Intézkedésbe kezdett a BKK-rendészet

Rendőrséggel közös járőrözéssel viszont nem igazán fogunk találkozni.

Gábor Márton
2025. 08. 13. 9:55
Borítókép: BKK rendészek (Forrás: Facebook)
– A Budapesti Utasbiztonsági Szolgálat keretein belül működő Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság (FÖRI), a BKK Rendészeti Osztálya folyamatos járőrszolgálata során ellenőrzi a közösségi közlekedési járműveken, valamint azok megállóiban a jogszabályok és az utazási szabályok betartását – írta lapunknak a Budapesti Közlekedési Központ. 

2020.08.10. Budapest 4-es 6-os villamos vonalán uralkodó állapotok, hajléktalanság, szegénység Fotó: Kurucz Árpád
Fotó: Kurucz Árpád

Kiemelték:
 

egyes szabálysértések vagy szabályszegések elkövetése esetén a közterület-felügyelő szankcionálhat, bűncselekmény esetén pedig haladéktalanul értesíti a rendőrséget. Amennyiben az utazási feltételeket valaki egyéb módon megsérti, az utazásból kizárható.

A felügyelők emellett kiemelten lépnek fel azokban az esetekben, amelyek során valaki a járművön utazó többi utas biztonságát veszélyezteti, kárt okoz a járműben vagy utastársaiban, továbbá szennyezett ruházata, botrányos vagy illemsértő viselkedése, ittas, bódult állapota a többi utas számára zavaró utazási körülményeket teremt.

Amennyiben egy utas rosszullét, baleset vagy egyéb körülmény miatt segítségre szorul, a Budapesti Utasbiztonsági Szolgálat munkatársai haladéktalanul értesítik az Országos Mentőszolgálatot vagy a szociális ellátó szervezeteket.

A BKK Rendészet emellett az eredeti 200 fő helyett a közlekedésszervező cég elmondása szerint továbbra is 75 fővel lát el szolgálatot, ehhez további napi 6 fő csatlakozik a FÖRI Közterület-felügyeleti Osztályáról. 

2025 júliusában a Budapesti Utasbiztonsági Szolgálat munkatársai 10 883 esetben ellenőrizték a BKK járműveit, amelynek során 1528 esetben intézkedtek. A BKK közösségi közekedési megállóit 43 958 esetben ellenőrizték és 72 esetben került sor intézkedésre

– emelte ki a BKK. 

Lapunk kérdésére, miszerint terveznek-e közös járőrszolgálatot kialakítani a BKK-rendészek és a rendőrség egységei között, kiemelték:

A BKK és a BRFK közös járatellenőrzései a szolgálat megalakulása óta is változatlan formában működnek, júliusban az együttműködés keretében négy napon keresztül 9 járaton tartottak fokozott közös ellenőrzést.

Vagyis a rendszertelen, BKK által szervezett ellenőrzések továbbra is lesznek, közös, BKK-rendész és rendőr párosokkal azonban a közeljövőben nem fognak az utasok találkozni a közösségi közlekedési eszközökön. 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

