Tömeges rosszullét miatt vonultak ki rendőrök egy iskolához

Több szirénázó mentőautó, tűzoltók és rendőrök lepték el hétfőn a zalaegerszegi Deák technikum környékét. A történtekről a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvivője, Kósi Zsolt a Zaolnak elmondta: amikor az egységeik kiérkeztek, a bent tartózkodók fejfájásra és hányingerre panaszkodtak. Ötszáz gyermeket és negyven felnőttet vezettek ki az épületből.

A Deák technikum (Fotó: Zaol)

A mobillabor is a helyszínre érkezett, de az épületen belül semmiféle egészségre ártalmas anyagot nem mértek, ezért aztán visszaengedték a gyerekeket és a felnőtteket.

Az esettel kapcsolatban a Zalaegerszeg polgármestere, Balaicz Zoltán polgármester is posztolt közösségi oldalán a történtekről.

A mai napon a Deák Ferenc Technikumban valószínűsíthetően az egyik diák veszélybe sodorta az intézményben tanulókat, oktatókat és dolgozókat. Valaki egy befőttes üveget helyezett el az iskola lépcsőfordulójában. Az üveg olyan kémiai anyagot (talán vakondok elriasztására szolgáló vegyületet) tartalmazott, amely nedvesség hatására reakcióba lépett. Ennek hatására többen rosszul lettek, fejfájásra, hányingerre panaszkodtak

– számolt be az esetről a polgármester.

Azokat, akik bármilyen tünetet produkáltak, a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórházba szállították.

