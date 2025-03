Egy Brüsszelben bejegyzett szervezet próbálhatja meg hatalomba juttatni Magyar Péteréket 2026-ban

Hetekkel a 2022-es magyarországi választások után Brüsszelben bejegyeztek egy civil szervezetet, amelynek célja a baloldali progresszív mozgalmak támogatása és a jobboldali politikai erők visszaszorítása.

Az ECDA rövidítésű brüsszeli szervezet egyik társalapítója Ficsor Ádám.

Ficsor Gyurcsány volt kabinetfőnöke, a Bajnai-kormány titokminisztere, kiváló kapcsolatai lehetnek az amerikai Demokrata Párttal és régóta kulcsfigurája a DatAdat nevű cégcsoportnak.

A DatAdat bonyolította a baloldal 2022-es, külföldről milliárdokkal megtámogatott kampányának jelentős részét. A DatAdathoz milliárdos összeg került a guruló dollárokból.

Az ECDA több mint egy tucat olyan szakemberrel dolgozik, akik jártasak az online kampányolásban, az adománygyűjtésben, a közösségszervezésben a mozgósításban. Többük kapcsolódik a Soros-világhoz.

A brüsszeli szervezet munkatársai között magyarok is vannak. Ilyen az egyik társigazgató, Mák Viktor, aki dolgozott a DatAdatnak, a CEU-n tanult, de részt vett Kamala Harris kampányában is.

Rajta kívül vérbeli baloldaliak dolgoznak az ECDA-nak, így például a Jámbor András-féle Szikra Mozgalom elnökségi tagja, az LMP volt kampánykoordinátora, vagy a hazai kormányellenes akciókban részt vevő aHang alapítója.

A brüsszeli szervezet igénybe vette a DatAdat infrastruktúráját, így a Lunda nevű adománygyűjtő felületet, adatkezelője pedig az Estratos.

A Lunda és az Estratos rögtön felbukkant Magyar Péter mögött azután, hogy a Diákhitel Központ volt igazgatója a politika színpadára lépett. Igaz, a Magyarék és a DatAdat közötti nyomokat azonnal eltüntették, ami legalább kétféle követeztetésre ad alapot.

A Tisza Pártból származó információink szerint Jámbor András igyekszik közeledni Magyar Péterhez. A Tisza elnökének amiatt állhat érdekében, hogy együttműködjön Jámborékkal, mert a Szikra Mozgalomnak szoros kapcsolata van a datadatos körrel.

Jámbor András - (Fotó: Mirkó István)

Hetekkel a baloldal számára súlyos, zsinórban a negyedik kétharmados vereséget hozó 2022-es országgyűlési választások után, Brüsszelben bejegyeztek egy civil szervezetet European Center for Digital Action néven. Az ECDA rövidítésű szervezet az elmúlt bő két évben Magyarországról nézve teljesen észrevétlen volt, a hazai médiában nem került elő a neve. A szervezet a magyar radarok alatt ténykedik, amit csak erősít, hogy alapítóként a nyilvánosan elérhető adatok az itthon tulajdonképpen ismeretlen Mar Garcia Sanz spanyol baloldali politikusnőt tüntetik fel. Ehhez képest könnyen megeshet, hogy az ECDA lesz a 2026-os országgyűlési választáson az ellenzék következő csodafegyvere. A civil szervezet ezer szállal kötődik a baloldal 2022-es kampányának nagy részét lebonyolító DatAdathoz, emellett a Soros-világhoz és az amerikai Demokrata Párthoz is kapcsolódó, kipróbált szakembereket gyűjtött egybe és már tulajdonképpen kimutatható a kapcsolódás közte és a Magyar Péter vezette Tisza Párt között.

Hosszas, aprólékos kutatómunka tette lehetővé, hogy bemutassuk a szereplőket, kapcsolatrendszerüket és mindazt, ami összefűzi őket.

Brüsszelből indulnak

Kezdjük elsőként azzal, mit lehet tudni a European Center for Digital Actionről! A brüsszeli székhelyű nonprofit szervezetet 2022. október 26-án alapították, és hogy milyen céllal, arról a honlapon bőven írnak. Rögzítik például, hogy „civil társadalmi szervezetekkel és progresszív politikai pártokkal” egyaránt dolgoznak, nekik képzést és támogatást nyújtanak „a hatásos változások előmozdításához”. Küldetésüknek nevezik, hogy olyan tudással és szakértelemmel ruházzák fel ezeket a szervezeteket, amelyre „szükségük van ahhoz, hogy a digitális térben kiemelkedő teljesítményt nyújtsanak, a legmodernebb eszközöktől és stratégiáktól kezdve a hatékony adománygyűjtő programokig”. Politikai alapállásuk világos, ez ügyben egy két évvel ezelőtti szövegrészt szó szerint is érdemes idézni: „És most minden eddiginél nagyobb szükségünk van progresszív mozgalmakra Európában, ahol a politikai hatalom egyre inkább a populista jobboldal felé tolódik el. Hiszünk abban, hogy a progresszív erők újjáélesztése mikroadományozók bevonásával az egyik elsődleges módja ennek a kihívásnak.” Mindez leegyszerűsítve leginkább úgy fordítható le, foglalható össze, hogy az ECDA baloldali pártoknak, mozgalmaknak is segít mozgósítással, digitális kampányolással, adománygyűjtéssel abban, hogy legyőzzék jobboldali riválisukat.

De vajon célpont-e Magyarország és ilyen értelemben az Orbán-kormány? Az elérhető adatokból és a felfejthető összefüggésekből arra lehet következtetni, hogy ez valójában is nem kérdés.

És felbukkan a DatAdat

Az EDCA ugyanis tulajdonképpen félig magyar, azt azonban mintha titkolni akarták volna. A nyilvános közlések Mar Garcia Sanz spanyol politikust említik alapítóként, az pedig csak a hivatalos okiratokból derül ki, hogy a szervezet létrehozásában más is részt vett, mégpedig Ficsor Ádám. Ő, a spanyol politikusnővel ellentétben idehaza nemigen igényel különösebb bemutatást. Ficsor Gyurcsány Ferenc miniszterelnök kabinetfőnöke volt, majd a 2009-es kormányátalakítás után Bajnai Gordon titkosszolgálati minisztere lett. Ficsor abban az időben szorosan együttműködött az amerikai Demokrata Párttal és a globális hálózattal, olyannyira, hogy a tengerentúlon ki is nézték maguknak Bajnai emberét. Merthogy Ficsort nehéz másként bemutatni, hiszen kulcsfigurája volt a korábbi miniszterelnök nevével fémjelzett DatAdat cégcsoportnak. Sőt, Bajnai és mások távozása után mára egyedüli tulajdonosa lett a DatAdat Professional Kft.-nek, amelyet egy éve át is neveztek.

Guruló dollárok és a DatAdat

Ha pedig DatAdat, akkor kell tennünk egy kis, ám annál fontosabb kitérőt, hogy felidézzük a guruló dollárok ügyét! A legutóbbi országgyűlési választások idején nagyjából négymilliárd forint érkezett külföldről a magyar baloldalhoz, nyilvánvalóan a jobboldali kormány leváltását elősegítendő. Az összegből hárommilliárd az Action for Democracy (A4D) nevű alapítványon keresztül gurult – dollár formájában – Magyarországra, s mint kiderült, az összeg nagyobb része Soros Györgytől származhatott.

Azt már a magyar nemzetbiztonsági szolgálatok vizsgálata állapította meg 2023 nyarán, hogy a külföldi pénzekből 1,85 milliárd forintnyi összeg a baloldal akkori miniszterelnök-jelöltjének, Márki-Zay Péternek a szervezetéhez, a Mindenki Magyarországa Mozgalomhoz (MMM) került. A pénz döntő hányada persze nem maradt az MMM-nél: több mint 1,4 milliárd forint továbbvándorolt a DatAdat számláira, miközben az A4D közvetlenül is pénzelte a cégcsoportot, 148 millió forinttal. Emellett az Amerikából finanszírozott magyar baloldali lejáratómédia felől is érkeztek összegek Bajnaiékhoz.

Karácsony Gergely és Bajnai Gordon (Forrás: Facebook)

A külföldi eredetű pénzért lényegében az adatbázisokkal, választási tapasztalattal, digitális szakértelemmel és nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező DatAdat elvégezte a baloldal 2022-es kampányának jelentős részét. De a Szuverenitásvédelmi Hivatal tavalyi jelentéséből az is kiderült, hogy már 2019-ben, a főpolgármesteri kampányban is feltűnt a DatAdat. A cégcsoport akkor közösségimédia-kampánnyal és a mozgósításhoz szükséges eszközökkel segíthette elő a Karácsony Gergely győzelmét. Lapinformációk szerint a DatAdat akkor a főváros mellett további 12 helyen dolgozott sikerrel a balliberális pártoknak, polgármesterjelölteknek – és erről éppen Ficsor beszélt egy kiszivárgott hangfelvételen.

Külföldiek és magyarok az új csodafegyvernél

Ezek után kanyarodjunk vissza a European Center for Digital Action-hez! Honlapja szerint az ECDA jelenleg 15 fős stábbal dolgozik, a csapatot magyarok mellett a világ számos pontjáról érkező – például szerb, ausztrál és spanyol – szakemberek alkotják. Az elérhető nyilvános adatok alapján utóbbiakban közös, hogy számottevő tapasztalatot szereztek digitális kampányokban, adománygyűjtésben, közösségépítésben. Szintén rokon vonás náluk, hogy politikai nézeteik egyértelműen a baloldalhoz és a zöldpolitikához kötik őket. Többüknek volt kapcsolata a Soros-hálózat különféle szervezeteivel.

Magyar társelnök

Az ECDA-t két társigazgató, a már említett spanyol Mar Garcia Sanz és Mák Viktor vezeti. Mák amerikai egyetemi évei alatt két hónapig a budapesti CEU-n tudományos segédmunkatársként dolgozott, majd 2017-ben már ösztöndíjasként tanult a Soros-egyetemen. Mák aktív szerepet vállalt a hazai kormányellenes folyamatokban: saját bevallása szerint részt vett a baloldalon rabszolgatörvénynek nevezett jogszabály miatt 2019 elején megtartott megmozdulások szervezésében, tapasztalatait a Jámbor András-féle Szikra Mozgalomhoz köthető, antifasiszta és szélsőbaloldali nézeteket terjesztő Mérce.hu-n meg is írta. De ha már antifasizmus, Mák 2019-ben maga is bekerült a hírekbe. Az akkori becsület napja elleni antifasiszta tüntetés résztvevőjeként ugyanis őt és társait inzultus érte: Mákot megütötték, és elvettek tőlük egy szivárványszínű és egy diákmozgalmi zászlót. Rendőrségi feljelentés született, Mákot a Magyar Helsinki Bizottság képviselte, az ügy pedig meg sem állt a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságáig. Témánk szempontjából ez ugyanakkor csupán mellékszál, sokkal lényegesebb, hogy Mák – mint egy CEU-s rendezvényen kiderült – a DatAdatnál is dolgozott. Ennél is érdekesebb, hogy a férfi 2024 júliusától regionális digitális igazgató volt Kamala Harris kampánycsapatában, ahol kifejezetten a csatatérállamokra koncentrált.

De nem Mák az egyetlen, aki magyarként részt vesz az ECDA tevékenységében.

Virtigli baloldali figurák

A szervezetnél van Csepregi Dávid is, aki egy virtigli baloldali figura, akit a média korábban a Jámbor-féle Szikra Mozgalom elnökségi tagjaként emlegette. Csepregi ilyen minőségben volt alapítója a Karácsony Gergely miniszterelnökségének elősegítéséért 2021-ben gründolt – és azóta pénzmosási ügybe keveredett – 99 Mozgalomnak. Csepregi Dávid ezen túl a szélsőbaloldali aktivista, Gulyás Márton által vezetett Partizán egyik podcastjének műsorvezetője, egyik itteni megszólalásáról nemrégiben lapunk is beszámolt. Ő volt az, aki a Partizánon irányításmániás személyiségnek nevezte Magyart és úgy fogalmazott: „Ezt nem lehet fenntartani olyan sokáig, hogy leutazol Szegedre […], Lehel kürtjével megállítod a Dunát, aztán Brüsszelben is megvakarod a farkad, és közben kommentelgetsz összevissza”. A téma egyébként a nők megalázása volt.

Ehhez képest Csepregi tagja a Tisza Párt hivatalos, nyilvános Facebook-csoportjának.

Ellenzéki mozgalmárok

Úgy tudjuk, az ECDA magyar tagjai között szerepelt a közelmúltig Kubik Dominik is, aki a noÁr Mozgalom kommunikációs vezetőjeként, szakembereként is tevékenykedett, de korábban elnökségi tag volt a hazai Amnesty Internationalnél. Ahogy megemlíthető Baranyai Liza is, aki szintén dolgozott a magyar Amnestynél és a Greenpeace-nél. Szót érdemel Hajdú Gergely is, aki évekkel ezelőtt megalapította az aHang nevű szervezetet, amely a 2021-es ellenzéki előválasztás informatikai lebonyolításához szükséges hátteret és szakmai koordinációt garantálta. Az aHang azóta is rendszeresen közreműködik kormányellenes kezdeményezésekben, ilyen volt például legutóbb a februári bírói tüntetés. Kalocsai Kinga az LMP és a Párbeszéd kampánykoordinátora volt korábban, de menedzselte az előválasztáskor a Szikra mozgalmas Jámbor András kampányát is. Érdemes felidézni azt a Mérce-videót, amelyen Kalocsai többedmagával a 2016-os migrációs népszavazás óriásplakátját próbálja letépni, mivel szerintük az gyűlöletkeltő volt.

Alakul a Jámbor–Magyar-paktum?

Az ECDA személyi állományának bemutatásakor meglepően sokszor kellett leírnunk Jámbor András és a szélsőbaloldali Szikra Mozgalom nevét. Itt érdemes újabb kitérőt tenni. A Tisza Párt belső életét jól ismerő forrásunk szerint ugyanis Jámbor András aktívan igyekszik keresni a kapcsolatot Magyar Péterrel. Jámbor korábban az ellenzék vezetőjének nevezte a Tisza Párt elnökét, és többször is arról beszélt, elképzelhetőnek tartja, hogy támogassa őt. A szélsőbaloldali politikus Magyarhoz dörgölőzésében mindenképpen van ráció, ugyanis pártja, a Párbeszéd még soha nem volt képes önerőből a parlamentbe jutni, és most sem tudnak a közvéleménykutatók mérhető támogatottságot kimutatni a formációnál.

Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balász/Pesti Srácok)

Logikus lenne tehát, hogy Jámbor ezúttal Magyar Péter hátára felkapaszkodva igyekezzen képviselői helyet szerezni magának a következő ciklusra. Kérdés persze, miért érné meg a Tiszának, hogy az Országgyűlésbe segítse a nullaszázalékos Párbeszéd politikusát. Úgy tudjuk, leginkább egy magyarázat jöhet szóba: Jámbor András a datadatos körhöz fűződő kapcsolatát teheti alku tárgyává, amivel komoly segítségére lehetne a Tisza Pártnak az online kampányolás területén. Egyébként nem ez lenne az első alkalom efféle közeledésre, korábban előfordult már, hogy a DatAdat világa és Magyar Péter – ha csak rövid időre, de – összekapcsolódott. De erről hamarosan.

Brüsszel, DatAdat, Magyar Péter

Előtte rögzítsük, hogy adott egy brüsszeli bejegyzésű szervezet, amelynél olyan, a digitális kampányolásban, a közösségépítésben és az adománygyűjtésben jártas szakemberek dolgoznak, akik szorosan kapcsolódnak a progresszív baloldalhoz és részben a Soros-világhoz. Lényeges, hogy a brüsszeli szervezet egyik alapítója annak a DatAdat cégcsoportnak a vezetője, amely kulcsszerepet játszott a baloldal külföldi milliárdokkal megtámogatott 2022-es kampányában. Ezek után térjünk ki arra, hogy az ECDA és a DatAdat közötti kapcsolat bátran nevezhető szorosnak, a brüsszeli szervezet ugyanis használja a DatAdat infrastruktúráját. Volt eset, amikor a DatAdat által kifejlesztett adománygyűjtő platformot, a Lundát vette igénybe az ECDA, amelynek adatkezelési tájékoztatójában egyedüli adatkezelőként a Datadat osztrák cége, az Estratos Digital GmbH jelenik meg. Az Estratos egy bécsi székhellyel alapított digitális ügynökség, amely főleg a progresszív politikai mozgalmak segítésére koncentrál. Az Estratos ügyvezetője nem más, mint Ficsor Ádám.

Magyarék is ezt használják

Ezen a ponton vissza is térhetünk Magyar Péterékhez. Tavaly február 29-én regisztrálták a Talpramagyarok.hu oldalt, vagyis azt a honlapot, amely a politika színpadára éppen csak fellépő, de akkor még párt nélküli Magyar közösségét, egyesületét mutatta be. Az oldal adatvédelmi tájékoztatójában az adatkezelők között szerepelt az Estratos és a Lunda is – mindkettő a DatAdathoz kapcsolódik.

Miután lapunk beszámolt arról, hogy Magyar mögött megjelent a Bajnai-féle kör, azaz a DatAdat-csoport, az adatvédelmi tájékoztatót átírták, az Estratost és a Lundát egyszerűen eltávolították. Magyar Péter pedig minderre hajmeresztő magyarázattal szolgált: lapunk kérdésére azt mondta, csak félreértés volt, az adatvédelmi tájékoztatójukat ugyanis – mivel nem akartak érte fizetni – egyszerűen átvették valahonnan, így került fel a két DatAdat-érdekeltség a honlapjukra.

A sajátos, leginkább lopásra utaló magyarázat alapján akár arra is lehet következtetni, hogy már a kezdet kezdetén megkezdődött a háttérben a kapcsolatfelvétel a datadatos személyi kör és Magyar Péterék között. De az is megeshet, hogy nem volt szó közvetlen kapcsolatról, és a nemzetközi, főként az Egyesült Államokból finanszírozott, illetve vezetett progresszív hálózat hivatalos megállapodás nélkül sorolt be Orbán legújabb kihívója mögé, vagyis Magyar Péterék a munkáért egy centet sem fizetnek. A számlát más állja.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Isza Ferenc/ EC / AFP)