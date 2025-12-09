NémetországEmily Bölknői kézilabda vbVogelGyőri Audi ETO KC

Emily Vogel nagy napja, az FTC légiósa vb-elődöntőbe vezette a németeket

Kedden a negyeddöntőkhöz érkezett a a holland–német közös rendezésű női kézilabda-világbajnokság. Az első összecsapáson a dortmundi Westfalenhalléban a társházigazda Németország 30-23-ra nyert Brazília ellen. A lefújás után Emily Vogel, a Ferencváros játékosa örülhetett, Bruna de Paula, a Győri ETO klasszisa pedig szomorkodhatott.

Magyar Nemzet
2025. 12. 09. 19:18
Emily Vogel és a német válogatott ott van a vb-elődöntőben Fotó: FEDERICO GAMBARINI Forrás: DPA
A világbajnokságon a II. középdöntős csoport élén végzett német válogatott kedd estig mind a hat meccsét megnyerte a tornán, és a IV. csoportban másodikként zárt brazilok is csak egyszer kaptak ki, de akkor nagyon: az utolsó csoportmeccsükön a vb topfavoritjának számító norvégoktól 33-14-re. Németország legutóbb 2017-ben rendezett női vb-t, a válogatottjuk akkor csak a 12. helyen zárt, az elmúlt két kiírásban a negyeddöntőben búcsúzott, most mindenképpen be akart jutni az elődöntőbe. A brazilok úgy kezdték az összecsapást, hogy ha nyernek, akkor a 2013-as vb-címük után biztosan a történelmük legjobb vb-helyezésüknek örülhetnek. A tizenkét évvel ezelőtt világbajnok csapatukból a szélső Alexandra Priscila do Nascimento Martinez még most is a válogatott tagja volt, 44 évesen! A brazil válogatottban ott volt Bruna de Paula, a Győri Audi ETO KC, Rosa Kelly de Abreu, a Dunaújváros és Milena Maria de Souza Menezes, a Szombathelyi KKA, a németben pedig Emily Vogel, a Ferencváros légiósa. Aki még Emily Bölk néven érkezett a Fradiba, de férjhez ment Vogel Simon vízilabdázóhoz. A Vogel név nekünk, magyaroknak már hozott egy világbajnoki címet: a Fradi kapusa, Vogel Soma – Vogel Simon öccse – volt a 2023-ban vb-aranyérmes magyar férfi vízilabda-válogatott egyik legnagyobb hőse. 

Emily Vogel a védekezésből is kivette a részét a német válogatottban a brazilok ellen
Emily Vogel a védekezésből is kivette a részét a német válogatottban a brazilok ellen. Fotó: DPA

Emily Vogel öt gólt szerzett a német válogatottban

Remekül kezdett a házigazda, 4-1-es vezetésre tett szert, és mivel a brazilok védekezése az első időkérésükig nem volt elég hatékony, a 12. percben már öt találat volt a hazaiak előnye (8-3). Noha a folytatásban hátul tudta rendezni sorait a dél-amerikai alakulat, a különbséget nem tudta érdemben csökkenteni, a vendéglátók pedig a csereként pályára lépett fiataljaikkal is tartották előnyüket, sőt a szünetre alakult ki az addigi legnagyobb, hatgólos német előny. A fordulás után gyorsan még kettővel megtoldotta a különbséget a német együttes (19-11), ezt követően viszont megtorpant, és a helyenként látványos megoldásokat alkalmazó brazil válogatott nyolc és fél perccel a vége előtt már csak három találatra volt tőle (25-22). A végjáték azonban a németeké lett, akik végül 30-23-ra győztek. A ferencvárosi Emily Vogel öt góllal segítette válogatottját a magabiztos sikerhez – csak Antje Döll szerzett több gólt, hatot – és ezáltal ahhoz, hogy 2007 után újra a legjobb négy közé jusson világbajnokságon. A braziloknál a győri Bruna de Paula hatszor, a dunaújvárosi Rosa Kelly de Abreu háromszor, míg a szombathelyi Milena Maria de Souza Menezes egyszer volt eredményes.

A németeknek ez volt az utolsó hazai mérkőzése a világbajnokságon, a torna végjátékát, a pénteki elődöntőket és a vasárnapi bronzmérkőzést, illetve finálét a rotterdami Ahoy Arenában rendezik. Az Európa-bajnoki bronzérmes magyar válogatott már a középdöntőben is itt szerepelt, és szerdán 18 órától a társházigazda hollandok ellen itt harcolhatja ki a négy közé jutást is.

Eredmény, negyeddöntő:
Németország–Brazília 30-23 (17-11)
Norvégia–Montenegró, Dortmund, 20.30

Szerdán játsszák:
Hollandia–MAGYARORSZÁG, Rotterdam, 18.00
Dánia–Franciaország, Rotterdam, 21.00

A ma gyar csapat készül a hollandok ellen:

 

