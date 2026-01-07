Dízelmotoros mopedautó állított fel körrekordot a Nürburgringen

A Ligier dízelüzemű JS50 négykerekűje 28 perc 25,8 másodperc alatt teljesítette a 20,8 kilométeres kört. A francia mikroautó-gyártó szerint ez a teljesítmény „utal a Forma–1-ben betöltött dicsőséges történetére” (1976 és 1996 között végig indult világbajnokságon az Équipe Ligier istálló, egyetlen győzelmét az utolsó szezonjában szerezte Olivier Panis révén Monte-Carlóban).

A Ligier JS50 nem hagyományos autó, hanem mopedautó, így Európa sok országában jogosítvány nélkül, már 14 éves kortól kezdve lehet közúton vezetni.

Az apró járművet egy 0,5 literes, egyhengeres dízelmotor hajtja 8 lóerővel és 27 Nm nyomatékkal.

Mindössze 2,97 méter hosszú, 1,49 méter széles a karosszéria, a komplett kocsi üres tömege 383 kg.

Fotó: Ligier

A JS50 a 17 literes a tankjával képes közel 600 km-t megtenni. Itthon 6,5 millió forintba kerül az alapmodell, de már ez is tartalmazza a négy tárcsaféket. A 7,65 millió Ultimate csúcsfelszereltségben 16 colos felniszett, optikai tuningcsomag, műbőr kárpit, okostelefon-integrációs érintőképernyős menürendszer, sportülések és LED-es lámpák vannak, de a szervokormányért és a légkondicionálóért ennél is felárat kell fizetni.

Fotó: WHamdi.B / Ligier

Francia újságírók, Martin Coulomb és Nicolas Meunier vezették el Párizsból a Nordschleifére a feldíszített JS50-et a körrekordra való felkészülésként, ráadásul egyetlen tank gázolajjal tették meg az 500 km-es utat. Pontosan a gyár által megadott, 3 liter/100 km-es átlagfogyasztással értek Németországba.

Fotó: Ligier

Az elektromos JS50 már nem a saját lábán jutott el a pályára, hanem tréleren vitték. Ezt szintén felküldték a pályára, és 27:55,6 perces időt futott – vagyis majdnem fél perccel előzte meg dízel társát, annak ellenére, hogy a végsebessége ugyanúgy 45 km/h-ban volt korlátozva.

Fotó: Ligier

Eddig a Nürburgring leglassabb mért köre 16:01 perc volt, amit egy Trabant P50 futott 1960-ban.

A valaha futott leggyorsabb sorozatgyártású autó pedig a Mercedes-AMG One volt a legendás pályán, 6:29,1 perces idővel. A német kocsinak szintén van F1-es kötődése, a motorja ugyanis Lewis Hamilton versenyautójából lett átemelve némi módosítás után.