Korábban az FTC dolgát nehezítette meg a mumusnál, most lecsaptak rá a zöld-fehérek

Anna Kristensen kapust, Elizabeth Omoregie irányítót és Lysa Tchaptchet Defo beállóst igazolta le az FTC női kézilabdacsapata. Mind a három válogatott játékos jövő nyáron csatlakozik az FTC keretéhez.

Magyar Nemzet
2025. 11. 21. 13:42
Az FTC női kézilabdacsapata a hétvégén drámai meccset nyert meg, majd pénteken jött a nagy bejelentés
Az FTC női kézilabdacsapata a hétvégén drámai meccset nyert meg, majd pénteken jött a nagy bejelentés Fotó: Vasvári Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A dán válogatott kapus, Anna Kristensen, a szlovén irányító, Elizabeth Omoregie és a spanyol beállós Lysa Tchaptchet Defo az FTC női kézilabdacsapatához igazol. Mind a hárman a következő idénytől erősítik a Magyar Kupa-győztes együttest – olvasható a klub honlapján.

Az FTC három igazolást is bejelentett, mi d a hárman a következő évtől csatlakoznak a női kézilabdacsapathoz
Az FTC három igazolást is bejelentett, mind a hárman a következő évtől csatlakoznak a női kézilabdacsapathoz. Forrás: Fradi.hu

Kristensent a tavalyi Európa-bajnokság legjobb játékosának választották meg, emellett világbajnoki bronz- és Eb-ezüstérmes is. De a támadásoknál is még mélyebb lesz a Fradi kerete, ugyanis Omoregie az előző Bajnokok Ligája-kiírást 109 találattal a góllövőlista második helyén zárta, illetve ott van még a kétszeres Bajnokok Ligája-győztes Tchaptchet Defo.

 

A mumus csapatától a Fradiba

A 25 éves dán kapus az Esbjergtől, a 28 esztendős szlovén válogatott Omoregie a CSM Bucurestitől, míg a 2001-ben a kameruni Yaoundéban született, spanyol válogatott Tchaptchet Defo a dán Odensétől igazolt az FTC-hez. 

A spanyol játékos az előző idényben már megkeserítette a Fradi dolgát, ugyanis a BL-negyeddöntőben az Odense összesítésben egy góllal kiejtette a Fradit, Tchaptchet mindkét meccsen két-két gólt szerzett. A változatosság kedvéért a szeptemberi BL-meccsen a mumus színeiben a beálló ismét két gólt jegyzett az Érd Arénában – az Odense 34-32 nyert is.

Az igazolásokat a nyáron a kispadra érkező Jesper Jensen vezetőedző is nagy örömmel fogadta. – Mindig az jár a fejemben, hogy miként találhatunk apró részleteket, amikkel fejlődhetünk, mert amikor már sok klasszis játékosod van, akkor csak itt-ott lehet néhány százalékot javítani. Úgy hiszem, hogy mindhárom játékos segíthet nekünk pluszt adni a csapathoz.

Anna Kristensen talán a világ jelenlegi legtehetségesebb kapusa, aki már most is az öt legjobb között van, nem véletlenül lett tavaly az Európa-bajnokság MVP-je. Lysa Tchaptchet nagyon erős védőjátékos, jó fizikai adottságai vannak és a gólszerzésben is jeleskedik, még a pályája elején jár, de már most jelentős sikereket ért el. Elizabeth Omoregie már most világklasszis játékos, hatalmas tapasztalattal rendelkezik a legmagasabb szinten is, mert bár csak 28 éves, tizenegy éve szerepel a Bajnokok Ligájában.

Mindhármukban azt érzem, hogy folyamatosan képesek fejlődni, és ez fontos számomra – fogalmazott Jesper Jensen.

 

Kulcsfontosságú győzelmet aratott az FTC a szünet előtt a BL-ben

Jövő héten, november 26-án már kezdődik a női kézilabda-világbajnokság. A válogatott szünet előtti utolsó Bajnokok Ligája-fordulóban a Fradi úgy nyert 29-28-ra az eddig hibátlan Brest ellen hazai pályán, hogy a második félidő elején már 22-13-ra is vezettek a franciák. Jesper Jensen csapatának nagyon fontos volt ez a gőzelem, ugyanis korábban éppen a Bresttől, illetve a CSM Bucurestitől és az Odensétől is kikapott az együttes. A Fradi nyolc forduló után a harmadik a nyolccsapatos csoportban, a második, már BL-negyeddöntőt érő pozíció három pontra van hat meccsel a vége előtt.

