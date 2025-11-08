Elek Gábor mumusa visszatér Magyarországra, az edző az ötvenöt kilométeres futás után ünnepelne

Az Esztergom tavaly újoncként lett bronzérmes a női kézilabda NB I-ben, így Elek Gábor együttese története során először szerepelhet nemzetközi kupasorozatban. A klub 2001-től három és fél idényt töltött az NB I-ben, mielőtt 2005 februárjában visszalépett, ebben az időszakban a legjobb eredménye ötödik helyezés volt Laurencz László vezetésével – ezt szárnyalta túl az Elek-csapat. A női válogatott friss világbajnoki keretébe négy játékost – Bukovszky Anna, Faragó Lea, Kovács Anett és Szmolek Apollónia – is adó esztergomiak az Európa-liga selejtezőjében először szombaton lépnek pályára, 14 órától hazai pályán és telt ház előtt fogadják a Crvena zvezda csapatát a csoportkörbe jutásért rendezett párharc odavágóján. A szerbek egyik kapusa a norvég Katrine Lunde, aki a kézilabdasport egyik legnagyobb legendájaként érkezik vissza Magyarországra.

Katrine Lunde már nem egyszer tréfálta meg a magyar kézilabda szurkolóit, szombaton és a jövő heti visszavágón Elek Gábor Esztergomja ellen léphet pályára (Fotó: MTI/Tóth Zsombor)

Katrine Lunde Elek Gábor csapata ellen 34-edszer játszik

A 45 éves norvég kapus háromszoros olimpiai, kétszeres világ- és hétszeres Európa-bajnok, a női Bajnokok Ligája történetében pedig egyedüliként hétszeres győztes. Nyáron úgy tűnt, hogy befejezi a pályafutását, de aztán szeptemberben a kétszeres szerb bajnoki címvédő Crvena zvezda együtteséhez igazolt, a klubbal év végéig kötött szerződést, így a november végén startoló vb-n a norvég válogatottba is ismét behívhatják. A választás abból a szempontból kevésbé volt meglepő, hogy Lunde tízéves lányának édesapja is szerb, pontosabban az exgyőri futballista, Nikola Trajkovics.

Lunde a trófeái közül jó néhányat a Győr játékosaként szerzett, 2010 és 2015 között ugyanis a kisalföldi csapatnál védett. Így történhetett meg, hogy összesen tizenhat NB I-es bajnokin, három Magyar Kupa-összecsapáson és három válogatottmérkőzésen is Elek Gábor aktuális csapata – a Ferencváros vagy a magyar válogatott – ellen lépett már pályára. Később az orosz Rosztov kapusaként még kettő, a norvég Kristiansand játékosaként pedig további kilenc alkalommal nézhetett farkasszemet Lunde Elekkel.

Ebből a 33 találkozóból 24 alkalommal Katrine Lunde örülhetett győzelemnek és volt három döntetlen is, azaz nem túlzás azt állítani, hogy a legendás FTC-edző egyik mumusa a norvég kapus.

Ezúttal azonban nagyobb az esélye az Esztergomnak a belgrádi együttessel szemben, mint a Fradinak a Győr ellen az említett időszakban bármikor. A Crvena zvezda a Svájci Kupa-győztes és bajnoki ezüstérmes Spono Eagles ellen aratott kettős győzelemmel jutott tovább a második számú európai kupasorozatban. Lunde a párharc első mérkőzésén 33 százalékos teljesítménnyel védett, és azóta a bajnokságban is játszik – kilenc forduló után veretlenül éllovas a csapat.