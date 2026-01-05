zalaegerszegbalaicz zoltándeák technikumiskola

Tömeges rosszullét miatt vonultak ki rendőrök egy iskolához

Gyermekek tucatjai lettek rosszul egy zalaegerszegi iskolában.

Magyar Nemzet
2026. 01. 05. 15:07
Több szirénázó mentőautó, tűzoltók és rendőrök lepték el hétfőn a zalaegerszegi Deák technikum környékét. A történtekről a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvivője, Kósi Zsolt a Zaolnak elmondta: amikor az egységeik kiérkeztek, a bent tartózkodók fejfájásra és hányingerre panaszkodtak. Ötszáz gyermeket és negyven felnőttet vezettek ki az épületből.

 A Deák technikum (Fotó: Zaol)

A mobillabor is a helyszínre érkezett, de az épületen belül semmiféle egészségre ártalmas anyagot nem mértek, ezért aztán visszaengedték a gyerekeket és a felnőtteket.

Az esettel kapcsolatban a Zalaegerszeg polgármestere, Balaicz Zoltán polgármester is posztolt közösségi oldalán a történtekről.

A mai napon a Deák Ferenc Technikumban valószínűsíthetően az egyik diák veszélybe sodorta az intézményben tanulókat, oktatókat és dolgozókat. Valaki egy befőttes üveget helyezett el az iskola lépcsőfordulójában. Az üveg olyan kémiai anyagot (talán vakondok elriasztására szolgáló vegyületet) tartalmazott, amely nedvesség hatására reakcióba lépett. Ennek hatására többen rosszul lettek, fejfájásra, hányingerre panaszkodtak

– számolt be az esetről a polgármester.

Azokat, akik bármilyen tünetet produkáltak, a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórházba szállították.

A teljes cikket ide kattintva olvashatja el.

Borítókép: A Deák technikum (Fotó: Zaol)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

