosan ez a terve Ionue ellen is.