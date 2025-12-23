Bölöni László szerint a franciák nagyra értékelik Orbán Viktort, és csodálják a magyar kormány családpolitikáját

A szegedi Pick Arénában, a digitális polgári körök háborúellenes gyűlésének idei utolsó rendezvényének helyszínén jelen volt Bölöni László, a neves erdélyi származású labdarúgó is – számolt be a Bors.

Bölöni László és Rákay Philip a Pick Arénában. Fotó: Bors.hu

Az évtizedek óta Franciaországban élő legendát Rákay Philip kérdezte arról, hogyan látják a magyarokat a franciák. Bölöni László elmondta: sokan nagyra értékelik Orbán Viktor miniszterelnököt. Hozzátette, hogy ugyanakkor a franciák egyáltalán nem értik, mi folyik Magyarországon, hiszen számukra érthetetlen az a sok támogatás, amit a magyar kormány a háromgyermekes anyáknak ad, az adókedvezmény vagy akár a csok és a 3 százalékos hitel, amely megkönnyíti a fiatalok lakáshoz jutását.