Az élesen bírált MLSZ reagált arra, hogy a Fradi magyarokkal tarolt a BL-ben

Az elmúlt hónapok attól is voltak hangosak a magyar futballban, hogy a Fradi élesen bírálta az MLSZ iránymutatását, amely szerint az 500 millió forintos anyagi támogatás lehívásához egy csapatban legalább öt magyar játékosnak és köztük legalább egy U21-esnek egyszerre a pályán kell lennie az NB I-ben. Ezt többek között a 2019 óta minden évben magyar bajnok, főként légiósokra építő Fradi is nehezen tudta volna teljesíteni szemléletváltás nélkül.

Magyar játékosai repítették a Fradit a Ludogorec ellen a BL következő körébe. Fotó: Mirkó István

Kubatov Gábor, a Fradi elnöke a „legnagyobb ostobaságnak” nevezte az MLSZ döntését, amit az elmúlt 14 évben látott, sérelmezte, hogy az NB I-et uraló Fradival senki sem egyeztetett az ügyben, hogy ennek milyen gazdasági és szakmai hatásai lehetnek egy rendszeresen a nemzetközi kupák főtáblájára kerülő csapat esetében. Csányi Sándor, az MLSZ elnöke a Nemzeti Sportnak adott interjúban keményen visszaszólt a Fradinak, így egyfajta adok-kapok bontakozott ki a felek között.

Csupa magyar gól és gólpassz: harminc éve nem volt ilyen a BL-ben

A Fradi azért igyekezett felkészülni arra, hogy be tudja tartani az MLSZ magyar játékosokra vonatkozó iránymutatását, leigazolta Ötvös Bencét Paksról, Nagy Barnabást Nyíregyházáról és kölcsönbe ifjabb Lisztes Krisztiánt is hazahozta Frankfurtból.

A Ludogorec elleni BL-selejtezőn pedig olyan történt, amire a Bajnokok Ligájában az emlékezetes, harminc évvel ezelőtti, 1995-ös csoportkör óta nem volt hasonlóra példa a klubnál. A 3-0-s győzelem úgy jött össze, hogy csak magyarok voltak a gólszerzők (Varga Barnabás kettő, Szalai Gábor egy gól), sőt még a gólpasszadók is (Ötvös Bence, Gruber Zsombor, Tóth Alex).

A legrangosabb európai kupában – a selejtezőket is beleértve – a Fradi ezelőtt legutóbb 1995-ben a Grasshopper ellen volt arra képes, hogy legalább három gólt szereztek magyar játékosai. A hazai 3-3-on ifjabb Albert Flórián, Lisztes Krisztián és Nyilas Elek talált be.

Olyanra pedig, hogy a Fradi csak magyar gólokkal nyert BL-meccset, ugyanabban a csoportkörben a Grasshopper elleni idegenbeli 3-0-n fordult elő, amikor Vincze Ottó duplázott és Lisztes is betalált. De még ezen a két meccsen is egy-egy gólpasszt légiós adott, nem úgy, mint most a Ludogorec ellen.