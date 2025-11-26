Egy magyar kézilabdázónőt is sztárol a neves szaklap a vb rajtja előtt + videó

Simon Petra a Handball World szaklap összeállításában a legfiatalabb játékos. A Ferencváros 21 éves irányítója kapcsán felidézték, hogy tavaly bronzéremhez segítette a magyar válogatottat az Európa-bajnokságon, majd a világ legjobb fiatal játékosának választották. Simon korábban az ifjúsági és a junior-kontinenstornát is megnyerte, az ifjúsági világbajnokságon pedig bronzérmet szerzett. Klubcsapatával bajnokságot és Magyar Kupát is nyert már.

Simon Petra a Ferencváros nagy erőssége (Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség)

Simon Petra a BL-ben a forduló álomcsapatában:

⭐ TEAM OF THE WEEK – Round 8 ⭐



GK: Yara ten Holte

LW: Camilla Herrem

LB: Julie Mathiesen Scaglione

CB: Petra Anna Simon

RB & MVP: Jelena Vukcevic

RW: Sonia Mariana Seraficeanu

LP: Sarah Bouktit

DEF: Ingvild Kristiansen Bakkerud#ehfcl #CLW #handball pic.twitter.com/kZlSAMJbkD — EHF Champions League (@ehfcl) November 17, 2025

Simon Petra mellett Dragana Cvijics is ott van a Ferencváros csapatából

A névsorban megtalálható az FTC beállója, a 35 éves Dragana Cvijics is, aki a közelmúltban visszatért a szerb válogatottba. A legnagyobb sztárok között van a 45 éves norvég kapus, Katrine Lunde, akinek ez lesz az utolsó világversenye, továbbá honfitársa, a 34 éves jobbátlövő Nora Mörk, aki tíz térdműtét után is remek formában van. A lista harmadik norvég tagja a balátlövő Henny Reistad, akit 2023-ban és 2024-ben is a világ legjobb játékosának választottak. Olimpiai, világ- és Európa-bajnoki címei mellett a 2022-es kontinensviadalon és a 2023-as vb-n is a torna legértékesebb játékosának szavazták meg, kétszer pedig gólkirály lett a Bajnokok Ligájában.

Az összeállításban szerepel még a dán balátlövő, Anne Mette Hansen, a francia irányító, Lena Grandveau, a BL-címvédő Győrt erősítő svéd jobbszélső, Nathalie Hagman, a világbajnokság után a holland válogatottól elbúcsúzó irányító, Estavana Polman, továbbá a brazil jobbszélső, Alexandra Nascimento.

Az NB I harmincegy légióst ad a kézilabda-világbajnokságra

A világbajnoksághoz kapcsolódó statisztika, hogy 31 NB I-es légiós szerepel a tornán. A Bajnokok Ligájában címvédő Győri Audi ETO KC 13 játékosa van ott a tornán: Helena Elver és Kristina Jörgensen a dán, Kelly Dulfer, Dione Housheer és Bo van Wetering a holland, Hatadou Sako a címvédő francia, Linn Blohm, Nathalie Hagman és Anna Lagerquist a svéd, Bruna de Paula a brazil, Kristine Breistöl, Emilie Hovden és Veronica Kristiansen pedig az olimpiai és Európa-bajnok norvég válogatottat erősíti. A Ferencváros öt nemzeti csapatba is delegált egy-egy játékost: Orlane Kanor francia, Angela Malestein holland, Emily Vogel német, Vilde Ingstad norvég, Dragana Cvijics pedig szerb színekben lép majd pályára. (A francia Laura Glauser porckorongsérv, a dán Mette Tranborg pedig vádlisérülés miatt azonban lemarad a tornáról.)