Kínai hipersportkocsi a Nürburgring leggyorsabb elektromos szériaautója

A BYD prémiummárkája már 2024 júliusában elkezdte a hosszú távú teszteket a 20,832 km hosszú Nürburgring Nordschleifén, jelentős mennyiségű adatot és információt begyűjtve és felhasználva a Yangwang U9 Xtreme fejlesztéséhez.

Fotó: BYD

2025. augusztus 22-én az U9 Xtreme

6:59.157 perces hivatalos köridőt futott a pályán,

ezzel több mint 5 másodpercet faragva le a kategória korábbi rekorderedményéből (Xiaomi SU7 Ultra), amivel az akkumulátoros-elektromos szériaautók közül elsőként bekerült a hét perc alattiak előkelő ligájába is. Igaz, a Xiaomi korábban futott 6:22-es időt is, de az a verzió hivatalosan prototípusnak számított, míg az U9 szériaautónak számít, mivel 30 darabot értékesít belőle a Yangwang.

Fotó: BYD

A rekordkísérletben a tapasztalt német GT-versenyző, Moritz Kranz vezette az U9-est, ő a karrierje során már közel 10 ezer kört teljesített a Nordschleifén. Az U9 Xtreme a világ első, sorozatgyártású, ultramagas feszültségű (1200 voltos) padlólemezére épül, és négy nagyteljesítményű villanymotor hajtja; fordulatszámcsúcsuk eléri a 30,000/percet.

A maximális teljesítmény több mint 3000 lóerő,

a teljesítmény/tömeg arány így 1,217 LE/tonna.

Fotó: BYD

A padlólemez alapjai és az intelligens szabályozású DiSus-X felfüggesztés is a sorozatgyártású Yangwang U9-esből érkezett, az Xtreme fontos újdonsága azonban a kifejezetten pályahasználatra tervezett “viselkedéskontroll” funkció. E megoldás kulcsszerepet játszik a nagy sebesség és a gyors köridők eléréséhez szükséges jellemzők egyesítésében és összehangolásában.

Fotó: BYD

A Nürburgring 20,832 km hosszú körének technikás kanyarjaihoz és a pálya komoly szintkülönbségeihez igazodva az U9 Xtreme hűtőrendszerét alapjaiban újratervezték, az autót új, titánötvözetű féknyergekkel és karbon-kerámia féktárcsákkal szerelték fel, keréktárcsáira pedig a Gitivel közösen kifejlesztett GitiSport e·GTR² PRO semi-slick gumikat húztak. Ezekkel a módosításokkal az autót sikerült nem csak a 496,22 km/h-s sebességrekordra, de a Nürburgring kihívásaira is tökéletesen felkészíteni.