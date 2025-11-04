CrawfordAlimkhanulytörténelemközépsúlyprofi boksz

Kevesen találnák ki, hogy ki a profi boksz új királya, aki mindenkit az uralma alá hajt

Alig ért véget a Saul Canelo Álvarez elleni csúcsmeccse és lett a profi ökölvívás első olyan harcosa, aki három súlycsoportban is vitathatatlan bajnok lett, a 38 éves amerikai ringművész szinte mindennap a hírek élére kerül valamivel. Van, hogy azzal, ki ellen folytassa karrierjét Terence Crawford. Most teljesülhet a súlycsoportoktól független világranglista éllovasának nagy álma, hogy ismét történelmet írhasson, ugyanis a középsúly két klasszisa, a WBO és az IBF világbajnoka, Janibek Alimkhanuly és a WBA-bajnok Erislandy Lara december 6-án megmérkőzik egymással, és a győztes lehetne az amerikai bokszlegenda következő ellenfele.

Molnár László
2025. 11. 04. 9:34
Crawford újra történelmet írhat, meglehet a hatodik súlycsoport vb-címe is
Crawford újra történelmet írhat, meglehet a hatodik súlycsoport vb-címe is Forrás: BBC
Szeptember 14-én megtörtént az, ami a profi boksz történetében még soha. Az amerikai Terence Crawford (42-0, 31 KO) egészen simán kipontozta Saul Canelo Álvarezt (63-3-2, 39 KO), és a sportág első olyan bunyósa lett, aki három súlycsoportban is vitathatatlan bajnoki címet szerzett, ráadásul már az ötödik súlycsoportban lett világbajnok. Noha maga az érintett egyelőre a jól megérdemelt pihenőjét tölti a családja körében, szinte mindennap felröppen a hír arról, hogy a 38 éves Crawford kivel bokszol legközelebb, illetve szorítóba lép-e egyáltalán, és marad számára a visszavonulás. Most egy olyan lehetőség merült fel vele kapcsolatban, ami a biztos folytatás felé lökné az amerikait: egy hatodik súlycsoport meghódítása.

Crawford számára megnyílt az út, hogy megint történelmet írjon
Crawford számára megnyílt az út, hogy megint történelmet írjon. Fotó: Anadolu/Tayfun Coskun

Crawford: Jöhet a középsúly

Az amerikai bokszzseni nemcsak a vitathatatlan bajnoki címekben rekorder, ugyanis a profik között már 11 éve, 2014 óta mondhatja magát világbajnoknak, az elsőt még könnyűsúlyban szerezte Ricky Burns (45-8-1, 17 KO) ellen, míg szeptember 14-én már nagyközépsúlyban lett valamennyi nagy szervezet – WBA, WBC, WBO és IBF – bajnoka. Utoljára 18 évvel ezelőtt (!), 2007-ben hagyta el vesztesen a ringet még amatőr korában, miután a pekingi olimpián való szereplésért küzdve kikapott attól a Szamán Alitól, aki a profik között később szép karriert futott be (27-3, 14 KO). 

Crawford amatőr statisztikája:

  • 70 hivatalos meccs
  • 58 győzelem
  • 12 vereség

Crawford profi statisztikája:

  • 42 meccs
  • 42 győzelem
  • 31 KO
  • öt súlycsoportban vb-cím, három súlycsoportban – kisváltósúlyban, váltósúlyban és nagyközépsúlyban – vitathatatlan bajnoki cím.

Noha az eddigi pályafutása is szinte felülmúlhatatlan, ám most megkaphatja azt az esélyt, amit a bokszvilág járható útnak tart Crawford számára. Mégpedig az eddig elkerült középsúly meghódítása, sőt akár a negyedik súlycsoportban is a vitathatatlan bajnoki cím megszerzése. A Ring Magazin megírta, december 6-án, a texasi San Antonióban található Frost Bank Centerben címegyesítő meccsen összecsap egymással a középsúly két klasszisa, a WBO és az IBF világbajnoka, Janibek Alimkhanuly (17-0, 12 KO) és a WBA-bajnok Erislandy Lara (31-3-3, 19 KO), azaz a négy nagy szervezet vb-övéből három egy kézbe kerül. Mivel mind a 32 éves kazah, mind pedig a 42 éves kubai vállalná a csúcsgázsival járó meccset Crawforddal, ráadásul az amerikai sem zárkózik el a ringcsata elől 2026 tavaszán, a profi boksz jelenlegi uralkodója ismét történelmet írhat.

Crawford egyértelműen Alimkhanulyt tartja a legjobb középsúlyú bunyósnak
Crawford egyértelműen Alimkhanulyt tartja a legjobb középsúlyú bunyósnak. Fotó: The Ring Magazine

A bokszzseni szerint egyértelműen a kazah bunyós lehet a következő ellenfele

Egis Klimas, a kazah Alimkhanuly menedzsere a múlt héten a kolumbiai Bogotában megrendezett WBO-konferencián lépett kapcsolatba Crawforddal, és megosztott egy videót, amelyben a sportág jelenlegi legjobbja bejelentette, már figyeli a WBO és az IBF világbajnokát.

Rád szegeztem a tekintetem, Janibek. Sok szerencsét!

– mondta Crawford, miközben a szemére mutatott és ökölbe szorította a kezét.

Alimkhanuly a közösségi médiában csak ennyit válaszolt Crawfordnak: „Köszönöm, tesó.” Mindenesetre a szakma, a fogadóirodák nem sok esélyt adnak Larának, holott a kubai 2018 óta nem veszített, és hatos győzelmi sorozatban van, amelyből négyet kiütéssel ért el. Ettől függetlenül mindenki a 32 éves kazahot tartja a súlycsoport legjobbjának, aki négy KO után érkezik meg a Lara elleni csatába. 

Mindössze egy gond van vele: egyszerűen eladhatatlan nagy bevételt hozó meccsekre, holott a tudása megvan hozzá. Ha esetleg megverné Crawfordot, az alapjaiban írná át a kazah lehetőségeit.

Ugyanakkor a 38 éves amerikainak a tudása kimagaslana középsúlyban, és ha összejönne számára a nagy meccs és a három vb-öv, akkor 2026 végén összecsaphatna a WBC jelenlegi világbajnokával, Carlos Adamesszel (24-1-1, 18 KO), ám Alimkhanuly szerint inkább ő veri meg Lara után Adamest, hogy Crawforddal már a súlycsoport vitathatatlan bajnokaként állhasson ringbe.

– Nem kell megküzdenie Adamesszel. Legyőzöm Larát és Adamest is, mind a négy övet megszerzem, és akkor Terence elég időt kap arra, hogy felkészüljön a velem való küzdelemre. December 6-án tedd fel a napszemüvegedet, mert ragyogni fogok a ringben – mondta Alimkhanuly.

A kazah bunyós legszebb pillanatai a ringben:

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

