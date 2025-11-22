Világverő csapat alakul a Fradiban, cél a BL-trófea

Egy biztos, a Ferencváros vezetői nem ülnek a babérjaikon, és javában erősítik a jövő női kézilabdacsapatát a Népligetben. A Fradi pénteken jelentette be, hogy a dán válogatott kapus, Anna Kristensen, a szlovén irányító, Elizabeth Omoregie és a spanyol beállós Lysa Tchaptchet Defo a következő idénytől a Magyar Kupa-győztes együttest erősítik. Már ez megdobogtatta a zöld-fehér hívek szívét, ám szombaton még erre is sikerült rátenniük egy lapáttal a vezetőknek.

Simon Petra a Fradi legjobb góllövője a jelenlegi szezonban, de a BL-ben sem spórol a találataival (Fotó: Fradi.hu/Micheller Szilvia)

A Fradi magyar sztárjai maradnak, így Jesper Jensen merhet nagyot álmodni

A bejelentések sorát a három talán legnagyobb közönségkedvenccel folytatták: meghosszabbította szerződését a Ferencvárossal Klujber Katrin, Márton Gréta és Simon Petra!

– Nagyon örülök, hogy bejelenthetjük ennek a három játékosnak a szerződéshosszabbítását, mert mindhárman a csapat meghatározó tagjai. Eltökélt célunk, hogy a legjobb magyar játékosok a Ferencvárosban játsszanak, a következő évi keretünkben is lesz nyolc hazai kézilabdázó, köztük saját nevelésű játékosok is – vagyis az irányvonal nem változik – mondta a klub hivatalos honlapján a kézilabda szakosztály sportigazgatója, Paál László.

Klujber Katrin 2018-ban érkezett a Fradihoz, azóta a zöld-fehérek és a válogatott vezére (Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztőség)

Klujber Katrin, aki 2018 óta a csapat tagja biztonságot és örömet érez

A 26 éves átlövő fantasztikus eredményeket ért már el a zöld-fehér mezben, és nem titkolta, amikor aláírta a szerződését, biztonságot és örömet érzett.

Az átlövő az elmúlt évek során szépen lassan a Ferencváros valaha volt legeredményesebb játékosai közé emelkedett:

nemrég lőtte meg az 1500. gólját,

a nemzetközi mérkőzések tekintetében pedig Szucsánszki Zita mögött már második az örökranglistán

két bajnoki és négy Magyar Kupa-arany, egy Bajnokok Ligája-ezüstérem

a Magyar Kézilabda-szövetség 2022-ben és 2024-ben is őt választotta az év női kézilabdázójának

a 2023/2024-es bajnoki idény gólkirálya

a 2024-es Európa-bajnokság gólkirálya.

– Nemrég gondoltam bele, hogy úristen, milyen gyorsan elrepült az idő 2018 decembere óta, és tényleg olyan, mintha ezer éve itt lennék. Egyfajta biztonságot és örömöt éreztem, amikor aláírtam az új szerződésemet a Ferencvárossal, amúgy sem vagyok „ugrabugráló” típus, de tényleg jó érzés, hogy ugyanebben a környezetben maradhatok. Furcsa belegondolni, hogy lassan a rutinosabb körbe tartozom, pedig nem tartom magam olyan idősnek – azt viszont érzem, hogy több észrevételem van már, amit meg tudok osztani a lányokkal, élvezem ezt a szerepet – fogalmazott a klub honlapján Klujber.