Crawford máris újabb csúcsot dönthet, a középsúly legjobbja várja a ringben

Alig ért véget a Saul Canelo Alvarez elleni csúcsmeccse és lett a profi ökölvívás első olyan harcosa, aki három súlycsoportban is vitathatatlan bajnok lett, a 37 éves amerikai ringművész máris tovább építheti a rekordjait. Ugyanis Terence Crawford elleni ringháborúra jelentkezett a kazah Janibek Alimkhanuly, aki jelenleg a középsúly legjobbja. Ha az amerikai sikerrel venné ezt az akadályt, akkor hat súlycsoportban érne el világbajnoki címet.

Molnár László
2025. 09. 16. 11:05
Crawford újra történelmet írhat, meglehet a hatodik súlycsoport vb-címe is
Crawford újra történelmet írhat, meglehet a hatodik súlycsoport vb-címe is Forrás: BBC
Megtörtént az, ami a profi boksz történetében még soha. Az amerikai Terence Crawford (42-0, 31 KO) egészen simán legyőzte Saul Canelo Alvarezt (63-3-2, 39 KO), és a sportág első olyan bunyósa lett, aki három súlycsoportban is vitathatatlan bajnoki címet szerzett, ráadásul már az ötödik súlycsoportban lett világbajnok. A 37 éves amerikai bebizonyította, tényleg ő jelenleg a világ legjobb profi ökölvívója. Crawford azonban nemcsak ebben rekorder, hiszen 2014 óta mondhatja magát világbajnoknak, az elsőt még könnyűsúlyban szerezte Ricky Burns (45-8-1, 17 KO) ellen, míg vasárnap hajnalban már nagyközépsúlyban lett valamennyi nagy szervezet – WBA, WBC, WBO és IBF – bajnoka. 

Saul Canelo Alvareznek egyszerűen nem volt ellenszere Terence Crawford bunyójára
Saul Canelo Alvareznek egyszerűen nem volt ellenszere Terence Crawford bunyójára. Fotó: Getty Images North America/Harry How

Crawford máris megkapja a lehetőséget az újabb rekordra

Crawford igencsak páratlan pályafutást mondhat a magáénak, valamennyi vereségét, szám szerint tizenkettőt amatőrben szenvedte el, utoljára 18 évvel ezelőtt, 2007-ben hagyta el vesztesen a ringet, miután a pekingi olimpián való szereplésért küzdve kikapott attól a Szamán Alitól, aki a profik között később szép karriert futott be (27-3, 14 KO).

  • Crawford amatőr statisztikája:
  • 70 hivatalos meccs
  • 58 győzelem
  • 12 vereség
  • Crawford profi statisztikája:
  • 42 meccs
  • 42 győzelem
  • 31 KO
  • öt súlycsoportban vb-cím, három súlycsoportban – kisváltósúlyban, váltósúlyban és nagyközépsúlyban – vitathatatlan bajnoki cím.

Egyedül a középsúly hiányzik a Crawford által meghódított súlycsoportokból, ugyanis, hogy Canelo ellen ringbe léphessen, egyszerre két súlycsoportot lépett fel. Nos, ha a rövidesen 38. születésnapját ünneplő amerikai is úgy akarja, akkor akár 

a középsúlyt is meghódíthatja, ugyanis a súlycsoport legjobbja, a kazah Janibek Alimkhanuly (17-0, 12 KO) a közösségi oldalán jelezte, kész összecsapni Crawforddal.

A kazah bunyós jelenleg a WBO és az IBF világbajnoka, az utolsó négy ellenfelét egyaránt elképesztő teljesítménnyel ütötte ki. A secondsout.com szakportál cikke szerint Alimkhanuly szívesen mérkőzne meg a sportág legendájával.

– Nagy örömmel hallottam, hogy Terence Crawford az újabb rekord érdekében akár középsúlyban is bokszolna. Nagyon érdekelne egy meccs ellene, készen állok, hogy megküzdjek vele a ringben – jelentette ki a 32 éves kazah bokszoló, aki amatőrben, 2013-ban szerzett világbajnoki címet.

Alimkhanuly legutóbbi meccsén az 5. menetben kiütötte Ngamissenguét:

