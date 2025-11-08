NB IZalaegerszegDVTK

Megállíthatatlanul zuhan a kiesés felé a Diósgyőr az NB I-ben

Továbbra is rossz formában van a DVTK labdarúgócsapata, amely ezúttal Zalaegerszegen szenvedett 2-0-s vereséget a labdarúgó NB I szombati összecsapásán. Ha ez így megy tovább, a DVTK csapata lassan elkezdhet barátkozni az NB II gondolatával.

Magyar Nemzet
2025. 11. 08. 16:36
ZTE DVTK
A kék mezes ZTE csapata fontos győzelmet aratott a DVTK ellen Fotó: Katona Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A két csapat őszi teljesítményét tekintve mindkét együttesnek élet-halál meccs volt a szombat délutáni, zalaegerszegi összecsapás. Két fordulóval ezelőtt a DVTK nagy megelepetésre legyőzte az akkor listavezető Paksot, azóta azonban ismét mély gödörbe zuhant a miskolci csapat.

A DVTK továbbra is harmatos az NB I-ben

A meccs első félidejében nem esett gól, az első találatra az 55. percig kellett várni. A ZTE a jobb oldalon vezette fel a támadást, Bodnár megbőrözte Gerát, majd így adott középre. Ott Skribek érkezett, aki öt méterről a kapu közepébe lőtt.

Nem sokkal később a DVTK nagy egyenlítési lehetőséget szalasztott el, mert az 59. percben Acolaste jobb oldali szöglete után Szatmári nyolc méterről fejelt a lécre.

A mérkőzés hátralévő idejében sok esemény nem történt. 

Egészen a 90. percig, amikor Skribek nagyszerű labdát adott a csereként beállt Limának, aki egymaga fejezte be a támadást, a hosszú alsó sarokba lőtt. 2-0. 

A ZTE ezzel a győzelemmel megszilárdította helyét a középmezőnyben, a DVTK pedig már ebben a fordulóban az egyik kieső helyen találhatja magát. Ahhoz, hogy ezt elkerülje, vasárnap a Nyíregyházának és a Kazincbarcikának is vereséget kellene szenvednie.

NB I, 13. FORDULÓ
Szombat

  • Újpest FC–ETO FC 0-3 (0-1) Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 4743 néző, Jv.: Bognár. Gólszerző: Schön (27.), Benbuali (54., 70.)
  • Zalaegerszegi TE FC–Diósgyőri VTK 1-0 (0-0), Zalaegerszeg, 3000 néző, Jv: Karakó. Gólszerző: Skribek (55.)
  • 19.15: Paksi FC–Kisvárda Master Good (tv: M4 Sport+)

Vasárnap

  • 12.45: MTK Budapest–Debreceni VSC (tv: M4 Sport)
  • 15.15: Kolorcity Kazincbarcika SC–Ferencvárosi TC (tv: M4 Sport)
  • 17.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Puskás Akadémia (tv: M4 Sport+)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekSchiffer András

Válasz Schiffer András kérdésére

Bayer Zsolt avatarja

Megmondom, mikor lennének boldogok: ha egy woke-demokrata elnöke lenne az Egyesült Államoknak és idehaza egy libsi-bolsi miniszterelnök kötötte volna meg ezt a megállapodást.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.