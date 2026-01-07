szurkolókdiósgyőrvladimir radenkovicscsapatbojkott

A Diósgyőr edzője elárulta, hogyan akarja kibékíteni az őt gyűlölő ultrákat

Sokan keresik az okot, hogy mi okozhatta a Diósgyőr labdarúgócsapatának gyengébb bajnoki szereplését. A DVTK-szurkolók már bojkottot hirdettek, ugyanis bejelentették, amíg Vladimir Radenkovics marad a vezetőedző, nem járnak meccsekre. A szerb tréner a helyén maradt, és abban bízik, a csapat tavaszi játéka visszacsalogatja az ultrákat a lelátóra.

Molnár László
2026. 01. 07. 10:02
Vladimir Radenkovics, a Diósgyőr vezetőedzője úgy véli, jobb lenne, ha bojkott helyett a lelátón bíztatnák a csapatot az ultrák
Vladimir Radenkovics, a Diósgyőr vezetőedzője úgy véli, jobb lenne, ha bojkott helyett a lelátón bíztatnák a csapatot az ultrák (Fotó: dvtk.eu/Szabó Krisztián)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ha valaki mostanában nincs irigylésre méltó helyzetben, az szinte biztosan a Diósgyőr szerb vezetőedzője. Ugyanis igencsak furán érezheti magát jelenleg Vladimir Radenkovics, aki éppen csak a kiesést jelentő vonal felett áll a csapatával, ráadásul abszolút ő van a szurkolók gyűlöletének célkeresztjében. A DVTK ultrái – miután a novemberi válogatottszünetben megfogalmazott ultimátumukban szereplő kilenc pontot képtelen volt a csapat megszerezni – az utolsó hazai bajnokit követően újabb követeléseket fogalmaztak meg, amiben a szerb szakember eltávolítása volt az egyik fő követelésük, míg mellékesen a valóságtól kissé eltávolodva a bajnoki ötödik helyet, valamint a Magyar Kupa döntőjébe való bejutást fogalmaztak meg mint alapelvárást.

Vladimir Radenkovics hisz abban, hogy a tavaszi játékukkal visszaszerzik a diósgyőri szurkolók bizalmát
Vladimir Radenkovics hisz abban, hogy a tavaszi játékukkal visszaszerzik a diósgyőri szurkolók bizalmát. Fotó: DVTK.eu/Szabó Krisztián

Radenkovics maradt, jöhet a szurkolói bojkott a DVTK-nál

Nos, a klubvezetés abszolút úgy gondolta, hogy egyrészt az őszi szezonban alaposan kicserélődött gárda képes lehet tavaszra kiegyenesedni és a középmezőny tagjaként zárni, másrészt – és ezt ki is mondták – ne az ultrák döntsék el, hogy ki üljön le a csapat kispadjára. Radenkovics maradt, ám a szurkolói csoportok sem késlekedtek a válasszal. Az Ultras Diósgyőr és a Szervezett Szurkolói Csoportok tagjai bejelentették, távol tartják magukat a hazai és idegenbeli mérkőzésektől, azaz bojkottot hirdettek.

A Diósgyőr statisztikája a 2025/26-os idényben

  • 18 bajnoki mérkőzés
  • 4 győzelem
  • 6 döntetlen
  • 8 vereség
  • 24-30 gólkülönbség
  • 18 pont (4 pont előnyben a már kieső helyen álló Nyíregyháza előtt)

Magyar Kupa

  • 2 győzelem, a nyolcaddöntőben február 11-én a kétszeres címvédő Paks otthonában lépnek pályára
A Diósgyőr hazai pályán simán legyőzte a Paks csapatát
A DVTK hazai pályán simán legyőzte a Paks csapatát. Fotó: DVTK.eu/Szabó Krisztián

A szurkolók visszahódítására készül a Diósgyőr és szerb edzője

Radenkovics a klub honlapján reagált a szurkolói bojkottra, és kifejtette, ugyan megérti, hogy elfogyott a türelem a lelátón, de az ultrák nem ismerik a klub belső nehézségeit, hogy mit jelent a keretet jelentősen átalakítani, és azzal nekivágni a bajnokságnak. Úgy vélte, igenis játszottak jó meccseket ősszel – például hazai pályán simán verték az akkori éllovas Paksot vagy a kupában ott vannak a nyolcaddöntőben –, így van mire alapozniuk a tavaszi szezonban. – Teljes mértékben megértem, hogy elfogyott a szurkolók türelme, és most már szeretnének valami eredményt is látni. A csapatépítés egy folyamat, ami időt vesz igénybe. 

Jobban örülnék, ha a lelátóról támogatnák a csapatot,

de így csak az lehet a célkitűzésünk, hogy a játékunkkal és az eredményekkel visszacsalogassuk őket a stadionba – mondta a bojkottal kapcsolatban Radenkovics.

A Diósgyőr már vasárnap elutazott a spanyolországi edzőtáborba, ahol BL- és EL-alapszakaszban játszó ellenfelek ellen lépnek pályára
A Diósgyőr már vasárnap elutazott a spanyolországi edzőtáborba, ahol BL- és El-alapszakaszban játszó ellenfelek ellen lépnek pályára. Fotó: DVTK.eu/Szabó Krisztián

Kemény ellenfelekkel játszanak a török edzőtáborban a diósgyőriek

Nemcsak ideális labdarúgóidő és a tökéletes állapotú edzőpályák, hanem erős ellenfelek is várnak a DVTK-ra a téli edzőtáborban, ahol Bajnokok Ligája-főtáblás (FK Bodö/Glimt) és Európa-liga-főtáblás (KRC Genk) ellenféllel is találkozik a csapat. Ugyanakkor még nem tisztázott, hogy időrendben a második felkészülési találkozójukat kivel fogják játszani.

A felkészülés menetrendje

  • 2026. január 4–16. vasárnap–péntek: Téli edzőtábor (Dél-Spanyolország, Sotogrande – a mérkőzések kezdési időpontjai és helyszínek később.)
  • 2026. január 9., péntek: KRC Genk (Belgium, 1. osztály)–DVTK
  • 2026. január 11., vasárnap: felkészülési mérkőzés
  • 2026. január 13., kedd: FK Bodø/Glimt (Norvégia, 1. osztály)–DVTK
  • 2026. január 15., csütörtök: Wolfsberger AC (Ausztria, 1. osztály)–DVTK
  • 2026. január 17–18., szombat–vasárnap: pihenőnap
  • 2026. január 19–23., hétfő–péntek: csapatedzések Diósgyőrben

Javában zajlik a Fizz Liga!
A magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokság új idénye – immár Fizz Liga néven – már javában tart. A névváltás új korszakot hozott, de a kérdések a régiek: ki lesz a bajnok, ki harcolja ki a nemzetközi kupaindulást, és kik búcsúznak az élvonaltól? Vajon megőrzi fölényét a címvédő Ferencváros, vagy idén felborul a papírforma, és más csapat ünnepelhet majd? A fordulók izgalma garantált, a szurkolók pedig minden hétvégén újabb drámára és parázs meccsekre számíthatnak. A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá a bajnoki hajrát.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt! 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekRába Tímea

A normalitás hangja

Bayer Zsolt avatarja

Igen, Rába Tímeától. Igen, éppen tőle.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.