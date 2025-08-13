Intézkedésbe kezdett a BKK-rendészet

– A Budapesti Utasbiztonsági Szolgálat keretein belül működő Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság (FÖRI), a BKK Rendészeti Osztálya folyamatos járőrszolgálata során ellenőrzi a közösségi közlekedési járműveken, valamint azok megállóiban a jogszabályok és az utazási szabályok betartását – írta lapunknak a Budapesti Közlekedési Központ.

Fotó: Kurucz Árpád

Kiemelték:



egyes szabálysértések vagy szabályszegések elkövetése esetén a közterület-felügyelő szankcionálhat, bűncselekmény esetén pedig haladéktalanul értesíti a rendőrséget. Amennyiben az utazási feltételeket valaki egyéb módon megsérti, az utazásból kizárható.

A felügyelők emellett kiemelten lépnek fel azokban az esetekben, amelyek során valaki a járművön utazó többi utas biztonságát veszélyezteti, kárt okoz a járműben vagy utastársaiban, továbbá szennyezett ruházata, botrányos vagy illemsértő viselkedése, ittas, bódult állapota a többi utas számára zavaró utazási körülményeket teremt.

Amennyiben egy utas rosszullét, baleset vagy egyéb körülmény miatt segítségre szorul, a Budapesti Utasbiztonsági Szolgálat munkatársai haladéktalanul értesítik az Országos Mentőszolgálatot vagy a szociális ellátó szervezeteket.

A BKK Rendészet emellett az eredeti 200 fő helyett a közlekedésszervező cég elmondása szerint továbbra is 75 fővel lát el szolgálatot, ehhez további napi 6 fő csatlakozik a FÖRI Közterület-felügyeleti Osztályáról.

2025 júliusában a Budapesti Utasbiztonsági Szolgálat munkatársai 10 883 esetben ellenőrizték a BKK járműveit, amelynek során 1528 esetben intézkedtek. A BKK közösségi közekedési megállóit 43 958 esetben ellenőrizték és 72 esetben került sor intézkedésre

– emelte ki a BKK.

Lapunk kérdésére, miszerint terveznek-e közös járőrszolgálatot kialakítani a BKK-rendészek és a rendőrség egységei között, kiemelték:

A BKK és a BRFK közös járatellenőrzései a szolgálat megalakulása óta is változatlan formában működnek, júliusban az együttműködés keretében négy napon keresztül 9 járaton tartottak fokozott közös ellenőrzést.

Vagyis a rendszertelen, BKK által szervezett ellenőrzések továbbra is lesznek, közös, BKK-rendész és rendőr párosokkal azonban a közeljövőben nem fognak az utasok találkozni a közösségi közlekedési eszközökön.