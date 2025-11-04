Kevesen találnák ki, hogy ki a profi boksz új királya, aki mindenkit az uralma alá hajt

Szeptember 14-én megtörtént az, ami a profi boksz történetében még soha. Az amerikai Terence Crawford (42-0, 31 KO) egészen simán kipontozta Saul Canelo Álvarezt (63-3-2, 39 KO), és a sportág első olyan bunyósa lett, aki három súlycsoportban is vitathatatlan bajnoki címet szerzett, ráadásul már az ötödik súlycsoportban lett világbajnok. Noha maga az érintett egyelőre a jól megérdemelt pihenőjét tölti a családja körében, szinte mindennap felröppen a hír arról, hogy a 38 éves Crawford kivel bokszol legközelebb, illetve szorítóba lép-e egyáltalán, és marad számára a visszavonulás. Most egy olyan lehetőség merült fel vele kapcsolatban, ami a biztos folytatás felé lökné az amerikait: egy hatodik súlycsoport meghódítása.

Crawford számára megnyílt az út, hogy megint történelmet írjon. Fotó: Anadolu/Tayfun Coskun

Crawford: Jöhet a középsúly

Az amerikai bokszzseni nemcsak a vitathatatlan bajnoki címekben rekorder, ugyanis a profik között már 11 éve, 2014 óta mondhatja magát világbajnoknak, az elsőt még könnyűsúlyban szerezte Ricky Burns (45-8-1, 17 KO) ellen, míg szeptember 14-én már nagyközépsúlyban lett valamennyi nagy szervezet – WBA, WBC, WBO és IBF – bajnoka. Utoljára 18 évvel ezelőtt (!), 2007-ben hagyta el vesztesen a ringet még amatőr korában, miután a pekingi olimpián való szereplésért küzdve kikapott attól a Szamán Alitól, aki a profik között később szép karriert futott be (27-3, 14 KO).

Crawford amatőr statisztikája:

70 hivatalos meccs

58 győzelem

12 vereség

Crawford profi statisztikája:

42 meccs

42 győzelem

31 KO

öt súlycsoportban vb-cím, három súlycsoportban – kisváltósúlyban, váltósúlyban és nagyközépsúlyban – vitathatatlan bajnoki cím.

Noha az eddigi pályafutása is szinte felülmúlhatatlan, ám most megkaphatja azt az esélyt, amit a bokszvilág járható útnak tart Crawford számára. Mégpedig az eddig elkerült középsúly meghódítása, sőt akár a negyedik súlycsoportban is a vitathatatlan bajnoki cím megszerzése. A Ring Magazin megírta, december 6-án, a texasi San Antonióban található Frost Bank Centerben címegyesítő meccsen összecsap egymással a középsúly két klasszisa, a WBO és az IBF világbajnoka, Janibek Alimkhanuly (17-0, 12 KO) és a WBA-bajnok Erislandy Lara (31-3-3, 19 KO), azaz a négy nagy szervezet vb-övéből három egy kézbe kerül. Mivel mind a 32 éves kazah, mind pedig a 42 éves kubai vállalná a csúcsgázsival járó meccset Crawforddal, ráadásul az amerikai sem zárkózik el a ringcsata elől 2026 tavaszán, a profi boksz jelenlegi uralkodója ismét történelmet írhat.