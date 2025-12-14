Nincs magyar a női kézilabda-vb álomcsapatában, de négy NB I-es játékos igen

A Nemzetközi Kézilabda-szövetség (IHF) honlapja a vasárnap 23-20-as eredményt hozott Norvégia–Németország finálé után ismertette a vb álomcsapatát. Ebbe a négy elődöntős csapaton kívül kizárólag a brazil Bruna de Paula került be, klubtársai, a magyar bajnokságban és a Bajnokok Ligájában is címvédő ETO játékosai közül a holland Dione Housheer és a norvég Emilie Hovden szerepel még az All Star-keretben. A Magyar Kupa-győztes Ferencvárost a német Emily Vogel képviseli az NB I-ből.
A torna legjobb kapusa a 45 esztendős Katrine Lunde lett, aki várhatóan nagy tornán a trófea felemelésével köszönt el a norvég válogatottól. Honfitársa, Henny Reistad 55 találattal gólkirály és a legértékesebb játékos lett. Utóbbi címet két éve a norvég–dán–svéd közös rendezésű tornán is kiérdemelte Reistad, mint ahogy a legjobb fiatal játékosnak választott német Viola Leuchter is ismételni tudott.
A hetedik helyezett magyar válogatottból senki nem került az álomcsapatba. A 2027-es vb-t Magyarország rendezi.
Íme, a női kézilabda-világbajnokság álomcsapata!
- kapus: Katrine Lunde (Norvégia)
- balszélső: Antje Döll (Németország)
- balátlövő: Emily Vogel (Németország)
- irányító: Bruna de Paula (Brazília)
- beálló: Sarah Bouktit (Franciaország)
- jobbátlövő: Dione Housheer (Hollandia)
- jobbszélső: Emilie Hovden (Norvégia)
legértékesebb játékos (MVP): Henny Reistad (Norvégia)
legjobb fiatal játékos: Viola Leuchter (Németország)
gólkirály: Reistad (55 gól)
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!