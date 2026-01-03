Rendkívüli

Trump: Olyan támadás volt ez, amilyet az emberek a második világháború óta nem láttak – élő

FerencvároskézilabdaVogelszerződéshosszabbításFTC

Hivatalos: világbajnoki ezüstérmes átlövőjével hosszabbított az FTC

A Magyar Kupa-címvédő Ferencváros női kézilabdacsapata a hivatalos honlapján számolt be arról, hogy szerződést hosszabbított világbajnoki ezüstérmes játékosával. Emily Vogel újabb 2+1 évre írt alá a zöld-fehérekhez, a hosszabbítás kapcsán úgy fogalmazott, hogy „itthon vagyok és itthon is maradok”.

Magyar Nemzet
2026. 01. 03. 17:01
Emily Vogel marad a Ferencvárosnál.
Emily Vogel új szerződést írt alá a Ferencvárossal. (Fotó: Vasvári Tamás / MT)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Emily Vogel remek világbajnokságot tudhat maga mögött: a társházigazda német válogatott vezéreként a torna álomcsapatába választották a 27 esztendős balátlövőt. Németország ezüstérmet szerzett a vb-n.

Emily Vogel marad a Ferencvárosnál.
Emily Vogel boldog, hogy maradhat az FTC-nél. (Fotó: JOHN THYS / AFP)

Világbajnoki ezüstérmes játékosával hosszabbított az FTC 

A fővárosi klub honlapjának szombati híradása alapján Emily Vogel kontraktusát kettő plusz egy évvel hosszabbították meg.

A világbajnoki ezüstérmes balátlövő 2020-ban a Thüringertől érkezett a Ferencvároshoz, azóta 238 mérkőzésen lépett pályára és 938 gólt szerzett, ezek közül a klub honlapja a 2023-as Bajnokok Ligája elődöntőjében az Esbjerg legyőzését jelentő találatát emelte ki. Ennek is köszönhetően BL-ezüstérmet nyert az FTC játékosaként, emellett két bajnoki címet és négy Magyar Kupa-sikert ünnepelhetett zöld-fehér színekben.

Az elmúlt hetekben több bejelentést is tett az FTC női kézilabdacsapata a 2026/2027-es idényre vonatkozóan. Tomori Zsuzsanna hétfőn távozott , míg a nyáron elhagyja a klubot Darja Dmitrijeva. Az egyesületnél folytatja ugyanakkor pályafutását Anna Kristensen, Elizabeth Omoregie, Lysa Tchaptchet Defo és Michala Möller. A klubbal szerződést hosszabbított Bordás Réka, Klujber Katrin, Márton Gréta és Simon Petra, valamint Angela Malestein is.

Emily Vogel: Itthon vagyok, itt is maradok

Így foglalta össze röviden érzéseit a Ferencváros magyarul is folyékonyan beszélő német játékosa a klub honlapján.

– Hat év után is úgy érzem, hogy számomra a legjobb helyen vagyok. Évről évre fejlődött a csapat, a klub a legnagyobb célokért küzd, mindig mindent meg akarunk nyerni, Mindig is arról álmodtam, hogy ilyen csapatban játsszak és ilyen célokért küzdjek. Szerencsésnek érzem magam, hogy itt találkoztam Simivel (Vogel Simonnal, a férjével – a szerk.), aki szintén a Fradi család tagja, Budapest pedig továbbra is az egyik legcsodálatosabb város, ahol voltam, úgyhogy otthonra leltem itt. Nagyon várom a következő éveket is, hogy küzdjek a világ legcsodálatosabb szurkolóiért, abban bízom, hogy még szebb pillanatokat és még nagyobb sikereket élünk át együtt – mondta bővebben Emily Vogel.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekBenes-dekrétumok

Benes-ügyben tudjuk, mit tenne a Tisza Párt

Bánó Attila avatarja

Magyar Péter a szlovák nagykövet kiutasításával eredményesen rongálná a magyar–szlovák viszonyt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.