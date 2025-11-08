kézilabdaMOL Esztergom Kézilabdakézilabda Európa-ligakézilabda Bajnokok LigájaElek GáborKatrine Lunde

Elek Gábor mumusa visszatér Magyarországra, az edző az ötvenöt kilométeres futás után ünnepelne

A magyar kézilabda ünnepe lehet a szombati nap. Míg a férfibajnokságban Szeged–Veszprém mérkőzést is rendeznek, addig a női klubcsapatok Európa-szerte érhetnek el sikereket. A Bajnokok Ligája csoportkörében a Győr, az FTC és a Debrecen is pályára lép, míg az Európa-liga selejtezőjében az Esztergom kezdi meg a párharcát. Utóbbi együttesnél Elek Gábor a vezetőedző, az ellenfélnél pedig Katrine Lunde is szerepel – kettejük múltja miatt is különleges lesz a találkozó.

Wiszt Péter
2025. 11. 08. 6:09
Katrine Lunde nyár elején még az Odense kapusaként játszott a Győr elleni BL-döntőben, szombaton már a Crvena zvezda kézilabdázójaként érkezik Esztergomba (Fotó: AFP/Attila Kisbenedek)
Az Esztergom tavaly újoncként lett bronzérmes a női kézilabda NB I-ben, így Elek Gábor együttese története során először szerepelhet nemzetközi kupasorozatban. A klub 2001-től három és fél idényt töltött az NB I-ben, mielőtt 2005 februárjában visszalépett, ebben az időszakban a legjobb eredménye ötödik helyezés volt Laurencz László vezetésével – ezt szárnyalta túl az Elek-csapat. A női válogatott friss világbajnoki keretébe négy játékost – Bukovszky Anna, Faragó Lea, Kovács Anett és Szmolek Apollónia – is adó esztergomiak az Európa-liga selejtezőjében először szombaton lépnek pályára, 14 órától hazai pályán és telt ház előtt fogadják a Crvena zvezda csapatát a csoportkörbe jutásért rendezett párharc odavágóján. A szerbek egyik kapusa a norvég Katrine Lunde, aki a kézilabdasport egyik legnagyobb legendájaként érkezik vissza Magyarországra.

Katrine Lunde már nem egyszer tréfálta meg a magyar kézilabda szurkolóit, szombaton Elek Gábor Esztergomja ellen léphet pályára
Katrine Lunde már nem egyszer tréfálta meg a magyar kézilabda szurkolóit, szombaton és a jövő heti visszavágón Elek Gábor Esztergomja ellen léphet pályára (Fotó: MTI/Tóth Zsombor)

Katrine Lunde Elek Gábor csapata ellen 34-edszer játszik

A 45 éves norvég kapus háromszoros olimpiai, kétszeres világ- és hétszeres Európa-bajnok, a női Bajnokok Ligája történetében pedig egyedüliként hétszeres győztes. Nyáron úgy tűnt, hogy befejezi a pályafutását, de aztán szeptemberben a kétszeres szerb bajnoki címvédő Crvena zvezda együtteséhez igazolt, a klubbal év végéig kötött szerződést, így a november végén startoló vb-n a norvég válogatottba is ismét behívhatják. A választás abból a szempontból kevésbé volt meglepő, hogy Lunde tízéves lányának édesapja is szerb, pontosabban az exgyőri futballista, Nikola Trajkovics.

Lunde a trófeái közül jó néhányat a Győr játékosaként szerzett, 2010 és 2015 között ugyanis a kisalföldi csapatnál védett. Így történhetett meg, hogy összesen tizenhat NB I-es bajnokin, három Magyar Kupa-összecsapáson és három válogatottmérkőzésen is Elek Gábor aktuális csapata – a Ferencváros vagy a magyar válogatott – ellen lépett már pályára. Később az orosz Rosztov kapusaként még kettő, a norvég Kristiansand játékosaként pedig további kilenc alkalommal nézhetett farkasszemet Lunde Elekkel.

Ebből a 33 találkozóból 24 alkalommal Katrine Lunde örülhetett győzelemnek és volt három döntetlen is, azaz nem túlzás azt állítani, hogy a legendás FTC-edző egyik mumusa a norvég kapus.

Ezúttal azonban nagyobb az esélye az Esztergomnak a belgrádi együttessel szemben, mint a Fradinak a Győr ellen az említett időszakban bármikor. A Crvena zvezda a Svájci Kupa-győztes és bajnoki ezüstérmes Spono Eagles ellen aratott kettős győzelemmel jutott tovább a második számú európai kupasorozatban. Lunde a párharc első mérkőzésén 33 százalékos teljesítménnyel védett, és azóta a bajnokságban is játszik – kilenc forduló után veretlenül éllovas a csapat.

Elek Gábor győzelemre vezetné az Esztergom csapatát az Európa-liga selejtezőjében
Elek Gábor győzelemre vezetné az Esztergom csapatát az Európa-liga selejtezőjében (Fotó: Polyák Attila)

Az 55. születésnapját szerdán ünneplő Elek Gábort a találkozó előtt fel fogják köszönteni, ráadásul az esztergomiak egy 55 kilométeres futást is szerveztek hajnalra a tiszteletére. A vezetőedző azonban már előretekintett: – Ellenfelünk egyértelműen a legjobb szerb csapat lesz, válogatott és korábban hazánkban is megfordult játékosokkal. Bár nehéz megmondani, mire lehetnek képesek, hiszen 

egy rosszul sikerült hazai bajnokit leszámítva ebben az idényben még nem volt nehéz meccsük, mindenképpen komolyan kell vennünk őket.

Bár nálunk is többen játszottak már nemzetközi mérkőzéseket, együtt, esztergomiként ez lesz az első ilyen jellegű összecsapásunk. Komoly párharc lehet ebből, amelyet már itthon megpróbálunk eldönteni – nyilatkozta a tréner, aki szerint párján, Szucsánszki Zitán kívül mindenki rendelkezésre áll a hazaiaknál.

Az Esztergom mellett a Győr, az FTC és a DVSC is pályára lép

Az Európa-liga másik magyar együttese, a Mosonmagyaróvár a selejtező előző fordulójából rögtön a főtáblára jutott a görög OF Nea Ioniasz kiejtésével, miután a következő körre eredetileg kisorsolt ellenfele, a norvég Tertnes Bergen a Bajnokok Ligájába átkerült Sola együttesét helyettesíti az El csoportkörében.

Ha már szóba került a BL, ebben a női kézilabda-sorozatban is érdemes figyelni szombaton a magyar csapatokat, hiszen elérnek a csoportkör félidejéig. Délután elsőként a kétszeres címvédő és eddig százszázalékos Győr lép pályára és fogadja a norvég Storhamart, amelyet múlt héten a Debrecen idegenben tudott legyőzni. A négypontos hajdúságiak ezúttal a Metzet fogadják, a Vámos Petrát és Albek Annát is foglalkoztató francia együttes eddig egyedüliként az ETO ellen vesztett pontokat.

A másik csoportban Ferencváros talán a legnehezebb csoportmeccse elé néz, hiszen Jesper Jensen gárdája a hibátlanul álló Brest otthonába látogat. A nyolc ponttal rendelkező FTC tavaly a BL-nyolcaddöntőben búcsúztatta esélyesebb riválisát, így a hazaiak alighanem bosszúvágytól is fűtve fogadják a magyarokat.

Női kézilabda Európa-liga, selejtező, 2. forduló, első mérkőzés:

  • Mol Esztergom–Crvena zvezda (szerb) 14.00

Női Bajnokok Ligája, csoportkör, 7. forduló:

A csoport:

  • Győri Audi ETO KC–Storhamar HE (norvég) 16.00
  • DVSC Schaeffler–Metz HB (francia) 20.00

B csoport:

  • Brest Bretagne (francia)–FTC-Rail Cargo Hungaria 18.00

 

