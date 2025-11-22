David BenavidezRijádringfélnehézsúlyJosé Banevidez Jrvilágbajnok

Gyermekként egy zsírpacni volt, Rijádban viszont a világ egyik legjobban elkerült bunyósaként védheti meg a vb-címét

Ritka az olyan profi bunyós, aki azt elérte eddigi karrierje során, hogy két vitathatatlan bajnok is azért veszítette el a címét, mert nem akart kiállni ellene. Nos, David Benavidez átélhette ezt, ugyanis sem Saul „Canelo” Alvarez, sem pedig Dmitrij Bivol nem lépett ringbe a bivaly erejével rendelkező bunyós ellen, aki szombat éjjel Rijádban védi meg félnehézsúlyban a WBC világbajnoki címét. A 28 éves bunyós nagy utat járt be, míg a profi ökölvívás rettegett harcosa lett, hiszen 13 évesen már 125 kilót nyomott, és edző édesapjának és a sportnak köszönhetően ma már a 79 kilósok között osztja a pofonokat.

Molnár László
2025. 11. 22. 10:18
David Benavidez már két súlycsoportban lett világbajnok, de az igazán nagy nevek nem harcolnak vele
David Benavidez már két súlycsoportban lett világbajnok, de az igazán nagy nevek nem harcolnak vele Fotó: Europress/AFP/Tayfun Coskun
Ma este Rijádban címvédő csatában lép ringbe az a bunyós, aki talán a világ legjobban került bunyósa. A félnehézsúlyú David Benavidez (30-0, 24 KO) a WBC vb-övét teszi kockára a szintén elképesztő ütőerővel rendelkező, és már a harmadik címmeccsére készülő brit Anthony Yarde ellen (27-3, 24 KO). Sokan fogadnak arra, hogy a ringháború nem tart majd 12 menetig, és a fogadóirodák nagy többsége Benavidez kiütéses győzelmét várja. Holott a keleti fenevad becenévre hallgató 34 éves brit bunyós statisztikája egyáltalán nem rossz, igaz, eddigi két címmeccsén egyaránt KO-vereséget szenvedett a félnehézsúly két csillagától, az orosz Szergej Kovaljovtól (2019), illetve a csecsen származású Artur Beterbievtől. Ugyanakkor tény, a szombat esti csatának nem ő az igazi sztárja.

LAS VEGAS, NEVADA - JUNE 15: David Benavidez (in black&red short) from Phoenex, Arizona and Oleksandr Gvozdyk (in gray short) from Kharkiv, Ukraine exchange punches during their WBC interim world light heavyweight title of the Premiere Boxing Championship on Saturday night at the MGM Grand Garden Arena in Las Vegas, Nevada, United States on June 15, 2024. Tayfun Coskun / Anadolu (Photo by Tayfun Coskun / Anadolu via AFP)
David Benavidez simán kipontozta Olekszandr Gvozgyikot, és lett a félnehézsúly világbajnoka (Fotó: Europress/AFP/Tayfun Coskun)

David Benavidez: az elhízott kisgyerektől a világhírnévig

A Benavidez név Daviden kívül sem ismeretlen a profi ökölvívás világában, ugyanis az édesapa, José, és David testvére, José Jr. szintén a sportág ismert és elismert képviselői. Az édesapa ma már edzőként dolgozik a fiaival, 

míg bátyja, José Benavidez Jr. (28-3-1, 18 KO) szintén eljutott vb-címmeccsig:

  • ám 2018 októberében egy bizonyos Terrence Crawford (42-0, 31 KO) kiütötte a 12. menetben
  • idén februárban ugyan Las Vegasban az 5. menetben kiütötte ellenfelét, de miután megbukott a doppingteszten, így döntetlenre adták a meccset, ő pedig azóta nem léphetett ringbe
  • ugyanakkor filmszínészként a Creed III-ban debütált, ő játssza Félix Chavezt.

Szerencsére David nem követett el semmi hülyeséget, sőt, ő igazi példakép lehet a gyermekek és a túlsúlyosak számára. Ugyanis 13 évesen már 125 kilót mutatott a mérleg alatta, ám az édesapja és a boksz segítségével, valamint a bátyja sikereit látva előbb lefogyott 45 kilót, és a 72 kilósok között bokszolt sokáig.

Akkoriban soha nem gondoltam volna, hogy top harcos leszek, és a mai boksz egyik legnagyobbika. Mindig is hittem magamban. Mindig tudtam, hogy kemény munkával bármi lehetséges. Soha nem adtam fel, megvolt bennem az akarat és az elkötelezettség, hogy elérjek oda, ahová akartam. Ezt az üzenetet szeretném átadni a gyerekeknek és azoknak a felnőtteknek, akik a súlyukkal küzdenek, hogy bármit elérhetnének, csak akarni kell 

– nyilatkozta a BBC Sportnak David Benavidez, aki edzéseken 15 éves korára olyan profikkal küzdött, mint a többszörös középsúlyú világbajnok Gennagyij Golovkin (42-2-1, 37 KO). Mára két súlycsoportban ért el a világbajnoki címig.

David Benavidez nyerni akar Yarde ellen, hogy utána csatára kényszeríthesse Beterbievet vagy Bivolt
David Benavidez nyerni akar Yarde ellen, hogy utána csatára kényszeríthesse Beterbievet vagy Bivolt (Fotó: Europress/AFP/Tayfun Coskun)

Menekülnek előle a vitathatatlan bajnokok

A ringben nyújtott teljesítménye miatt a szakma a világ egyik legjobban került bokszolójának tartja a fiatalabbik Benavidezt. A boxingscene.com portál listája szerint a második helyen áll a rettegett harcosok között, miután minden alkalommal, amikor ringbe lép, szinte elviselhetetlen fájdalmat okoz az ellenfeleinek. Érdekes, hogy két vitathatatlan bajnok is leadta inkább a WBC vb-övét – és ezzel el is veszítették a vitathatatlan bajnoki címüket –, mert nem léptek szorítóba David Benavidez ellen. 

A két bunyós nem más, mint Saul „Canelo” Alvarez (63-3-2, 39 KO) a nagyközépsúlyban és Dmitrij Bivol (24-1, 12 KO) a félnehézsúlyban.

David Benavidez így mindkét súlycsoportban nem a legnagyobbak ellen nyerte el a vb-övet, hanem a megüresedett trónért lépett ringbe. 2022-ben a harmadik menetben kiütötte a kanadai David Lemieuxot (43-5, 36 KO) és lett a nagyközépsúlyban a WBC világbajnoka, majd 2024 júniusában pontozással verte az ukrán  Olekszandr Gvozgyikot (21-2, 17 KO), és felülhetett a félnehézsúly trónjára, szintén a WBC égisze alatt.

Amennyiben szombaton késő este legyőzi Yarde-t, akkor maga előtt három lehetőséget lát a Ring Magazin szerint.

– Számomra az a jó, hogy több lehetőségünk van az asztalon. Ott van Beterbiev, aztán a cirkálúsúlyú világbajnok Gilberto Ramirez is benne van a pakliban. De nem tagadom, a legszívesebben Bivollal küzdenék meg, ám megvárom, amíg teljesen felépül a hátműtétje után – közölte Benavidez.

 

