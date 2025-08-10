FerencvárosGruber ZsomborRobbie KeaneLisztes KrisztiánFTC

Robbie Keane Lisztes állapotáról beszélt, majd riválisa nem kegyelmezett a játékosnak

Lisztes Krisztián combsérülés miatt nem volt ott a Ferencváros Nyíregyháza elleni keretében, és Robbie Keane vezetőedző elmondása szerint a nagy visszatérésre még heteket kell várni. Mindeközben Lisztes Krisztián posztriválisa, Gruber Zsombor nem lassít, a Kazincbarcika elleni remeklés után a Nyíregyháza ellen duplázott, és három forduló után nem túlzás kijelenteni, hogy a magyar bajnok kezdőjének oszlopos tagja lett az NB I-ben.

Magyar Nemzet
2025. 08. 10. 8:04
Lisztes Krisztián visszatérésére még várni kell az FTC-ben
Lisztes Krisztián visszatérésére még várni kell az FTC-ben (Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila)
Pénteken jött a nagy bejelentés a Ferencvárostól, hogy az Eintracht Frankfurttól kölcsön veszi korábbi játékosát, ifjabb Lisztes Krisztiánt. A 20 éves játékos az MTK akadémiájától 2017-ben került a zöld-fehérekhez, ahol a 2021/2022-es idény utolsó meccsén már be is mutatkozott Gyirmóton mindössze 17 évesen. Az áttörés aztán a következő szezonban történt meg. Lisztes ősszel még a másodosztályú Soroksárnál játszott, majd tavasszal már az FTC-ben. Ismeretes, hogy az első meccsén, a Fehérvár ellen rögtön duplázott 45 perc alatt, majd később az Újpest elleni derbin is betalált, végül kilenc NB I-es mérkőzésen öt gólt szerzett. A következő idényben már a Fradi alapembere volt, húsz bajnokin kilenc gólban vállalt szerepet. A Frankfurt lecsapott rá, a sajtóhírek szerint a német gárda hatmillió eurót fizetett a magyar bajnoknak. Lisztes viszont a felnőtteknél nem tudott bemutatkozni az előző idényben, a beilleszkedéssel, a német nyelvvel is problémái voltak, a sérülései miatt is a negyedosztályban szereplő második csapatban is elvétve kapott szerepet. A kétszeres Magyar Kupa-győztes játékos most az Üllői úton próbálja újra felépíteni magát. 

Lisztes Krisztián egy év után visszatért az FTC-hez
Lisztes Krisztián egy év után kölcsönben visszatért az FTC-hez (Fotó: fradi.hu)

Lisztes Krisztián nagy visszatérésére még várni kell

Ugyanakkor a Nyíregyháza elleni szombati NB I-es mérkőzés előtt Robbie Keane vezetőedző Lisztes állapotáról beszélt.

Nem százszázalékos, volt egy combsérülése, kell még neki pár hét, hogy játsszon

– nyilatkozta az ír szakember, így nem lenne meglepő, ha csak a szeptemberi válogatott szünet után láthatjuk Lisztest a pályán, kérdés, hogy milyen fizikai állapotban. A húszéves középpályás az elmúlt egy évben a felnőttek között alig játszott, szinte semennyit. 

Lisztes helyzetét az sem segíti, hogy a magyar posztriválisa, Gruber Zsombor szárnyal a Fradiban. Előbb a Kazincbarcika ellen egy gólt és két gólpasszt szerzett, majd a hétvégén a Nyíregyháza ellen duplázott az előző évadot az MTK-nál töltő tehetség. Ismert, hogy Gruber interneten értesült arról, kikerült a Fradi BL-keretéből, és ezek után a pályán szerette volna bizonyítani, hogy szükség van rá. Nos, ez már a Barcika elleni teljesítményével sikerült, hiszen a Ludogorec ellen idegenben ott volt a Bajnokok Ligája-keretben, a hajrában be is állt. 

Gruber Zsombor remekelt a Ferencváros Kazincbarcika és Nyíregyháza elleni mérkőzésén
Gruber Zsombor remekelt a Ferencváros Kazincbarcika és Nyíregyháza elleni mérkőzésén (Fotó: Polyák Attila)

Miért élvezhet Lisztes előnyt Gruberrel szemben?

Fontos azt is megemlíteni, hogy Gruber 2004-es születésű, míg Lisztes 2005-ös, így utóbbi az MLSZ által hozott magyarszabályban előnyt élvezhet, ha a Fradi a továbbiakban is szeretné betartani a szövetség ajánlását – miután a Ferencváros kiemelt akadémia így három magyar mellett két, 2005-ös születésű játékost is játszatnia kell az extra támogatáshoz. 

A Frankfurttól érkező magyar jobbára támadó középpályásként lépett idáig pályára, de nem áll tőle messze az sem, hogy a bal, illetve a jobb oldalon játsszon. S jelen helyzetben az sem lenne ördögtől való döntés Keane-től, hogy nem Gruber helyett, hanem mellette játszassa Lisztest – noha ebben az esetben valamelyik légiós fogja ezt bánni.

