katrine lundekézilabdaemilie hovdenemily vogelbruna de paula

Nincs magyar a női kézilabda-vb álomcsapatában, de négy NB I-es játékos igen

A Győr három, a Ferencváros egy játékost ad a vasárnap Norvégia győzelmével véget ért holland–német közös rendezésű női kézilabda-világbajnokság álomcsapatába. Ám egyikük sem magyar kézilabdázó, a nevezettek a brazil Bruna de Paula, a holland Dione Housheer és a norvég Emilie Hovden (Győr), valamint a német Emily Vogel (Ferencváros).

Magyar Nemzet
2025. 12. 14. 20:15
Emily Vogel remekül játszott a német válogatottban Forrás: DPA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Nemzetközi Kézilabda-szövetség (IHF) honlapja a vasárnap 23-20-as eredményt hozott Norvégia–Németország finálé után ismertette a vb álomcsapatát. Ebbe a négy elődöntős csapaton kívül kizárólag a brazil Bruna de Paula került be, klubtársai, a magyar bajnokságban és a Bajnokok Ligájában is címvédő ETO játékosai közül a holland Dione Housheer és a norvég Emilie Hovden szerepel még az All Star-keretben. A Magyar Kupa-győztes Ferencvárost a német Emily Vogel képviseli az NB I-ből.

A Győr jobbszélsője, Emilie Hovden a norvég kézilabda-válogatottal világbajnok lett
A Győr jobbszélsője, Emilie Hovden a norvég kézilabda-válogatottal világbajnok lett (Fotó: JOHN THYS / AFP)

A torna legjobb kapusa a 45 esztendős Katrine Lunde lett, aki várhatóan nagy tornán a trófea felemelésével köszönt el a norvég válogatottól. Honfitársa, Henny Reistad 55 találattal gólkirály és a legértékesebb játékos lett. Utóbbi címet két éve a norvég–dán–svéd közös rendezésű tornán is kiérdemelte Reistad, mint ahogy a legjobb fiatal játékosnak választott német Viola Leuchter is ismételni tudott.

A hetedik helyezett magyar válogatottból senki nem került az álomcsapatba. A 2027-es vb-t Magyarország rendezi.

Íme, a női kézilabda-világbajnokság álomcsapata!

  • kapus: Katrine Lunde (Norvégia)
  • balszélső: Antje Döll (Németország)
  • balátlövő: Emily Vogel (Németország)
  • irányító: Bruna de Paula (Brazília)
  • beálló: Sarah Bouktit (Franciaország)
  • jobbátlövő: Dione Housheer (Hollandia)
  • jobbszélső: Emilie Hovden (Norvégia)

legértékesebb játékos (MVP): Henny Reistad (Norvégia)
legjobb fiatal játékos: Viola Leuchter (Németország)
gólkirály: Reistad (55 gól)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkrasznahorkai lászló

Tessék csak ott maradni!

Bayer Zsolt avatarja

Ott van jó helyen, Emmácska.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu