A válogatottságot korábban visszautasító játékos is bekerült a magyar keretbe

Megvan a világbajnoki keret. A magyar női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya, Golovin Vlagyimir kedden hirdette ki a 18 játékost felvonultató névsort, amely a korábbi, 35 tagú bő keretből lett leszűkítve. A Győr játékosa, a válogatottságot korábban átmenetileg lemondó Fodor Csenge is utazhat a tornára.

2025. 11. 04. 17:05
Golovin Vlagyimir döntése értelmében a Győr játékosa, Fodor Csenge is készülhet a világbajnokságra. Fotó: MTI/Krizsán Csaba
A tavalyi, részben hazai rendezésű Európa-bajnokságon bronzérmesként zárt csapatból kilencen is hiányoznak a kedden közölt 18 fő közül. Golovin Vlagyimir szülési szabadság miatt nem számíthat a kapuban Böde-Bíró Blankára, valamint a várandós jobbszélsőre, Győri-Lukács Viktóriára, sérülés miatt az ugyancsak jobbszélső Faluvégi Dorottyára és a balátlövő Juhász Grétára, míg az irányító Tóth Nikolett, a beálló Pásztor Noémi, a balátlövő Kácsor Gréta, illetve a balszélső Petrus Mirtill és Szöllősi-Schatzl Nadine szakmai döntés miatt maradt ki a keretből.

Golovin Vlagyimir bejelentette, melyik 18 játékossal számol a vb-n
Golovin Vlagyimir bejelentette, melyik 18 játékossal számol a vb-n. Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Böde-Bíró, Győri-Lukács, Faluvégi, Juhász, Kácsor, Szöllősi-Schatzl és Tóth már a 35 fős bő keretben sem szerepelt, márpedig most a korábbi névsort szűkítette 18-ra Golovin Vlagyimir. Az edző keretében a bajnoki és Bajnokok Ligája-címvédő Győri Audi ETO KC-t a kapus Szemerey Zsófi és a kapitány döntése értelmében visszatérő balszélső, a válogatottságot februárban átmenetileg lemondó, az októberi összetartásra még nem hívott Fodor Csenge képviseli. Golovin Vlagyimir korábban elismerte, hogy tisztázta a helyzetet Fodor Csengével. A Magyar Kupa-győztes FTC Rail-Cargo Hungaria csapatából öten, az előző idényben bajnoki bronzérmes Mol Esztergomból négyen tagjai a keretnek.

A világbajnokságon mérkőzésenként 16 játékos léphet majd pályára, a kereten belül a vb során öt cserére van lehetőség a 35-ös névsorból.

Az idei női kézilabda-vb november 26. és december 14. között zajlik majd Hollandiában és Németországban. A magyar válogatott ellenfele november 27-én Szenegál, 29-én Irán, december 1-én pedig Svájc lesz 's-Hertogenboschban. A csoportok első három helyezettje jut a középdöntőbe.

 

A magyar női válogatott 18 fős vb-kerete
Kapusok: Szemerey Zsófi (Győr), Janurik Kinga (Ferencváros), Bukovszky Anna (Esztergom)
Jobbszélsők: Kovács Anett (Esztergom), Grosch Vivien (Debrecen)
Jobbátlövők: Klujber Katrin (Ferencváros), Papp Nikoletta (CS Minaur Baia Mare, román), Albek Anna (Metz HB, francia)
Irányítók: Vámos Petra (Metz HB), Simon Petra (Ferencváros)
Beállók: Tóvizi Petra (Debrecen), Bordás Réka (Ferencváros), Szmolek Apollónia (Esztergom)
Balátlövők: Kuczora Csenge (Thüringer HC, német), Faragó Lea (Esztergom), Csíkos Luca (Vác)
Balszélsők: Márton Gréta (Ferencváros), Fodor Csenge (Győr)

 

