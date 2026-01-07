A Diósgyőr edzője elárulta, hogyan akarja kibékíteni az őt gyűlölő ultrákat

Ha valaki mostanában nincs irigylésre méltó helyzetben, az szinte biztosan a Diósgyőr szerb vezetőedzője. Ugyanis igencsak furán érezheti magát jelenleg Vladimir Radenkovics, aki éppen csak a kiesést jelentő vonal felett áll a csapatával, ráadásul abszolút ő van a szurkolók gyűlöletének célkeresztjében. A DVTK ultrái – miután a novemberi válogatottszünetben megfogalmazott ultimátumukban szereplő kilenc pontot képtelen volt a csapat megszerezni – az utolsó hazai bajnokit követően újabb követeléseket fogalmaztak meg, amiben a szerb szakember eltávolítása volt az egyik fő követelésük, míg mellékesen a valóságtól kissé eltávolodva a bajnoki ötödik helyet, valamint a Magyar Kupa döntőjébe való bejutást fogalmaztak meg mint alapelvárást.

Vladimir Radenkovics hisz abban, hogy a tavaszi játékukkal visszaszerzik a diósgyőri szurkolók bizalmát. Fotó: DVTK.eu/Szabó Krisztián

Radenkovics maradt, jöhet a szurkolói bojkott a DVTK-nál

Nos, a klubvezetés abszolút úgy gondolta, hogy egyrészt az őszi szezonban alaposan kicserélődött gárda képes lehet tavaszra kiegyenesedni és a középmezőny tagjaként zárni, másrészt – és ezt ki is mondták – ne az ultrák döntsék el, hogy ki üljön le a csapat kispadjára. Radenkovics maradt, ám a szurkolói csoportok sem késlekedtek a válasszal. Az Ultras Diósgyőr és a Szervezett Szurkolói Csoportok tagjai bejelentették, távol tartják magukat a hazai és idegenbeli mérkőzésektől, azaz bojkottot hirdettek.

A Diósgyőr statisztikája a 2025/26-os idényben 18 bajnoki mérkőzés

4 győzelem

6 döntetlen

8 vereség

24-30 gólkülönbség

18 pont (4 pont előnyben a már kieső helyen álló Nyíregyháza előtt) Magyar Kupa 2 győzelem, a nyolcaddöntőben február 11-én a kétszeres címvédő Paks otthonában lépnek pályára

A DVTK hazai pályán simán legyőzte a Paks csapatát. Fotó: DVTK.eu/Szabó Krisztián

A szurkolók visszahódítására készül a Diósgyőr és szerb edzője

Radenkovics a klub honlapján reagált a szurkolói bojkottra, és kifejtette, ugyan megérti, hogy elfogyott a türelem a lelátón, de az ultrák nem ismerik a klub belső nehézségeit, hogy mit jelent a keretet jelentősen átalakítani, és azzal nekivágni a bajnokságnak. Úgy vélte, igenis játszottak jó meccseket ősszel – például hazai pályán simán verték az akkori éllovas Paksot vagy a kupában ott vannak a nyolcaddöntőben –, így van mire alapozniuk a tavaszi szezonban. – Teljes mértékben megértem, hogy elfogyott a szurkolók türelme, és most már szeretnének valami eredményt is látni. A csapatépítés egy folyamat, ami időt vesz igénybe.

Jobban örülnék, ha a lelátóról támogatnák a csapatot,

de így csak az lehet a célkitűzésünk, hogy a játékunkkal és az eredményekkel visszacsalogassuk őket a stadionba – mondta a bojkottal kapcsolatban Radenkovics.