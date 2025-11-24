FerencvárosLaura Glausersérülésporckorongsérv

„Úgy éreztem, hogy valami elrepedt a nyakamban" – hónapokra kidőlt a Fradi kapusa

Porckorongsérv miatt műtét és hónapokig tartó kihagyás vár Laura Glauserre, a Ferencváros női kézilabdacsapatának francia kapusára. A 32 éves játékos így kihagyja a szerdán kezdődő női kézilabda-világbajnokságot.

C. Kovács Attila
2025. 11. 24. 14:57
Hónapokra kidőlt Laura Glauser, a Ferencváros kapusa. Forrás: Fradi.hu
– Porckorongsérvem van. Nyolc hét pihenőt kaptam, hogy megnézzem, magától meggyógyul-e. Általában meggyógyul, most viszont nem így történt – árulta el a L'Equipe című francia sportlapnak a világ- és Európa-bajnok, olimpiai ezüstérmes játékos. A Ferencváros játékosa hozzátette: az injekciós kezelés sem használt.

3-4 hónapos kényszerpihenő vár a Ferencváros kapusára, Laura Glauserre, akit porckorongsérve miatt műtöttek meg.
3-4 hónapos kényszerpihenő vár a Ferencváros kapusára, Laura Glauserre, akit porckorongsérve miatt műtenek meg (Fotó: Nikolett Nasz)

Felidézte: október közepén az egyik mérkőzésen tett egy rossz mozdulatot, utána pedig érezte, hogy „valami elrepedt” a nyakában.

– Erős bizsergést éreztem a bal karomban, és némi fájdalmat. Akkor még nem igazán értettem, miért – mesélte Glauser.

Szerdán műtik a Ferencváros kapusát

Az MTI beszámolójából kiderült, hogy a műtétre szerdán kerül sor Párizsban, utána három-négy hónapig nem sportolhat, ennek ellenére még a mostani idényben szeretne visszatérni a pályára.

Mivel a fájdalom nem akart elmúlni, tudtam, hogy idáig fog fajulni a dolog. Azt mondogattam magamnak, hogy az egészségem az első

 – fűzte hozzá.

A 32 éves hálóőrt a jövőjéről is kérdezték, hiszen szerződése a 2025/26-os idény végén lejár. A kapus azonban diplomatikus választ adott, elmondása szerint még nem tudja, mit hoz a jövő, egyelőre csak a jelennel szeretne foglalkozni.

Glauser távollétében a bajnoki és Bajnokok Ligája címvédő Győri Audi ETO KC játékosa, Hatadou Sako lesz a franciák első számú kapusa a szerdán kezdődő női kézilabda-világbajnokságon.

