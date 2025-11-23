David BenavidezRijádkoAnthony Yardevilágbajnokprofi boksz

Szinte felismerhetetlenre verte ellenfelét a profi boksz rettegett harcosa Rijádban + videó

Nem véletlenül tértek már ki a 28 éves, Mexikói szörnyeteg becenevet viselő bunyós elől vitathatatlan bajnokok, ugyanis szombat éjjel bebizonyította a rijádi gálán, miért is ő a sportág egyik, ha nem a legjobban került bokszolója. David Benavidez hét menet alatt teljesen átrendezte Anthony Yarde arcberendezését, és újabb idő előtti győzelmével megvédte a WBC félnehézsúlyú világbajnoki címét. A ringből kilépve közölte, ha a félnehézsúly másik világbajnoka, a WBA, WBO, IBF és IBO bajnoki öveit viselő Dmitrij Bivol megint nem áll ki ellene, súlycsoportot vált ismét, és cirkálóban két szervezetnél is világbajnok Gilberto Ramirezzel csap össze májusban.

Molnár László
2025. 11. 23. 9:28
David Benavidez tovább öregbítette a hírnevét, ezúttal hét menetre volt szüksége a győzelemhez és a címvédéshez
David Benavidez tovább öregbítette a hírnevét, ezúttal hét menetre volt szüksége a győzelemhez és a címvédéshez (Fotó: The Ring Magazine)
Ritka az olyan bunyós, aki azt elérte eddigi karrierje során, hogy a profi ökölvívás két vitathatatlan bajnoka is azért veszítette el a címét, mert nem akart kiállni ellene. Nos, David Benavidez (31-0, 25 KO) átélhette ezt, ugyanis sem Saul „Canelo” Alvarez (63-3-2, 39 KO), sem pedig Dmitrij Bivol (24-1, 12 KO) nem lépett ringbe a bivaly erejével rendelkező bunyós ellen, aki szombat éjjel Rijádban védte meg félnehézsúlyban a WBC világbajnoki címét. Holott ezúttal a harmadik címmeccsére készülő, kőkemény öklű Anthony Yarde (27-4, 24 KO) volt az ellenfele, ám a keményfejű brit csak a hetedik menetig bírta Benavidez csapásait. Ekkor már szinte felismerhetetlen volt az arca, ömlött a vér a szétvert orrából, így a bíró megállította a teljesen egyoldalú csatát, és kihírdette a címvédő 31. győzelmét.

David Benavidez a brit Yarde elleni győzelme után könnyen lehet, hogy súlycsoportot vált
David Benavidez a brit Yarde elleni győzelme után könnyen lehet, hogy súlycsoportot vált (Fotó: BBC/Queensberry)

David Benavidez minden nagy nevet eltakarított már az útjából, aki kiállt ellene

A 28 éves bunyós mindenki ellen ringbe lép, ha az hajlandó ellene kiállni. Ha megnézzük az utolsó öt ellenfelét, akkor a BBC összeállításában láthatjuk, hogy azok a harcosok 112 meccset nyertek meg pályafutásuk során, és mindössze ötször kaptak ki, mikor összecsaptak Benavidezzel. Majd mind az öten kikaptak tőle 

  • Caleb Plant (22-1)
  • Demetrius Andrade (32-0)
  • Olekszandr Gvozdyk (20-1)
  • David Morrell (11-0)
  • Anthony Yarde (27-3)

Plant és Yarde kiütéssel (a 6., illetve a 7. menetben), míg a másik három sima pontozással kapott ki a Mexikói szörnyetegtől, aki egyébként amerikaiként lép szorítóba.

Yarde arcán szinte nem maradt ép folt a hetedik menet közepére
Yarde arcán szinte nem maradt ép folt a hetedik menet közepére (Fotó: BBC/Queensberry)

Ha Bivol nem áll ki ellene, feljebb lép Benavidez, és összecsap a cirkálósúly legjobbjával

Természetesen a meccset követően megkérdezték a 28 éves bunyóst, ki ellen folytatná legszívesebben. David Benavidez úgy érzi, megérdemelten nyert Yarde ellen.

– Határozottan erre számítottam. Amikor aláírtam, hogy megküzdök Anthony Yarde-dal, azt mondtam, ez egy háború lesz. Azt hiszem, a hatodik menetben legyőzött, és ez alaposan felpaprikázott. Gondoltam, ha az a vágya, hogy jöjjenek az ütések, ám legyen. Mindenki láthatta, mi lett a vége – mondta a Ring Magazinnak Benavidez az összecsapást követően.

Hogy merre tovább? Nos, Benavidez bízik abban, hogy összejöhet a WBA, a WBO, az IBF és az IBO világbajnokával, Dmitrij Bivollal – a kirgiz származású extraklasszis egyszer már kitért a mexikói–amerikai elől, lemondva a vitathatatlan bajnoki címéről –, ám ha nem jön össze a címegyesítés, akkor feljebb lép David Benavidez, és május elején összecsap a cirkálósúly WBA és WBO világbajnokával, a mexikói Gilberto Ramirezzel (48-1, 30 KO). Utóbbi semmi kivetnivalót nem lát kettejük májusi ringháborújában.

Ramirez a brit Chris–Billam Smith ellen szerezte meg egy emlékezetes meccsen a WBA öve mellé a WBO vb-címét:

– Természetesen a David elleni meccset az emberek látni akarják. Ha cirkálósúlyba akar lépni, akkor meg tudjuk szervezni a meccset. Nekem semmi problémám egy mexikóival megküzdeni. Bárkivel megküzdhetek. Harcos vagyok. Ő egy nagyszerű bajnok és egy igazi kemény harcos. Barátok vagyunk, és ismerem a családját, de ha megfelelő a pénz, akkor meg tudjuk szervezni a meccset. Voltak már együtt fantasztikus edzőtáboraink, amik önmagukban is megérik a fizetős meccseket. Nagyszerű meccset vívhatnánk egymás ellen. Az év meccse lenne – mondta Ramirez a Ring Magazinnak.

David Benavidez ütőerejéről már beszéltünk, Ramirezéről pedig legyen elég annyi, hogy amikor a brit Chris-Billam Smith ellen a WBA öve mellé megszerezte a WBO övét is, a 12 menet alatt szinte mindent eltört ellenfelén, amit csak lehetett: a brit bunyós szeme felszakadt, felismerhetetlenre dagadt, az arcát össze kellett varrni, eltört a jobb hüvelykujja, a bal keze és néhány bordája.

David Benavidez szinte felismerhetetlenre verte Anthony Yarde-t hét menet alatt:

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

