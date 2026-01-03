Hivatalos: világbajnoki ezüstérmes átlövőjével hosszabbított az FTC

Emily Vogel remek világbajnokságot tudhat maga mögött: a társházigazda német válogatott vezéreként a torna álomcsapatába választották a 27 esztendős balátlövőt. Németország ezüstérmet szerzett a vb-n.

Emily Vogel boldog, hogy maradhat az FTC-nél. (Fotó: JOHN THYS / AFP)

Világbajnoki ezüstérmes játékosával hosszabbított az FTC

A fővárosi klub honlapjának szombati híradása alapján Emily Vogel kontraktusát kettő plusz egy évvel hosszabbították meg.

A világbajnoki ezüstérmes balátlövő 2020-ban a Thüringertől érkezett a Ferencvároshoz, azóta 238 mérkőzésen lépett pályára és 938 gólt szerzett, ezek közül a klub honlapja a 2023-as Bajnokok Ligája elődöntőjében az Esbjerg legyőzését jelentő találatát emelte ki. Ennek is köszönhetően BL-ezüstérmet nyert az FTC játékosaként, emellett két bajnoki címet és négy Magyar Kupa-sikert ünnepelhetett zöld-fehér színekben.

Az elmúlt hetekben több bejelentést is tett az FTC női kézilabdacsapata a 2026/2027-es idényre vonatkozóan. Tomori Zsuzsanna hétfőn távozott , míg a nyáron elhagyja a klubot Darja Dmitrijeva. Az egyesületnél folytatja ugyanakkor pályafutását Anna Kristensen, Elizabeth Omoregie, Lysa Tchaptchet Defo és Michala Möller. A klubbal szerződést hosszabbított Bordás Réka, Klujber Katrin, Márton Gréta és Simon Petra, valamint Angela Malestein is.

Emily Vogel: Itthon vagyok, itt is maradok

Így foglalta össze röviden érzéseit a Ferencváros magyarul is folyékonyan beszélő német játékosa a klub honlapján.

– Hat év után is úgy érzem, hogy számomra a legjobb helyen vagyok. Évről évre fejlődött a csapat, a klub a legnagyobb célokért küzd, mindig mindent meg akarunk nyerni, Mindig is arról álmodtam, hogy ilyen csapatban játsszak és ilyen célokért küzdjek. Szerencsésnek érzem magam, hogy itt találkoztam Simivel (Vogel Simonnal, a férjével – a szerk.), aki szintén a Fradi család tagja, Budapest pedig továbbra is az egyik legcsodálatosabb város, ahol voltam, úgyhogy otthonra leltem itt. Nagyon várom a következő éveket is, hogy küzdjek a világ legcsodálatosabb szurkolóiért, abban bízom, hogy még szebb pillanatokat és még nagyobb sikereket élünk át együtt – mondta bővebben Emily Vogel.