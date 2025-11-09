Kiborultak a DVTK szurkolói, a pokolba kívánják az edzőt és Kovács Zoltánt is

Nem volt olyan régen, hogy ne emlékeznénk rá: a DVTK együttese hazai pályán 2-1-re legyőzte az akkor listavezető Paksot. Úgy tűnt, hogy a miskolciak ezzel a győzelemmel megindulnak felfelé, ma már azonban sokkal inkább kicsúszott diadalnak látszik a tolnaiak elleni győzelem. Szombaton a bajnokságban szintén nem túl acélosan szereplő ZTE ellen játszott a DVTK, s nyugodtan mondhatjuk, hogy kilátástalan produkciót nyújtva szenvedett 2-0-s vereséget.

A DVTK együttese iszonyatos mélypontra került Zalaegerszegen

Fotó: DVTK

A DVTK szurkolói kiborultak

Nem csoda, hogy ezt a zakót már egyetlen DVTK-drukker sem hajlandó magára ölteni. Az Ultras Diósgyőr Facebook-odalán megjelent szombat esti bejegyzés is erről árulkodik.

Ebben azt írták, hogy a csapat és annak vezetősége folyamatosan teszi tönkre több tízezer DVTK-szurkoló mindennapjait. Azt is leírták, hogy miközben nekik ez a csapat az életük, azok, akik vezetik a klubot pusztán üzleti vállalkozásnak tekintik ezt. A bejegyzés alatti vélemények azt tükrözik, hogy a drukkerek elégedetlenek Kovács Zoltán sportigazgató, valamint a csapat edzőjének a munkájával. Nagyon sokan attól tartanak, hogy ennek az útnak a kiesés lesz a vége.

A DVTK sportigazgatója, Kovács Zoltán a ZTE elleni vereséget követően sietve jelentette ki, hogy nem terveznek edzőváltást, azaz a miskolci csapatot továbbra is Vladimir Radenkovics irányítja majd. Ez a kijelentés annyiban látszik logikusnak, hogy a világbajnoki selejtezők miatt most hosszabb szünet következik a bajnokságban.

„A DVTK mindig a figyelem középpontjában áll, szerencsére sok embert érdekel a csapat teljesítménye. Sikerek és balsikerek idején is rengeteg információ kel szárnyra, éppen azért kérek most szót, hogy a szurkolók különbséget tudjanak tenni a valós és a valótlan hírek között.

Ilyen helyzetben a legegyszerűbb edzőt váltani, mert azzal ideig-óráig csillapítani lehet a jogos szurkolói elégedetlenséget, és a klubvezetés is azt mutatja, hogy ők aztán mindent megtesznek az előrelépés érdekében.

Azonban ez sok esetben csak látszatintézkedés, ezért továbbra is Vladimir Radenković irányítja a DVTK első csapatát, és az ő feladata, hogy minél előbb elkezdjük a pontok gyűjtögetését – mondta a DVTK honlapján Kovács Zoltán sportigazgató.