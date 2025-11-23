Szinte felismerhetetlenre verte ellenfelét a profi boksz rettegett harcosa Rijádban + videó

Ritka az olyan bunyós, aki azt elérte eddigi karrierje során, hogy a profi ökölvívás két vitathatatlan bajnoka is azért veszítette el a címét, mert nem akart kiállni ellene. Nos, David Benavidez (31-0, 25 KO) átélhette ezt, ugyanis sem Saul „Canelo” Alvarez (63-3-2, 39 KO), sem pedig Dmitrij Bivol (24-1, 12 KO) nem lépett ringbe a bivaly erejével rendelkező bunyós ellen, aki szombat éjjel Rijádban védte meg félnehézsúlyban a WBC világbajnoki címét. Holott ezúttal a harmadik címmeccsére készülő, kőkemény öklű Anthony Yarde (27-4, 24 KO) volt az ellenfele, ám a keményfejű brit csak a hetedik menetig bírta Benavidez csapásait. Ekkor már szinte felismerhetetlen volt az arca, ömlött a vér a szétvert orrából, így a bíró megállította a teljesen egyoldalú csatát, és kihírdette a címvédő 31. győzelmét.

David Benavidez a brit Yarde elleni győzelme után könnyen lehet, hogy súlycsoportot vált (Fotó: BBC/Queensberry)

David Benavidez minden nagy nevet eltakarított már az útjából, aki kiállt ellene

A 28 éves bunyós mindenki ellen ringbe lép, ha az hajlandó ellene kiállni. Ha megnézzük az utolsó öt ellenfelét, akkor a BBC összeállításában láthatjuk, hogy azok a harcosok 112 meccset nyertek meg pályafutásuk során, és mindössze ötször kaptak ki, mikor összecsaptak Benavidezzel. Majd mind az öten kikaptak tőle

Caleb Plant (22-1)

Demetrius Andrade (32-0)

Olekszandr Gvozdyk (20-1)

David Morrell (11-0)

Anthony Yarde (27-3)

Plant és Yarde kiütéssel (a 6., illetve a 7. menetben), míg a másik három sima pontozással kapott ki a Mexikói szörnyetegtől, aki egyébként amerikaiként lép szorítóba.

Yarde arcán szinte nem maradt ép folt a hetedik menet közepére (Fotó: BBC/Queensberry)

Ha Bivol nem áll ki ellene, feljebb lép Benavidez, és összecsap a cirkálósúly legjobbjával

Természetesen a meccset követően megkérdezték a 28 éves bunyóst, ki ellen folytatná legszívesebben. David Benavidez úgy érzi, megérdemelten nyert Yarde ellen.

– Határozottan erre számítottam. Amikor aláírtam, hogy megküzdök Anthony Yarde-dal, azt mondtam, ez egy háború lesz. Azt hiszem, a hatodik menetben legyőzött, és ez alaposan felpaprikázott. Gondoltam, ha az a vágya, hogy jöjjenek az ütések, ám legyen. Mindenki láthatta, mi lett a vége – mondta a Ring Magazinnak Benavidez az összecsapást követően.