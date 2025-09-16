Crawford máris újabb csúcsot dönthet, a középsúly legjobbja várja a ringben

Megtörtént az, ami a profi boksz történetében még soha. Az amerikai Terence Crawford (42-0, 31 KO) egészen simán legyőzte Saul Canelo Alvarezt (63-3-2, 39 KO), és a sportág első olyan bunyósa lett, aki három súlycsoportban is vitathatatlan bajnoki címet szerzett, ráadásul már az ötödik súlycsoportban lett világbajnok. A 37 éves amerikai bebizonyította, tényleg ő jelenleg a világ legjobb profi ökölvívója. Crawford azonban nemcsak ebben rekorder, hiszen 2014 óta mondhatja magát világbajnoknak, az elsőt még könnyűsúlyban szerezte Ricky Burns (45-8-1, 17 KO) ellen, míg vasárnap hajnalban már nagyközépsúlyban lett valamennyi nagy szervezet – WBA, WBC, WBO és IBF – bajnoka.

Crawford máris megkapja a lehetőséget az újabb rekordra

Crawford igencsak páratlan pályafutást mondhat a magáénak, valamennyi vereségét, szám szerint tizenkettőt amatőrben szenvedte el, utoljára 18 évvel ezelőtt, 2007-ben hagyta el vesztesen a ringet, miután a pekingi olimpián való szereplésért küzdve kikapott attól a Szamán Alitól, aki a profik között később szép karriert futott be (27-3, 14 KO).

Crawford amatőr statisztikája :

70 hivatalos meccs

58 győzelem

12 vereség

Crawford profi statisztikája :

42 meccs

42 győzelem

31 KO

öt súlycsoportban vb-cím, három súlycsoportban – kisváltósúlyban, váltósúlyban és nagyközépsúlyban – vitathatatlan bajnoki cím.

Egyedül a középsúly hiányzik a Crawford által meghódított súlycsoportokból, ugyanis, hogy Canelo ellen ringbe léphessen, egyszerre két súlycsoportot lépett fel. Nos, ha a rövidesen 38. születésnapját ünneplő amerikai is úgy akarja, akkor akár

a középsúlyt is meghódíthatja, ugyanis a súlycsoport legjobbja, a kazah Janibek Alimkhanuly (17-0, 12 KO) a közösségi oldalán jelezte, kész összecsapni Crawforddal.

A kazah bunyós jelenleg a WBO és az IBF világbajnoka, az utolsó négy ellenfelét egyaránt elképesztő teljesítménnyel ütötte ki. A secondsout.com szakportál cikke szerint Alimkhanuly szívesen mérkőzne meg a sportág legendájával.

– Nagy örömmel hallottam, hogy Terence Crawford az újabb rekord érdekében akár középsúlyban is bokszolna. Nagyon érdekelne egy meccs ellene, készen állok, hogy megküzdjek vele a ringben – jelentette ki a 32 éves kazah bokszoló, aki amatőrben, 2013-ban szerzett világbajnoki címet.

Alimkhanuly legutóbbi meccsén az 5. menetben kiütötte Ngamissenguét: