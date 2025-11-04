A válogatottságot korábban visszautasító játékos is bekerült a magyar keretbe

A tavalyi, részben hazai rendezésű Európa-bajnokságon bronzérmesként zárt csapatból kilencen is hiányoznak a kedden közölt 18 fő közül. Golovin Vlagyimir szülési szabadság miatt nem számíthat a kapuban Böde-Bíró Blankára, valamint a várandós jobbszélsőre, Győri-Lukács Viktóriára, sérülés miatt az ugyancsak jobbszélső Faluvégi Dorottyára és a balátlövő Juhász Grétára, míg az irányító Tóth Nikolett, a beálló Pásztor Noémi, a balátlövő Kácsor Gréta, illetve a balszélső Petrus Mirtill és Szöllősi-Schatzl Nadine szakmai döntés miatt maradt ki a keretből.

Golovin Vlagyimir bejelentette, melyik 18 játékossal számol a vb-n. Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Böde-Bíró, Győri-Lukács, Faluvégi, Juhász, Kácsor, Szöllősi-Schatzl és Tóth már a 35 fős bő keretben sem szerepelt, márpedig most a korábbi névsort szűkítette 18-ra Golovin Vlagyimir. Az edző keretében a bajnoki és Bajnokok Ligája-címvédő Győri Audi ETO KC-t a kapus Szemerey Zsófi és a kapitány döntése értelmében visszatérő balszélső, a válogatottságot februárban átmenetileg lemondó, az októberi összetartásra még nem hívott Fodor Csenge képviseli. Golovin Vlagyimir korábban elismerte, hogy tisztázta a helyzetet Fodor Csengével. A Magyar Kupa-győztes FTC Rail-Cargo Hungaria csapatából öten, az előző idényben bajnoki bronzérmes Mol Esztergomból négyen tagjai a keretnek.

A világbajnokságon mérkőzésenként 16 játékos léphet majd pályára, a kereten belül a vb során öt cserére van lehetőség a 35-ös névsorból.