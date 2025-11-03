Rendkívüli

Ted DentFehérvár AV 19jégkorong

Ha a magyar edző elbukik, jöhet egy külföldi mester

A kanadai Ted Dentet nevezték ki az osztrák jégkorongligában szereplő Hydro Fehérvár AV19 vezetőedzőjévé.

Magyar Nemzet
2025. 11. 03. 18:02
jégkorong
Ted Dent (középen) a fehérvári hokisok új edzője Fotó: ANDREAS GORA Forrás: DPA
Elődjét, Kiss Dávidot csütörtökön mentette fel a klub vezetése. Azóta két mérkőzésen Tyler Dietrich másodedző irányította a székesfehérvári együttest. Az 55 esztendős Dent a 2000-es évek elején a Washington Capitals NHL-stábjában videókoordinátorként dolgozott és pályafutása során több fiatalt kísért végig az utánpótlásból a profik közé, majd az American Hockey League-ben (AHL), később az Ontario Hockey League-ben (OHL) edzőként és általános igazgatóként is elismert munkát végzett, mielőtt a német bajnokságban (DEL) szerzett európai tapasztalatot – írta róla a klub honlapja.

ted dent
Ted Dent a Fehérvár új edzője
Fotó: AV 19 Fehérvár

A Fehérvár sorozatban négy vereséget szenvedett el az osztrák liga alapszakaszában és a tizedik helyen állt, amikor Kiss Dávidot menesztették, az utóbbi két mérkőzésén pedig egyszer nyert, egyszer kikapott, és a kilencedik pozíciót foglalja el.

„Pontosan ilyen szituációban még nem vettem át csapatot, de beszéltem olyan edzőkkel, akik átmentek hasonló folyamatokon, tőlük kértem tanácsot és információt. 

Szerintem a kommunikáció és a párbeszéd kulcsfontosságú, hogy mindenki fontosnak érezze magát. Sok feladat vár ránk: sorokat kell kialakítani, edzéseket kell tartani, meg kell ismerni a játékosokat.

Friss, pozitív hozzáállást szeretnék hozni, hogy öröm legyen kijönni a jégre, és ne csak az eredmény miatt. Valószínűleg most nem tökéletes a hangulat, de a győzelem ezen mindig segít” – idézte a klub közleménye a trénert.

Edzői filozófiájával kapcsolatban megjegyezte, kemény és versenyképes hokit vár a csapatától, amelyet úgy szeretne felépíteni, hogy a játékosok egymásért dolgozzanak, mindenkinek meglegyen a saját szerepe, és mindenkit megbecsüljenek.

„Szeretném, ha azt mondanák rólunk: nehéz ellenünk játszani, versenyképesek vagyunk, mindegy, hogy egy góllal vezetünk vagy éppen ellenünk vezetnek. 

Legyünk kemények, birtokoljuk a korongot, ne adjunk semmit ingyen, az ellenfél dolgozzon meg a lehetőségeiért és a gólokért ellenünk.

Legyünk szervezettek a jégen minden olyan szituációban, ahol ennek helye van: emberelőnyben, emberhátrányban és a korongkihozatalnál” – fogalmazott a tréner.

Szélig Viktor, a klub általános igazgatója elmondta, több jelölt is volt a vezetőedzői posztra, Ted Denttel pedig a szezon végéig állapodtak meg.

„Komoly tapasztalatokat szerzett a játékosfejlesztésben, 

hosszú múlt van mögötte profi edzőként és jó néhány játékos formálódott a keze alatt, akik már Stanley Kupa-győztesnek mondhatják magukat.

Reméljük, hogy hamar be tud illeszkedni a rendszerbe és a szükséges impulzusokat a játékosok felé át tudja majd adni” – nyilatkozott Szélig. 
 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

