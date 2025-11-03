Rendkívüli

A legfőbb ügyész is megerősítette: garázdasággal gyanúsítják Ruszin-Szendi Romuluszt

Orbán Viktor: Bölöni László a filmvásznon is legendás

Bölöni László méltán az erdélyi labdarúgás legnagyobb alakja, a magyar sporttörténet legendája – méltatta a világhírű futballistát a miniszterelnök.

„Bölöni László méltán az erdélyi labdarúgás legnagyobb alakja, a magyar sporttörténet legendája” – írta Facebook-oldalán Orbán Viktor annak apropóján, hogy ma van a Bölöni – Az erdélyi legenda című dokumentumfilm díszbemutatója.  

Budapest, 2025. január 13. Bölöni László korábbi labdarúgó, edző az M4 Sport-Az Év Sportolója Gálán a Magyar Állami Operaházban 2025. január 13-án. MTI/Hegedüs Róbert
Bölöni László korábbi labdarúgó, edző az M4 Sport –Az Év sportolója Gálán a Magyar Állami Operaházban 2025. január 13-án Fotó: Hegedüs Róbert / MTI 

Hozzátette, hogy az erdélyi focilegenda 

Puskás után az egyetlen magyar labdarúgó, aki BEK-trófeát emelhetett a magasba.

A futball-legendáról készült dokumentumfilmmel kapcsolatosan úgy fogalmazott: 

„számunkra nosztalgia és memento, az utókornak pedig betekintés a hőskorba.” 

A kormányfő felhívta a figyelmet, hogy ma van a díszbemutató, „november 6-tól pedig mind részesei lehetünk a legenda életének”.

A Bölöni – Az erdélyi legenda film előzetese:

Borítókép: Orbán Viktor és Bölöni László (Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala)


