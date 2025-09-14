Terence CrawfordSaul Canelo Alvarezvitathatatlan bajnokLas Vegastörténelemprofi boksz

Csoda a Las Vegas-i ringben, Crawford egyszerűen szétverte Canelót

Megtörtént az, ami a profi boksz történetében még soha. Az amerikai Terence Crawford egészen simán legyőzte Saul Canelo Alvarezt, és a sportág első olyan bunyósa lett, aki három súlycsoportban is vitathatatlan bajnoki címet szerzett, ráadásul már az ötödik súlycsoportban lett világbajnok. A 37 éves amerikai bebizonyította, tényleg ő jelenleg a világ legjobb profi ökölvívója.

Molnár László
2025. 09. 14. 8:24
Terence Crawford jelenleg a világ legjobb bunyósa (Fotó: Getty Images via AFP/Sarah Stier)
Aki csak egy cseppet is szereti a profi ökölvívást, az erre a meccsre várt azóta, hogy bejelentették. A sportág két, sokszorosan koronázott bunyósa, a két súlycsoportban vitathatatlan bajnoki címet szerző kihívó, Terence Crawford (42-0, 31 KO) és a nagyközépsúlyban valamennyi komoly szervezet világbajnoka, Saul Canelo Alvarez (63-3-2, 39 KO) összecsapása igazi csemege volt, igencsak méltó a nagy várakozáshoz. A csúcsütközet helyszíne a Las Vegas-i ultramodern Allegiant Stadion volt, amely Las Vegas Raiders NFL csapatának az otthona. Mivel sikerült valamennyi jegyet eladni – ez egy percig sem volt kérdéses –, így több mint 70 ezren látták a két gigász közép-európai idő szerint vasárnap kora reggeli csatáját, amit egyébként a Netflix élőben közvetített.

Crawford történelmet írt, három súlycsoportban is vitathatatlan világbajnok lett
Terence Crawford történelmet írt, három súlycsoportban is vitathatatlan világbajnok lett (Fotó: BBC)

Crawford egészen parádésan bokszolt, megérdemelten írt történelmet

A két bunyós a súlycsoportoktól független világranglista legszűkebb elitjébe tartozik, ugyanakkor azt nem árt tudni, hogy a 37 éves amerikai két súlycsoporttal lépett feljebb csak azért, hogy összecsapjon a 35 éves ellenfelével. Mindkét szupersztár – akiknek a meccsét a szaksajtó egyszeri és megismételhetetlen csatának írja le – pontosan tudta, mi a ringháború tétje: ha Canelo nyer, megvédi a vitathatatlan bajnoki címét és 2007 után ő az első, aki megveri a 37 éves amerikait. Crawford sikere esetén a világ első profi ökölvívója lehetett, aki három súlycsoportban is vitathatatlan bajnoki címet szerez.

Nos, a várakozásoknak megfelelően Crawford ring IQ-ja végig megmutatkozott a minden igényt kielégítő meccsen, és hiába volt ő az, aki két súlycsoportot fellépett, simán nyerte egymás után a meneteket. 

Canelo az ötödikben tudott először elvinni a pontozóknál egy menetet. Miután az amerikai kihívó megtapasztalta, nem kell különösen tartania a mexikói ütőerejétől, a hatodik menettől bátran odaállt verekedni Canelóval. A kilencedik menet után a mexikói világsztár sarkából jól hallatszott, amikor azt mondták Canelo edzői, három meneted van arra, hogy kiüsd. Az utolsó 3 percre egészen sima Crawford pontozási arány állt a pontozólapon, amit a televízió nézői láthattak (107-102), így a címvédőt tényleg csak a KO menthette meg a vereségtől. Mindez nem jött össze, így a pontozókra maradt a döntés, 

akik egyhangú pontozással Crawford mellett tették le a voksukat. 

A 37 éves amerikai ezzel történelmet írt, hiszen első profi bunyósként három súlycsoportban lett vitathatatlan bajnok.

Így pontoztak a bírók

  • 116-112 – Crawford
  • 115-113 – Crawford
  • 115-113 – Crawford
Saul Canelo Alvareznek egyszerűen nem volt ellenszere Terence Crawford bunyójára
Saul Canelo Alvareznek egyszerűen nem volt ellenszere Terence Crawford bunyójára (Fotó: Getty Images via AFP/Harry How)

Az amerikai szupersztár Canelót dicsérte, igazi bajnoknak nevezte a mexikóit

Terence Crawford a fantasztikus győzelmét követően a Netflixnek elmondta, egyelőre megünnepli a sikerét, és nem tudja, marad-e nagyközépsúlyban. Sportszerűen nagy bajnoknak nevezte Canelót, aki pályafutása harmadik vereségét szenvedte el, valamennyit igazi ringművész ellen: Floyd Mayweather, Dmitrij Bivol és most Terence Crawford.

Nem véletlenül vagyok itt. Canelo egy nagyszerű bajnok, le kell vennem előtte a kalapom, nagyszerű versenyző, és nagy tisztelettel vagyok iránta. Úgy küzdött, mint egy igazi bajnok. 

Nem tudom, hogy maradok-e ebben a súlycsoportban, le kell ülnöm a csapatommal, és átbeszéljük mindezt. Szeretném megköszönni minden támogatónak és gyűlölködőnek, hogy kilátogatott a meccsünkre, remélem, tetszett nekik a látvány. Üdv a rajongóimnak és azoknak, akik Canelót támogatják. Most végre hazamehetek a gyermekeimhez – olvasható a BBC élő közvetítésében Crawford első bajnoki nyilatkozata.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

