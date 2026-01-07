A Tisza mögé nyíltan beálló Bajnai Gordon szerint a 2009-es megszorítás a magyarok érdeke volt

Érdekes emlékeket ápol Bajnai Gordon arról az időszakról, amikor ő volt Magyarország miniszterelnöke – legalábbis erre lehet következtetni abból az interjúból, amit az egykori baloldali kormányfő a napokban adott a HVG-nek. Arról már beszámoltunk, hogy az interjúban Bajnai nyíltan beszállt a Tisza Párt kampányába, és bemutattuk azt is, hogy a hosszú beszélgetésben a volt miniszterelnök hogyan visszhangozta a brüsszeli háborús retorikát. De azt is elemeztük részletesen, miként jelent meg Magyar Péterék mögött az a Bajnai-féle üzleti kör, amely brüsszeli csodafegyvert is hadrendbe állíthat a Tisza választási győzelme érdekében.

Az interjúnak azonban volt még egy pontja, amit külön cikket érdemel: az, ahogyan Bajnai a saját, brutális lakossági megszorításokat hozó kormányzásáról beszélt. S ennek kapcsán az is érdekes, hogyan vélekednek erről az időszakról a Tiszában. De kezdjük az elején!

Magyarok érdekei?

„Mindig világosan kell kommunikálni a nemzeti érdeket, az ország számára fontos stratégiai célt, ami az egyes intézkedéseket indokolja. Meg kell győzni a polgárokat, hogy a magyarok közösségének érdekei diktálják a lépéseket, és nem a politikusok magánérdeke” – mondta Bajnai Gordon, majd hozzátette: „Azt remélem, ez az általam vezetett kormányról elmondható volt.” A volt kormányfő szavai egyféleképpen értelmezhetők: szerinte ő és csapata a nemzet, az emberek érdeke szerint cselekedett. Ezek után idézzük fel, hogy – az országot csődbe vivő Gyurcsány-kabinet tevékenységét folytatva – milyen intézkedéseket is hozott a Bajnai-kormány. Vagyis miről reméli azt Bajnai Gordon, hogy a magyarok érdekét szolgálta.

Az előtte gazdasági miniszterként működő Bajnai 2009 tavaszán lett miniszterelnök. Abban az évben kegyetlen megszorítócsomagot fogadott el a baloldal. Kellően beszédes, hogy az akkori tervekről a liberális sajtó is úgy számolt be: „Brutális a Bajnai-csomag”. A jelző nem volt túlzás, ugyanis elvették a 13. havi nyugdíjat és az ilyen közszféra-juttatást, akárcsak a lakástámogatási rendszert (azaz a szocpolt), valamint a gázár- és távhőkompenzációt. Elfogadták az ingatlanadót, a vagyonzabrálást pedig csak az Alkotmánybíróság tudta megakadályozni. Ezeken túl 62-ről 65 évre emelték a nyugdíjkorhatárt, és csupán 2010-ben fizették meg az előző évi nyugdíjkorrekciót. De nem jártak jobban a dolgozók sem, 2009-ben ugyanis befagyasztották a közalkalmazotti béreket, tíz százalékkal csökkentették a táppénzt, miközben a családi pótlék korhatárát 23-ról húsz évre mérsékelték. A gyes az addigi három év helyett már csak két évig járt. Ráadásul a svájci frank forinthoz viszonyított árfolyama rekordmagasságba szökött, a devizahitelesek viszont hiába vártak bármiféle segítséget Bajnai Gordon kormányától.

A boldog békeidők megszorítócsomagja

Ezekre emlékszik vissza nosztalgiázva Bajnai, de nem csak ő sírja vissza a 2009-es „békeidőket”. A Tisza képviselőjelöltje, egyben Magyar Péter bizalmasa, Nagy Ervin egy decemberben kiszivárgott hangfelvétel szerint azt mondta: „Volt egy pillanat 2009-ben szerintem, amikor még nem jött a Fidesz, de tudta, hogy jön, és már senkinek nem volt baj, de hát annak tényleg annyira egyértelmű volt, hogy elk…rta az előző. És akkor volt egy ilyen fél év, amikor nem bántotta egymást magyar a magyarral. Tehát akkor (…) nem magyar magyarnak a farkasa volt (…). És akkor, emlékszem, hogy volt egy ilyen általános, ilyen köznyugalom. Ez visszajöhetne, akkor nagyon boldog ember lennék.” Ezek szerint miközben Bajnaiék megszorításai miatt a társadalom nagy része iszonyatos terhet nyögött, Nagy Ervin jól érezte magát.