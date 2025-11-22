FradiSimon PetraMárton Grétanői kézilabdaszerződéshosszabbításKlujber Katrin

Világverő csapat alakul a Fradiban, cél a BL-trófea

Valami nagyon alakul a zöld-fehéreknél, akik sorban jelentik be a női kézilabdacsapat erősítéseit. A Fradi előbb a nyáron érkező három világsztárról adott hírt, majd szombaton bejelentette, hogy a Ferencváros magyar magja, Klujber Katrin, Simon Petra és Márton Gréta szerződést hosszabbított. Jesper Jensen, az FTC edzője tehát igencsak fényes jövőt tervezhet csapatával.

Molnár László
2025. 11. 22. 14:25
A Fradi az idegenlégiós sztárok mellé a legjobb magyarjait is megtartotta
A Fradi az idegenlégiós sztárok mellé a legjobb magyarjait is megtartotta Forrás: Fradi.hu
Egy biztos, a Ferencváros vezetői nem ülnek a babérjaikon, és javában erősítik a jövő női kézilabdacsapatát a Népligetben. A Fradi pénteken jelentette be, hogy a dán válogatott kapus, Anna Kristensen, a szlovén irányító, Elizabeth Omoregie és a spanyol beállós Lysa Tchaptchet Defo a következő idénytől a Magyar Kupa-győztes együttest erősítik. Már ez megdobogtatta a zöld-fehér hívek szívét, ám szombaton még erre is sikerült rátenniük egy lapáttal a vezetőknek.

Simon Petra a Fradi legjobb góllövője a jelenlegi szezonban, de a BL-ben sem spórol a találataival
Simon Petra a Fradi legjobb góllövője a jelenlegi szezonban, de a BL-ben sem spórol a találataival (Fotó: Fradi.hu/Micheller Szilvia)

A Fradi magyar sztárjai maradnak, így Jesper Jensen merhet nagyot álmodni

A bejelentések sorát a három talán legnagyobb közönségkedvenccel folytatták: meghosszabbította szerződését a Ferencvárossal Klujber Katrin, Márton Gréta és Simon Petra!

– Nagyon örülök, hogy bejelenthetjük ennek a három játékosnak a szerződéshosszabbítását, mert mindhárman a csapat meghatározó tagjai. Eltökélt célunk, hogy a legjobb magyar játékosok a Ferencvárosban játsszanak, a következő évi keretünkben is lesz nyolc hazai kézilabdázó, köztük saját nevelésű játékosok is – vagyis az irányvonal nem változik – mondta a klub hivatalos honlapján a kézilabda szakosztály sportigazgatója, Paál László.

Klujber Katrin 2018-ban érkezett a Fradihoz, azóta a zöld-fehérek és a válogatott vezére
Klujber Katrin 2018-ban érkezett a Fradihoz, azóta a zöld-fehérek és a válogatott vezére (Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztőség)

Klujber Katrin, aki 2018 óta a csapat tagja biztonságot és örömet érez

A 26 éves átlövő fantasztikus eredményeket ért már el a zöld-fehér mezben, és nem titkolta, amikor aláírta a szerződését, biztonságot és örömet érzett.

  • Az átlövő az elmúlt évek során szépen lassan a Ferencváros valaha volt legeredményesebb játékosai közé emelkedett:
  • nemrég lőtte meg az 1500. gólját, 
  • a nemzetközi mérkőzések tekintetében pedig Szucsánszki Zita mögött már második az örökranglistán
  • két bajnoki és négy Magyar Kupa-arany, egy Bajnokok Ligája-ezüstérem
  • a Magyar Kézilabda-szövetség 2022-ben és 2024-ben is őt választotta az év női kézilabdázójának
  • a 2023/2024-es bajnoki idény gólkirálya
  • a 2024-es Európa-bajnokság gólkirálya.

– Nemrég gondoltam bele, hogy úristen, milyen gyorsan elrepült az idő 2018 decembere óta, és tényleg olyan, mintha ezer éve itt lennék. Egyfajta biztonságot és örömöt éreztem, amikor aláírtam az új szerződésemet a Ferencvárossal, amúgy sem vagyok „ugrabugráló” típus, de tényleg jó érzés, hogy ugyanebben a környezetben maradhatok. Furcsa belegondolni, hogy lassan a rutinosabb körbe tartozom, pedig nem tartom magam olyan idősnek – azt viszont érzem, hogy több észrevételem van már, amit meg tudok osztani a lányokkal, élvezem ezt a szerepet – fogalmazott a klub honlapján Klujber.

Márton Gréta a klubhűség megtesttesítője a Fradiban
Márton Gréta a klubhűség megtestesítője a Fradiban (Fotó: Fradi.hu/Micheller Szilvia)

Márton Gréta a tökéletes Fradi-ideál

A válogatott és a Fradi balszélsője itt fogott először kézilabdát, itt vált élvonalbeli, majd válogatott kézilabdázóvá, egyúttal az FTC modern kori történetének egyik legnagyobb példaképe. 

  • 2015-ben mutatkozott be az NB I-ben, 
  • kétszeres magyar bajnok, négyszeres Magyar Kupa-győztes, Bajnokok Ligája-ezüstérmes
  • az év legjobbja lett 2021-ben.

– Januárban kezdem a huszadik évemet itt, a Ferencvárosnál, és egyértelműen csak jó érzések járnak át, ha erre gondolok, nagyon büszke vagyok arra, hogy végigjárhattam ezt az utat, és hogy tovább íródik a történetem. Sok nagy cél van előttünk, és én lennék a legboldogabb, ha a Ferencvárossal elérnénk ezeket – mondta Márton Gréta. 

Simon Petra, a világ legjobb utánpótlás játékosa

Még csak a huszonegyedik életévét töltötte be Simon Petra, mégis komoly múlt áll már mögötte. Az utánpótlásból felkerülve 2022-ben, a Győr elleni győztes Magyar Kupa-döntőben robbant be a felnőttmezőnybe, egy évet kölcsönben az MTK-nál töltött, 2023 nyarától pedig az élvonalbeli keret teljesértékű tagja. A jelenlegi idényben a bajnokságban a legjobb gólszerzője a zöld-fehéreknek, míg a BL-ben holtversenyben a harmadik.

  • 2023/2024-es évadban részese volt a történelmi duplázásnak
  • 2025-ben a Ferencváros zsinórban negyedik Magyar Kupa-sikerének is
  • a válogatottal bronzérmes lett a 2024-es Európa-bajnokságon, 
  • megválasztották a torna legjobb fiatal játékosának, illetve ugyanezt az elismerést a Nemzetközi és az Európai Kézilabda Szövetségtől is megkapta. 

– Fontos mérföldkő ez a szerződéshosszabbítás a pályafutásomban, hiszen most kezdek megérni kicsit a kézilabdára. Sokkal több felelősséget kell vállalnom, sokkal nagyobb a szerepem a csapatban, annak irányításában. Rengeteg célom van a kézilabdában, és remélem, hogy a Ferencvárossal elérhetem ezeket – fogalmazott Simon Petra.

A klub elnöke, Kubatov Gábor is örömmel számolt be a három fiatal magyar játékos szerződésének meghosszabbításáról a saját közösségi oldalán.

