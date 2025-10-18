Az erdélyi focilegenda, aki felfedezte Cristiano Ronaldót és olyan sikert ért el, amely Puskáson kívül egy magyarnak sem sikerült

Bölöni Lászlót méltán nevezik az erdélyi labdarúgás legnagyobb alakjának, a román és a magyar sporttörténet legendájának, hiszen, Puskás Ferenc mellett, az egyetlen magyar labdarúgóként emelhette magasba a Bajnokcsapatok Európa-kupáját, mindezt ráadásul a román kirakatcsapat a Steaua Bukarest játékosaként. Nemcsak játékosként, edzőként is maradandót alkotott. A futballtörténelem mai legendái közül játékosa volt: Cristiano Ronaldo , Axel Witsel, Raphael Varane, Ricardo Quaresma vagy Petr Cech.

Bölöni László budapesti otthonában. Forrás: Bölöni Film

A dokumentumfilm egy varázslatos utazás történelmi korszakokon és Európán keresztül, miközben világsztárok, román és magyar labdarúgó-legendák és történelmi személyek idéznek meg egy határokat és lehetetlent nem ismerő futballegyéniséget: Bölöni Lászlót.

Bölöni László nemcsak sportolóként, de emberként is példaértékű, aktív labdarúgóként elvégezte az orvosi egyetemet és fogorvosként is dolgozott, miközben úgy vált Románia egyik legnagyobb sportikonjává, hogy közben mindvégig megmaradt magyarnak. Személye és életútja mindmáig egy olyan kapocs, amely összeköti a két nemzetet, „Bölöni Lacit” ugyanis a határ mindkét oldalán nemzeti hősként tisztelik, magyarok, románok, szászok és cigányok egyaránt.

A film Bölöni László még nem publikált önéletrajzára, európai, magyarországi és romániai archív anyagokra támaszkodik, emellett sok világhírű személyt felsorakoztat, mint a médiában három évtizede nem nyilatkozó Valentin Ceausescu, a néhai román kommunista diktátor fia, a Steaua Bukarest egykori patrónusa, vagy Mircea Dinescu a 1989-es román forradalom ikonikus alakja. A román legendák, mint Helmuth Duckadam vagy Gheorghe Hagi mellett Magyarországról a Ferencváros legendája, Nyilasi Tibor vagy a Honvéd csatárikonja, Kovács Kálmán is megszólal.

Dr. Kollarik Tamás rendező a következőket nyilatkozta:

A románok és a magyarok sorsközösségben élnek a Kárpátok mentén, célunk volt ezzel a filmmel, hogy megmutassuk, hogy a nagyon nehéz és összetett történelmi örökség mellett is lehet közös értékeket és célokat találni. Bölöni László személye és pályafutása összeköti Romániát és Magyarországot, ráadásul szorgalma és emberi tisztessége okán példaképül lehet állítani a felnövekvő generációk elé. A Bölöni-film több mint egy sportfilm, egy kisebbségi sorban élő, szegény magyar–székely fiú büszke története, aki kitartásának köszönhetően, sok nehézség és áldozat árán a kommunista diktatúrából a szabad Nyugat-Európába, és az európai futballvilág csúcsára jutott, miközben nem vesztette el sem hitét, sem pedig gyökereit.

Szabó Attila, a film erdélyi társrendezője hozzátette: