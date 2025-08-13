FradiBajnokok LigájaMLSZ

Az élesen bírált MLSZ reagált arra, hogy a Fradi magyarokkal tarolt a BL-ben

Kubatov Gábor, a Fradi elnöke elsőre ostobaságnak nevezte a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) új magyarszabályát, és az FTC részéről később is bírálták a húsba vágó iránymutatást. Ennek ellenére a Ferencváros bevásárolt magyar futballistákból a nyáron, és a Ludogorec elleni, keddi 3-0-s Bajnokok Ligája-győzelem csupa magyar gól és gólpassz eredményeként jött össze. Hasonlót az emlékezetes, 1995-ös BL-menetelés óta nem élhettek át a Fradi szurkolói. Erre az MLSZ is reagált.

Magyar Nemzet
2025. 08. 13. 7:07
Szalai Gábor volt a Fradi egyik magyar gólszerzője a Ludogorec ellen Fotó: Mirkó István
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az elmúlt hónapok attól is voltak hangosak a magyar futballban, hogy a Fradi élesen bírálta az MLSZ iránymutatását, amely szerint az 500 millió forintos anyagi támogatás lehívásához egy csapatban legalább öt magyar játékosnak és köztük legalább egy U21-esnek egyszerre a pályán kell lennie az NB I-ben. Ezt többek között a 2019 óta minden évben magyar bajnok, főként légiósokra építő Fradi is nehezen tudta volna teljesíteni szemléletváltás nélkül.

Magyar játékosai repítették a Fradit a Ludogorec ellen a BL következő körébe
Magyar játékosai repítették a Fradit a Ludogorec ellen a BL következő körébe. Fotó: Mirkó István

Kubatov Gábor, a Fradi elnöke a „legnagyobb ostobaságnak” nevezte az MLSZ döntését, amit az elmúlt 14 évben látott, sérelmezte, hogy az NB I-et uraló Fradival senki sem egyeztetett az ügyben, hogy ennek milyen gazdasági és szakmai hatásai lehetnek egy rendszeresen a nemzetközi kupák főtáblájára kerülő csapat esetében. Csányi Sándor, az MLSZ elnöke a Nemzeti Sportnak adott interjúban keményen visszaszólt a Fradinak, így egyfajta adok-kapok bontakozott ki a felek között.

Csupa magyar gól és gólpassz: harminc éve nem volt ilyen a BL-ben

A Fradi azért igyekezett felkészülni arra, hogy be tudja tartani az MLSZ magyar játékosokra vonatkozó iránymutatását, leigazolta Ötvös Bencét Paksról, Nagy Barnabást Nyíregyházáról és kölcsönbe ifjabb Lisztes Krisztiánt is hazahozta Frankfurtból.

A Ludogorec elleni BL-selejtezőn pedig olyan történt, amire a Bajnokok Ligájában az emlékezetes, harminc évvel ezelőtti, 1995-ös csoportkör óta nem volt hasonlóra példa a klubnál. A 3-0-s győzelem úgy jött össze, hogy csak magyarok voltak a gólszerzők (Varga Barnabás kettő, Szalai Gábor egy gól), sőt még a gólpasszadók is (Ötvös Bence, Gruber Zsombor, Tóth Alex).

A legrangosabb európai kupában – a selejtezőket is beleértve – a Fradi ezelőtt legutóbb 1995-ben a Grasshopper ellen volt arra képes, hogy legalább három gólt szereztek magyar játékosai. A hazai 3-3-on ifjabb Albert Flórián, Lisztes Krisztián és Nyilas Elek talált be.

Olyanra pedig, hogy a Fradi csak magyar gólokkal nyert BL-meccset, ugyanabban a csoportkörben a Grasshopper elleni idegenbeli 3-0-n fordult elő, amikor Vincze Ottó duplázott és Lisztes is betalált. De még ezen a két meccsen is egy-egy gólpasszt légiós adott, nem úgy, mint most a Ludogorec ellen.

Az MLSZ sem hagyta szó nélkül a Fradi magyarjainak sikerét

Az előzményeket figyelembe véve mindenképpen érdekes az MLSZ első nyilvános reakciója a Fradi rég nem látott, magyar játékosok főszereplésével véghez vitt nemzetközi sikerére. A szövetség ki is emelte a magyarok szerepét a posztjában.

Mint írják: „A Fradi magyar válogatott játékosai kiemelkedő teljesítményével és góljaival (Varga Barnabás 2, Szalai Gábor) 3-0-ra legyőzte a bolgár Ludogorec együttesét a Bajnokok Ligája-selejtező második fordulójának visszavágóján, és 3-0-s összesítéssel továbbjutott a 3. fordulóba.”

Robbie Keane, az FTC vezetőedzője így fogalmazott a magyarszabály hatásáról a meccs után: – A magyar játékosok nagyon is megállták a helyüket. Tóth Alexet mindenképpen ki lehet emelni ilyen szempontból. Lehet, hogy az előző idényben, vagy másfél évvel ezelőtt kicsit nagyobb bajban lett volna a csapat a magyarszabály miatt, de mindenki, aki a pályán volt – akár Alex, akár Gruber Zsombor, vagy akár a Pakstól ideérkező Ötvös Bence – nagyon is jól megállta a helyét.

Érdekességek a Ferencváros három magyar gólszerzőjéről

A Ludogorec elleni sikert megelőző legutóbbi olyan eset, amikor a nemzetközi porondon a Fradiban...

  • ...legalább három gólt szereztek magyar játékosok: Hamrun, 2023, Kl (Varga Barnabás mesterhármasa)
  • ...legalább három gólt szereztek magyar játékosok a BL-ben: Grasshoppers, 3-3, 1995
  • ...legalább három gólt szerzett legalább két magyar játékos: Go Ahead Eagles, 2015, El, 4-1 (Gera Zoltán és Böde Dániel is betalált)
  • ...legalább két magyar játékos gólt szerzett a BL-ben: Grasshoppers, 3-3, 1995
  • ...Vargán kívül más magyar szerzett gólt a BL-ben: Lovrencsics Gergő, 2020, Dinamo Zagreb
  • ...Vargán kívül más magyar szerzett gólt: Sigér Dávid, 2023, Kl, Shamrock

A Ferencváros következő ellenfele, immáron a BL-főtáblára jutásért az azeri Qarabag lesz.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Faggyas Sándor
idezojelekszárszói szellem

Szárszónak sosincs vége

Faggyas Sándor avatarja

A tettekre serkentő hit erősítése örök kihívás és küldetés.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu