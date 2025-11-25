Janurik Kinga román csapatba igazol, a Ferencváros kapusa klubot vált

Rendkívüli

Román sajtóértesülés szerint az Európa-bajnoki bronzérmes kapus, Janurik Kinga jövő nyáron távozik a Ferencváros női kézilabdacsapatától és a román Gloria Bistrita együtteséhez igazol. Janurik Kinga a magyar válogatott tagjaként jelenleg a német–holland közös rendezésű, szerdán kezdődő világbajnokságra készül.

Magyar Nemzet
2025. 11. 25. 15:48
Janurik Kinga, a Ferencváros játékosa a női kézilabda Bajnokok Ligája B csoportjának 6. fordulójában az FTC-Rail Cargo Hungaria– Ikast HB mérkőzésen az Érd Arénában 2025. november 1-jén Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A 34 éves Janurik Kinga 2020-ban Érdről igazolt az FTC-hez, amellyel a bajnokságot kétszer, a Magyar Kupát négyszer nyerte meg. A Gloria Bistrita az előző idényben bronzérmes volt a román élvonalban, jelenleg a második helyen áll és a Bajnokok Ligájában is szerepel. Janurik Kinga a magyar válogatott tagjaként jelenleg a német–holland közös rendezésű, szerdán kezdődő világbajnokságra készül.

Janurik Kinga a magyar válogatott mezében
Janurik Kinga a magyar válogatott mezében (Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség)

Janurik és Glauser is távozik, Kristensen áll majd a Ferencváros kapujába

Az FTC kerete a hírek szerint alaposan átalakul, ugyanis Janurik mellett távozik a francia kapus Laura Glauser, honfitársa, Orlane Kanor, az orosz Darija Dmitrijeva és a szerb Dragana Cvijic, de ők csapattársak maradnak, mert mindannyian a CSM Bucurestihez szerződnek.

A Ferencváros pénteken jelentette be a kapus Anna Kristensen, az irányító Elizabeth Omoregie és a beálló Lysa Tchaptchet Defo jövő nyári érkezését, azt pedig szombaton közölte, hogy Klujber Katrin, Márton Gréta és Simon Petra szerződést hosszabbít.

Amint arról beszámoltunk, porckorongsérv miatt műtét és hónapokig tartó kihagyás vár Laura Glauserre, a 32 éves játékos így kihagyja a szerdán kezdődő női kézilabda-világbajnokságot.

