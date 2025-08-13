Kubatov Gábor kritikusan üzent az MLSZ-nek a BL-siker után

FerencvárosMLSZBL-selejtezőKubatov Gábor

A magyar bajnok Ferencváros labdarúgócsapata kedden búcsúztatta a bolgár Ludogorec együttesét, így egy lépésre került a Bajnokok Ligája főtáblájától. Az FTC elnöke, Kubatov Gábor szerda reggel a közösségi oldalán üzent a Magyar Labdarúgó-szövetségnek (MLSZ).

Magyar Nemzet
2025. 08. 13. 8:21
Kubatov Gábor ismét az MLSZ-t célozta meg (Fotó: Nemzeti Sport/Micheller Szilvia)
Az FTC a bulgáriai 0-0-s döntetlen után kedden hazai pályán 3-0-ra győzött a Ludogorec ellen, így továbbjutott a BL-selejtező rájátszásába, ahol az azeri Qarabag lesz az ellenfele. A Fradi mindhárom találatánál a gólt és a gólpasszt is magyar játékos szerezte (Ötvös Bence, majd Gruber Zsombor Varga Barnabásnak, Tóth Alex pedig Szalai Gábornak asszisztált), amit az MLSZ üdvözölt. Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke elmondása szerint azonban közvetlen üzenet szerda reggelig nem érkezett a szövetség részéről.

Az FTC Ludogorec elleni BL-sikere után Kubatov Gábor szerint az MLSZ nem gratulált (Fotó: Mirkó István)

– Az MLSZ-től kapott gratuláló üzenetek száma a tegnapi meccs után: 0 (azaz nulla) – írta Kubatov Gábor a közösségi oldalán, aki a mellékelt fénykép alapján azt próbálhatta hangsúlyozni, hogy Csányi Sándor MLSZ-elnök is a Groupama Arénában nézte a Ludogorec elleni visszavágót.

Az elmúlt időszakban a Ferencváros és az MLSZ között ellentét alakult ki annak az irányelvnek a következtében, hogy az idei idénytől az 500 millió forintos anyagi támogatás érdekében az NB I-es csapatoknál egyszerre legalább öt magyar játékosnak, köztük U21-eseknek kell lenniük a pályán. Az emiatt szemléletváltáson átesett magyar bajnok elnöke többször is kritizálta a szövetség döntését, míg Csányi Sándor MLSZ-elnök is üzent ennek kapcsán a Fradinak.

 

