Gyermekként egy zsírpacni volt, Rijádban viszont a világ egyik legjobban elkerült bunyósaként védheti meg a vb-címét

Ma este Rijádban címvédő csatában lép ringbe az a bunyós, aki talán a világ legjobban került bunyósa. A félnehézsúlyú David Benavidez (30-0, 24 KO) a WBC vb-övét teszi kockára a szintén elképesztő ütőerővel rendelkező, és már a harmadik címmeccsére készülő brit Anthony Yarde ellen (27-3, 24 KO). Sokan fogadnak arra, hogy a ringháború nem tart majd 12 menetig, és a fogadóirodák nagy többsége Benavidez kiütéses győzelmét várja. Holott a keleti fenevad becenévre hallgató 34 éves brit bunyós statisztikája egyáltalán nem rossz, igaz, eddigi két címmeccsén egyaránt KO-vereséget szenvedett a félnehézsúly két csillagától, az orosz Szergej Kovaljovtól (2019), illetve a csecsen származású Artur Beterbievtől. Ugyanakkor tény, a szombat esti csatának nem ő az igazi sztárja.

David Benavidez simán kipontozta Olekszandr Gvozgyikot, és lett a félnehézsúly világbajnoka (Fotó: Europress/AFP/Tayfun Coskun)

David Benavidez: az elhízott kisgyerektől a világhírnévig

A Benavidez név Daviden kívül sem ismeretlen a profi ökölvívás világában, ugyanis az édesapa, José, és David testvére, José Jr. szintén a sportág ismert és elismert képviselői. Az édesapa ma már edzőként dolgozik a fiaival,

míg bátyja, José Benavidez Jr. (28-3-1, 18 KO) szintén eljutott vb-címmeccsig:

ám 2018 októberében egy bizonyos Terrence Crawford (42-0, 31 KO) kiütötte a 12. menetben

idén februárban ugyan Las Vegasban az 5. menetben kiütötte ellenfelét, de miután megbukott a doppingteszten, így döntetlenre adták a meccset, ő pedig azóta nem léphetett ringbe

ugyanakkor filmszínészként a Creed III-ban debütált, ő játssza Félix Chavezt.

Szerencsére David nem követett el semmi hülyeséget, sőt, ő igazi példakép lehet a gyermekek és a túlsúlyosak számára. Ugyanis 13 évesen már 125 kilót mutatott a mérleg alatta, ám az édesapja és a boksz segítségével, valamint a bátyja sikereit látva előbb lefogyott 45 kilót, és a 72 kilósok között bokszolt sokáig.

Akkoriban soha nem gondoltam volna, hogy top harcos leszek, és a mai boksz egyik legnagyobbika. Mindig is hittem magamban. Mindig tudtam, hogy kemény munkával bármi lehetséges. Soha nem adtam fel, megvolt bennem az akarat és az elkötelezettség, hogy elérjek oda, ahová akartam. Ezt az üzenetet szeretném átadni a gyerekeknek és azoknak a felnőtteknek, akik a súlyukkal küzdenek, hogy bármit elérhetnének, csak akarni kell

– nyilatkozta a BBC Sportnak David Benavidez, aki edzéseken 15 éves korára olyan profikkal küzdött, mint a többszörös középsúlyú világbajnok Gennagyij Golovkin (42-2-1, 37 KO). Mára két súlycsoportban ért el a világbajnoki címig.