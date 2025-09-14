Csoda a Las Vegas-i ringben, Crawford egyszerűen szétverte Canelót

Aki csak egy cseppet is szereti a profi ökölvívást, az erre a meccsre várt azóta, hogy bejelentették. A sportág két, sokszorosan koronázott bunyósa, a két súlycsoportban vitathatatlan bajnoki címet szerző kihívó, Terence Crawford (42-0, 31 KO) és a nagyközépsúlyban valamennyi komoly szervezet világbajnoka, Saul Canelo Alvarez (63-3-2, 39 KO) összecsapása igazi csemege volt, igencsak méltó a nagy várakozáshoz. A csúcsütközet helyszíne a Las Vegas-i ultramodern Allegiant Stadion volt, amely Las Vegas Raiders NFL csapatának az otthona. Mivel sikerült valamennyi jegyet eladni – ez egy percig sem volt kérdéses –, így több mint 70 ezren látták a két gigász közép-európai idő szerint vasárnap kora reggeli csatáját, amit egyébként a Netflix élőben közvetített.

Terence Crawford történelmet írt, három súlycsoportban is vitathatatlan világbajnok lett (Fotó: BBC)

Crawford egészen parádésan bokszolt, megérdemelten írt történelmet

A két bunyós a súlycsoportoktól független világranglista legszűkebb elitjébe tartozik, ugyanakkor azt nem árt tudni, hogy a 37 éves amerikai két súlycsoporttal lépett feljebb csak azért, hogy összecsapjon a 35 éves ellenfelével. Mindkét szupersztár – akiknek a meccsét a szaksajtó egyszeri és megismételhetetlen csatának írja le – pontosan tudta, mi a ringháború tétje: ha Canelo nyer, megvédi a vitathatatlan bajnoki címét és 2007 után ő az első, aki megveri a 37 éves amerikait. Crawford sikere esetén a világ első profi ökölvívója lehetett, aki három súlycsoportban is vitathatatlan bajnoki címet szerez.

Nos, a várakozásoknak megfelelően Crawford ring IQ-ja végig megmutatkozott a minden igényt kielégítő meccsen, és hiába volt ő az, aki két súlycsoportot fellépett, simán nyerte egymás után a meneteket.

Canelo az ötödikben tudott először elvinni a pontozóknál egy menetet. Miután az amerikai kihívó megtapasztalta, nem kell különösen tartania a mexikói ütőerejétől, a hatodik menettől bátran odaállt verekedni Canelóval. A kilencedik menet után a mexikói világsztár sarkából jól hallatszott, amikor azt mondták Canelo edzői, három meneted van arra, hogy kiüsd. Az utolsó 3 percre egészen sima Crawford pontozási arány állt a pontozólapon, amit a televízió nézői láthattak (107-102), így a címvédőt tényleg csak a KO menthette meg a vereségtől. Mindez nem jött össze, így a pontozókra maradt a döntés,

akik egyhangú pontozással Crawford mellett tették le a voksukat.

A 37 éves amerikai ezzel történelmet írt, hiszen első profi bunyósként három súlycsoportban lett vitathatatlan bajnok.