Négy KO-király csap össze egymással – a profi boksz legnagyobb ringháborúi jönnek

A profi ökölvívás nagy ünnepe jön el május 2-án, amikor Tokióban és Las Vegasban két olyan ringháborúra kerül sor, amire minden bokszrajongó vár. Összejön a japán szupermeccs a súlycsoportoktól független lista vezetője, Naoya Inoue és a harmatsúly sokszorosan kotonázott bajnoka, Junto Nakatani között, valamint cirkálósúlyban megütközik egymással a WBA és a WBO egyesített vb-címéért a címvédő Gilberto „Zurdo” Ramirez és a WBC félnehézsúlyú királya, David Benavidez.

Molnár László
2026. 01. 10. 6:44
A világ nagyon várja már, hogy május 2-án Nakatani és Inoue eldöntse, ki a legjobb japán profi bunyós
A világ nagyon várja már, hogy május 2-án Nakatani és Inoue eldöntse, ki a legjobb japán profi bunyós Forrás: boxingscene.com/Jake Donovan
Elképesztően nagy napja lesz 2026. május 2-a a profi ökölvívásnak, ugyanis ezen a napon két olyan gálát is rendeznek – az egyiket Tokióban, a másikat Las Vegasban –, aminek főmeccse igazi ínyenc lesz a rajongóknak. Egyrészt ringbe lép a súlycsoportoktól független rangsor jelenlegi éllovasa, a két súlycsoportban is vitathatatlan bajnoki címet szerző, jelenleg a kispehelysúlyt uraló Naoya Inoue (32-0, 27 KO), aki a korábban három súlycsoportban is világbajnoki címet szerző Junto Nakatani (32-0, 24 KO) ellen száll harcba, és ez a csata egész Ázsiát, beleértve természetesen Japánt is lázban tartja. A szakemberek egyöntetű véleménye, hogy Nakatani az egyetlen bunyós, aki veszélyes lehet a Szörnyetegre, sőt, talán le is győzheti őt.

Naoya Inoue, alias a Szörnyeteg ellen nagyon kevesen maradnak talpon 12 meneten keresztül
Naoya Inoue, alias a Szörnyeteg ellen nagyon kevesen maradnak talpon 12 meneten keresztül, Nakataninak sem lesz ez kis feladat. Fotó: The Ring Magazine

Naoya Inoue és Junto Nakatani a japán főváros legnagyobb sportarénájában csap össze

A két klasszis – Nakatani a 6. a súlycsoportok nélküli listán – Tokióban, a híres, 55 ezer nézőt befogadó Tokyo Dome-ban csap össze május 2-án a boxingscene.com híre szerint, ahol a Szörnyeteg kispehelysúlyú vitathatatlan bajnoki címe lesz a tét, azaz a WBA, WBC, a WBO és az IBF világbajnoki övei. Mind Inoue és Nakatani is bokszolt december 27-én Rijádban, a Szamurájok éjszakája elnevezésű gálán, ahol mindketten meggyőző pontozásos győzelmet arattak. Mind Inoue, mind pedig Nakatani igencsak aktív volt 2025-ben, előbbi négy, utóbbi három meccset abszolvált.

A Szörnyeteg tavalyi címvédései

  • 2025. 01. 25.: Kim Je-dzsun (22-3-2, 14 KO) kiütés a 4. menetben
  • 2025. 05. 04.: Ramon Cárdenas (27-2, 15 KO) kiütés a 8. menetben
  • 2025. 09. 14.: Murodjon Akhmadaliev (14-2, 11 KO) egyhangú pontozás
  • 2025. 12. 27.: Alan Picasso (32-1-1, 17 KO) egyhangú pontozás
Junto Nakatani szívesen megmérettetné magát Naoya Inoue ellen
Junto Nakatani május 2-án Tokióban végre összecsap Naoya Inoue-val. Forrás: Ringmagazine.com

Nakatani 2025-ös meccsei

  • 2025. 02. 24. David Cuellar Contreras (28-1, 18 KO) kiütés a 3. menetben
  • 2025. 06. 08. Ryosuke Nishida (10-1, 2 KO) kiütés a 6. menetben
  • 2025. 12. 27. Sebastian Hernandez (20-1, 18 KO) egyhangú pontozás

Nakatani – aki esetleges győzelme esetén először lehet vitathatatlan bajnok egy súlycsoportban – tavaly „rászokott” arra, hogy veretlen ellenfelek statisztikáját rontsa el. És pontosan ez a terve Ionue ellen is.

Inoue–Picasso meccs rövid összefoglalója:

Barátok ringháborúja, ahol törhet a csont, repedhet a borda

Egy újabb pazar ringháború május 2-án, egy újabb Szörnyeteggel – vagy inkább kettővel – a ringben. Nem véletlenül tértek már ki a 28 éves, Mexikói szörnyeteg becenevet viselő David Benavidez (31-0, 25 KO) elől korábbi vitathatatlan bajnokok – Saul „Canelo” Alvarez (63-3-2, 39 KO) és Dmitrij Bivol (24-1, 12 KO) –, ugyanis 2025. november 22-én éjjel újfent bebizonyította a rijádi gálán, miért is ő a sportág egyik, ha nem a legjobban került bokszolója. Hét menet alatt teljesen átrendezte Anthony Yarde (27-4, 24 KO) arcberendezését, és újabb idő előtti győzelmével megvédte a WBC félnehézsúlyú világbajnoki címét.

David Benavidez számára hét menetre volt szükség ahhoz, hogy felismerhetetlenre verje Yarde-t
David Benavidez számára hét menetre volt szükség ahhoz, hogy felismerhetetlenre verje Yarde-t. Fotó: The Ring Magazine

Miután a hátműtéte után lábadozó, a félnehézsúlyban a WBA, WBO, IBF és IBO bajnoki öveit viselő Bivol megint nem áll ki ellene, Benavidez elhatározta, hogy súlycsoportot vált ismét, és cirkálóban két szervezetnél is világbajnok Gilberto Zurdo Ramírezzel (48-1, 30 KO) csap össze május 2-án Las Vegasban. Hogy azért képet kapjunk Ramírez képességeiről és ütőerejéről, legyen elég annyi, hogy amikor a brit Chris Billam-Smith ellen a WBA öve mellé megszerezte a WBO övét is, a 12 menet alatt szinte mindent eltört ellenfelén, amit csak lehetett: 

  • a brit bunyós szeme felszakadt, 
  • felismerhetetlenre dagadt, 
  • az arcát össze kellett varrni, 
  • eltört a jobb hüvelykujja, a bal keze és néhány bordája. 

Halkan jegyezzük meg, hogy Ramírez egyetlen vereségét 2022. november 5-én Bivoltól szenvedte el, aki most a félnehézsúly öt nagy szervezetéből négynek a világbajnoka.

Ramírez és Smith meccsének összefoglalója:

Benavidez édesapja, idősebb Jose Benavidez a boxingscene.com szakportálnak elmondta, hogy fia és korábbi jó barátja, Ramírez meccsét a DANZ fizetős rendszerében szervezik meg. Úgy véli, fia legnagyobb hátránya az a 11 kilós súlykülönbség lehet, ami megvan a két bunyós között. Ramírez legutóbb nagyon sima, egyhangú pontozásos győzelmet aratott tavaly június 28-án a kubai Yuniel Dorticos (27-3, 25 KO) ellen.

– Örülök, hogy eldőlt kettejük csatája. Mindketten aláírták a szerződést, már mindketten lenyugodtak és elkezdhetik a felkészülést erre a meccsre. A fiamnak nagy kihívást jelent ez a súlycsoportváltás, az pedig nagyon motiválja, hogy a WBA és WBO egyesített cirkálósúlyú világbajnoka legyen. Izgatottan várjuk ezt a meccset – mondta az idősebb Benavidez, aki hozzátette, legalább száz alkalommal edzett már együtt a két bunyós. Sőt, ha hinni lehet az édesapának, éppen Ramírez nevezte el Szörnyetegnek Benavidezt.

Kovács Bence már bíráskodott Inoue meccsén, Nakatani ellen is őt tartja esélyesnek
Kovács Bence már bíráskodott Inoue meccsén, Nakatani ellen is őt tartja esélyesnek. Fotó: Kovács Bence

Kovács Bence szerint nagy tűzijáték lesz mindkét ringháború

Az olimpiai bajnok ökölvívó, a profiknál világbajnoki címig jutó Kovács Kokó István után a fia, Kovács Bence is felért a csúcsra a szorítóban. Igaz, utóbbi nem bokszolóként, hanem bíróként, ám 31 éves korára olyan meccsnek lehetett a ringbírója, mint a szeptemberi, Nagojában rendezett gálán a kispehelysúly vitathatatlan bajnokának, Naoye Inouenak címvédésén. Úgy véli, május 2-a tényleg a profi boksz ünnepe lesz, és hatalmas tűzijátékot vár mindkét összecsapástól.

– Ugyanakkor mindkét meccsnek megvan szerintem az esélyese. Ugyan valóban Nakatani az egyetlen, aki elkaphatja a Szörnyeteget, 

ám minden Inoue mellett szól, hiszen komolyabb ellenfelek ellen bunyózott és a kispehelysúly régóta az ő területe. 

Nakataninak az adhat esélyt, hogy a súlycsoport vitathatatlan bajnoka a vb-címe megszerzése után egyszer sem bokszolt japán ellenféllel, és most szembe kerül a saját harcmodorával. A másik meccsnek 

egyértelműen Benavidez az esélyese, aki szerintem Yarde-hoz hasonlóan kivégzi majd Ramírezt, aki nagyon üthető. 

Benavidez szerintem a félnehéz és a cirkáló messze legjobbja, ami ezen a meccsen is kijön majd – vélekedett a Magyar Nemzet kérdésére Kovács Bence.

Rácz Félix úgy véli, ugyan méltó lesz a Benavidez-Ramirez meccs Maxikó Napjához, ám előbbi simán nyer, mert mindenben jobb a riválisánál
Rácz Félix úgy véli, ugyan méltó lesz a Benavidez–Ramírez meccs Mexikó napjához, ám előbbi simán nyer, mert mindenben jobb a riválisánál. Fotó: Mirkó István

Rácz Félix egyetért Kokó fiával

Hazánk legismertebb promótere, a jelenleg a pusztakezes viadalokat szervező Rácz Félix szerint is nagy meccs lesz mindkét május 2-ai összecsapás, és amikor a végső győztesekre kellett tippelni, tökéletesen egyetértett Kokó fiával.

– A sportág szeretői közül sokan mondják, írják, hogy most Inoue emberére talált, és hogy itt a regnálása vége. Én egyáltalán nem így látom. S bár Nakatani amellett, hogy egy veretlen zseniális ökölvívó, de nem véletlenül Inoue Japán, a világ és súlycsoportja number one-ja, míg Nakatani „csak” a második pozíciót foglalja el mögötte. Amit mindenképp szeretnék kiemelni, hogy ez egyáltalán nem szégyellnivaló!  

Inoue a súlycsoport Michael Phelpse vagy Carl Lewisa. Mindent tud, és amit tud, azt alkalmazza is. Szerintem Olekszandr Uszikkal egyetemben korunk legkomplexebb ökölvívója.   

Biztos vagyok benne, hogy mint mindig, mindenhol, két hazai ökölvívó világbajnoki összecsapása, pazar meccset fog hozni, a végén pedig Inoue nagy meccseken tapasztalt rutinja döntő tényező lesz. Nem zárok ki egy szoros mérkőzést sem, viszont a végén nagyobb összeget tennék arra, hogy Inoue kezét emelik majd a magasba – fogalmazott lapunknak Rácz Félix.

A Benavidez–Ramírez ringcsata véleménye szerint egy régóta várt Mexicó kontra Mexicó párosítás, ami abszolút méltó a Cinco de Mayo, azaz Mexikó nemzeti ünnepéhez, ami pont május 2-ára esik. 

A szorítóban biztos, hogy lesz tűzijáték, mert a két bunyós profi mérlege 79-1, ebből 55 KO!

– Mindkét ökölvívó világbajnok, és még ha különböző súlycsoportokban is, a meccs favoritja számomra félnehézsúlyban vitézkedő David Benavidez. Felsorakozhatnám a mellette szóló érveimet, de egyszerűen csak mindenben jobb Ramíreznél – jelentette ki a promóter.

Egy biztos, mind Benavidez, mind pedig Ramírez két súlycsoportban ért eddig a csúcsra, és mindketten világbajnokok voltak nagyközépsúlyban, majd utána előbbi félnehézben, utóbbi cirkálóban nyert vb-övet.

Benavidez Yarde felett aratott győzelmének összefoglalója:

