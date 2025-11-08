Újabb győri gála, közte tizenhéttel

Lassan már a fogadóirodáknál nem lehet majd a női kézilabda Bajnokok Ligájában a címvédő meccseire fogadni. Ugyanis a Győr gárdája úgy söpör végig a teljes mezőnyön – ugyanúgy, mint a hazai bajnokságban –, mint egy hurrikán, és immár a hetedik meccsét is megnyerte a csoportjában. Ezúttal a norvég Storhamar gárdája volt, szó szerint, az áldozati bárány, ugyanis a zöld-fehérek igencsak udvariatlan vendéglátóként felmosták az Audi Aréna padlóját az ellenfelükkel: az első félidőben szerzett tízgólos vezetést követően 40-23-ra győztek és 14 pontjukkal már most biztos továbbjutók a csoportjukból. Csak az a kérdés, hogy mindezt hányadik helyen teszik majd meg.

Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Krizsán Csaba

A Győr szurkolótábora rászámolt az ellenfélre

Mindenki arról beszélt a találkozó előtt, hogy akár nagy csata is lehet a Győr–Storhamar-meccsből, hiszen a leghatékonyabb támadójátékú és a legjobb védelmű csapat találkozott szombat délután Győrben: a címvédő ETO az első hat meccsén 210 gólig jutott, a norvég bajnok Storhamar viszont csak 152-t kapott. Csak az egyik sorozat folytatódott…

Pedig a kisalföldiek keretéből hiányzott – a világbajnokságra készülő magyar válogatott kerettagjai közül – Fodor Csenge és az Európa-bajnoki bronzérmes Szemerey Zsófi is, míg a vendégeknél Kenneth Gabrielsen a két kapus mellett csupán tíz mezőnyjátékost nevezett.

A csoportot hibátlan teljesítménnyel vezető ETO nélkülük is jól kezdett, könnyű gólokat szerezve 6-3-ra ellépett. A folytatásban is magabiztosan kézilabdázott a Győr, a szünet előtt pedig lehetővé tette, hogy szurkolói „rászámoljanak” a sérülések miatt szűk kerettel érkezett Storhamarra.

A győriek védelmét nemigen tudta feltörni a norvég csapat. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Krizsán Csaba

A mérkőzés statisztikája

Győri Audi ETO KC–Storhamar HC 40-23 (21-11)

lövések/gólok: 58/40, illetve 46/23

gólok hétméteresből: 1/0, illetve 5/1

kiállítások: 6, illetve 2 perc

A második félidőben is uralta a játékot az ETO, az olló ugyanis egyre nyílt a felek között, Veronica Kristiansen időközben megszerezte háromszázadik győri BL-gólját. A fölényes sikeréhez egy pillanatig sem fért kétség, és végül úgy győzött 17 találatos különbséggel, hogy negyvenszer vette be vendége kapuját. Hatadou Sako tíz védéssel, Kristine Breistöl és Tjasa Stanko egyaránt hét góllal vette ki a részét a sikerből a Győr idei utolsó hazai mérkőzésén.

Jövő hét vasárnap Norvégiában találkozik a két együttes.