Dráma az utolsó másodpercekben: a sírból jött vissza, bravúrt ért el az FTC

A Bajnokok Ligája csoportkörének előző fordulójában ennek a párharcnak az odavágóját rendezték Franciaországban. Az FTC 34-31-re kapott ki a Brest Bretagne otthonában. Ezzel megszakadt a zöld-fehérek győzelmi sorozata, a franciák pedig továbbra is hibátlanok maradtak. Egy hét elteltével következhetett a visszavágó.

Nagy győzelmet aratott az FTC a Bajnokok Ligájában. (Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség)

Nehéz helyzetbe került az FTC

A Brest szerzett vezetést, és 1-1 után épített ki egyre nagyobb előnyt. Simon és Klujber is hetest rontott, kimaradtak a ziccerek (1-5). Több mint négy perc után tudott ismét betalálni az FTC, amely megállt a mélyrepülésben, azonban az egyenlítéshez nem sikerült közel kerülni. Sok volt a hiba a támadások során.

A félidő felénél 8-10 állt az eredményjelzőn. A rövidebb, reményt keltő időszak után ismét átvette az irányítást a Brest, ötre nőtt ismét a különbség (11-16). Hiába Janurik védései, nem sikerült jól a félidő vége, tovább nőtt a különbség Nocandy dudaszós góljával. Simon, Klujber és a beállók játékából is hiányzott az eredményesség, ezt nem tudta elviselni a magyar csapat.

A szünetben 18-12-re vezetett a Brest.

A sírból jött vissza az FTC, és aratott elképesztő sikert

Brest-góllal indult a második félidő, majd, hogy tovább fokozódjanak a gondok, Malestein kapott egy könyököst, ápolásra szorult, így három támadásra elvesztette őt a Fradi. A hazaiak nagyon nehéz helyzetbe kerültek, ugyanis a szünet utáni első tíz percben nagyon meglépett a Brest: 13-22 állt az eredményjelzőn ekkor.

Innen kellett kapaszkodni, fel volt adva a lecke Jesper Jensen csapatának, amely felvette a kesztyűt, és azonnal ledolgozott három gólt a hátrányából. Janurik továbbra is fontos védésekkel segítette a csapatát, sokszor ezek a momentumok voltak a kapaszkodók.

Innen elindult az elképesztő feltámadás: 16-23-ról 21-23-ra módosult az állás, teljesen nyitottá vált a hajrá.

Többször is sikerült az egyenlítés az FTC-nek, de a Brest ekkor még tartotta magát. Az utolsó, egyben legnagyobb csavar a legvégén jött: