Bölöni László szerint a franciák nagyra értékelik Orbán Viktort, és csodálják a magyar kormány családpolitikáját

A digitális polgári körök szegedi háborúellenes gyűlésén nyilatkozott az erdélyi származású, Franciaországban élő legendás labdarúgó. A franciák közül sokan nagyra értékelik Orbán Viktor miniszterelnököt – mondta Bölöni László, hozzátéve, hogy a magyar kormány családpolitikája, a sok támogatás számukra érthetetlen.

Forrás: Bors.hu2025. 12. 23. 13:52
A szegedi Pick Arénában, a digitális polgári körök háborúellenes gyűlésének idei utolsó rendezvényének helyszínén jelen volt Bölöni László, a neves erdélyi származású labdarúgó is – számolt be a Bors. 

Bölöni László és Rákay Philip a Pick Arénában. Fotó: Bors.hu

Az évtizedek óta Franciaországban élő legendát Rákay Philip kérdezte arról, hogyan látják a magyarokat a franciák. Bölöni László elmondta: sokan nagyra értékelik Orbán Viktor miniszterelnököt. Hozzátette, hogy ugyanakkor a franciák egyáltalán nem értik, mi folyik Magyarországon, hiszen számukra érthetetlen az a sok támogatás, amit a magyar kormány a háromgyermekes anyáknak ad, az adókedvezmény vagy akár a csok és a 3 százalékos hitel, amely megkönnyíti a fiatalok lakáshoz jutását. 

 

Borítókép: Orbán Viktor és Bölöni László  (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

 

Bánó Attila
idezojelekbánó sándor

Könyvégető kommunisták Felsőmocsoládon

Bánó Attila avatarja

A Bánó család, miként maga a nemzet, túlélve a legnagyobb viharokat, erős és életképes maradt.

