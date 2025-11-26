világbajnokságkézilabdaFerencvárosgolovin vlagyimirSimon Petra

Egy magyar kézilabdázónőt is sztárol a neves szaklap a vb rajtja előtt + videó

Ma megkezdődik a december 14-ig tartó, holland–német közös rendezésű női kézilabda-világbajnokság, amelyen a magyar válogatott csütörtökön mutatkozik be, mégpedig Szenegál ellen. A Handball World szaklap összeállítást közölt a torna legnagyobb sztárjairól, és eszerint Simon Petra is a vb egyik nagy csillaga lehet.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 26. 16:09
Simon Petra (k), valamint a svéd Kristin Thorleifsdóttir (b) és Olivia Löfqvist Magyarország–Svédország női kézilabda felkészülési mérkőzésen a Tatabányai Multifunkciós Csarnokban 2025. szeptember 20-án Fotó: MTI Fotószerkesztõség/Bodnár Boglárka Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Simon Petra a Handball World szaklap összeállításában a legfiatalabb játékos. A Ferencváros 21 éves irányítója kapcsán felidézték, hogy tavaly bronzéremhez segítette a magyar válogatottat az Európa-bajnokságon, majd a világ legjobb fiatal játékosának választották. Simon korábban az ifjúsági és a junior-kontinenstornát is megnyerte, az ifjúsági világbajnokságon pedig bronzérmet szerzett. Klubcsapatával bajnokságot és Magyar Kupát is nyert már.

Simon Petra a magyar válogatott a Ferencváros nagy erőssége
Simon Petra a Ferencváros nagy erőssége (Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség)

Simon Petra a BL-ben a forduló álomcsapatában:

 

Simon Petra mellett Dragana Cvijics is ott van a Ferencváros csapatából

A névsorban megtalálható az FTC beállója, a 35 éves Dragana Cvijics is, aki a közelmúltban visszatért a szerb válogatottba. A legnagyobb sztárok között van a 45 éves norvég kapus, Katrine Lunde, akinek ez lesz az utolsó világversenye, továbbá honfitársa, a 34 éves jobbátlövő Nora Mörk, aki tíz térdműtét után is remek formában van. A lista harmadik norvég tagja a balátlövő Henny Reistad, akit 2023-ban és 2024-ben is a világ legjobb játékosának választottak. Olimpiai, világ- és Európa-bajnoki címei mellett a 2022-es kontinensviadalon és a 2023-as vb-n is a torna legértékesebb játékosának szavazták meg, kétszer pedig gólkirály lett a Bajnokok Ligájában.

Az összeállításban szerepel még a dán balátlövő, Anne Mette Hansen, a francia irányító, Lena Grandveau, a BL-címvédő Győrt erősítő svéd jobbszélső, Nathalie Hagman, a világbajnokság után a holland válogatottól elbúcsúzó irányító, Estavana Polman, továbbá a brazil jobbszélső, Alexandra Nascimento.

Az NB I harmincegy légióst ad a kézilabda-világbajnokságra

A világbajnoksághoz kapcsolódó statisztika, hogy 31 NB I-es légiós szerepel a tornán. A Bajnokok Ligájában címvédő Győri Audi ETO KC 13 játékosa van ott a tornán: Helena Elver és Kristina Jörgensen a dán, Kelly Dulfer, Dione Housheer és Bo van Wetering a holland, Hatadou Sako a címvédő francia, Linn Blohm, Nathalie Hagman és Anna Lagerquist a svéd, Bruna de Paula a brazil, Kristine Breistöl, Emilie Hovden és Veronica Kristiansen pedig az olimpiai és Európa-bajnok norvég válogatottat erősíti. A Ferencváros öt nemzeti csapatba is delegált egy-egy játékost: Orlane Kanor francia, Angela Malestein holland, Emily Vogel német, Vilde Ingstad norvég, Dragana Cvijics pedig szerb színekben lép majd pályára. (A francia Laura Glauser porckorongsérv, a dán Mette Tranborg pedig vádlisérülés miatt azonban lemarad a tornáról.)

A Győrhöz és az FTC-hez hasonlóan Bajnokok Ligája-résztvevő Debrecen is öt kézilabdázót delegál a vb-re: Kristin Thorleifsdóttir a svéd, Adrianna Placzek a lengyel, Jovana Jovovics a szerb, Alicia Toublanc a francia, Ines-Ivancok-Soltis pedig az osztrák együttesben játszik. Az Alba Fehérvárból a szerb Emilija Lazics és a horvát Katarina Pavlovic van ott a vb-n, valamint a vezetőedző, Suzana Lazovic, aki hazája, Montenegró válogatottját irányítja szövetségi kapitányként. A Szombathelyi KKA-ból a brazil Milena Maria de Souza Menezes és a cseh Valerie Smetková, a Mosonmagyaróvárból az egyaránt montenegrói Katarina Dzaferovic és Andrijana Tatar, az Esztergomból a francia, de már magyar állampolgársággal is rendelkező Emma Jacques, a Dunaújvárosból pedig a brazil Rosa Kelly de Abreu kapott meghívót nemzeti csapatába.

A december 14-ig tartó világbajnokságon 32 csapat szerepel, a négyes csoportokból az első három helyezett jut a középdöntőbe. Az Európa-bajnoki bronzérmes magyar válogatott, Golovin Vlagyimir együttesének a célja a legjobb hat közé jutás. Simon Petráék a csoportkörben csütörtökön Szenegállal, szombaton Iránnal, hétfőn pedig Svájccal találkoznak – egyaránt 20.30-tól – a hollandiai 's-Hertogenbosch-ban.

 


 

