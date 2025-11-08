Megállíthatatlanul zuhan a kiesés felé a Diósgyőr az NB I-ben

A két csapat őszi teljesítményét tekintve mindkét együttesnek élet-halál meccs volt a szombat délutáni, zalaegerszegi összecsapás. Két fordulóval ezelőtt a DVTK nagy megelepetésre legyőzte az akkor listavezető Paksot, azóta azonban ismét mély gödörbe zuhant a miskolci csapat.
A DVTK továbbra is harmatos az NB I-ben
A meccs első félidejében nem esett gól, az első találatra az 55. percig kellett várni. A ZTE a jobb oldalon vezette fel a támadást, Bodnár megbőrözte Gerát, majd így adott középre. Ott Skribek érkezett, aki öt méterről a kapu közepébe lőtt.
Nem sokkal később a DVTK nagy egyenlítési lehetőséget szalasztott el, mert az 59. percben Acolaste jobb oldali szöglete után Szatmári nyolc méterről fejelt a lécre.
A mérkőzés hátralévő idejében sok esemény nem történt.
Egészen a 90. percig, amikor Skribek nagyszerű labdát adott a csereként beállt Limának, aki egymaga fejezte be a támadást, a hosszú alsó sarokba lőtt. 2-0.
A ZTE ezzel a győzelemmel megszilárdította helyét a középmezőnyben, a DVTK pedig már ebben a fordulóban az egyik kieső helyen találhatja magát. Ahhoz, hogy ezt elkerülje, vasárnap a Nyíregyházának és a Kazincbarcikának is vereséget kellene szenvednie.
NB I, 13. FORDULÓ
Szombat
- Újpest FC–ETO FC 0-3 (0-1) Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 4743 néző, Jv.: Bognár. Gólszerző: Schön (27.), Benbuali (54., 70.)
- Zalaegerszegi TE FC–Diósgyőri VTK 1-0 (0-0), Zalaegerszeg, 3000 néző, Jv: Karakó. Gólszerző: Skribek (55.)
- 19.15: Paksi FC–Kisvárda Master Good (tv: M4 Sport+)
Vasárnap
- 12.45: MTK Budapest–Debreceni VSC (tv: M4 Sport)
- 15.15: Kolorcity Kazincbarcika SC–Ferencvárosi TC (tv: M4 Sport)
- 17.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Puskás Akadémia (tv: M4 Sport+)