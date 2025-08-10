Nem elég az 1306 lóerő a BYD-nek, jön a 3019 lóerős szuperautó

Ha tényleg igaz az, amit a kínai védjegyhivatalba beadott dokumentumok állítanak, feladja a leckét a konkurenciának a BYD. Eddig az 1306 lóerő rendszerteljesítményű Yangwang U9-essel képviselte magát a szuperautók között a kínai gyártó, ahol már nem ritka a kétezer lóerőt meghaladó teljesítmény. Erre válaszul hamarosan piacra dobják a Yangwang U9 Track Edition-t, ami a kínai védjegyhivatalban elérhető információk alapján 3019 (!) lóerős rendszerteljesítményű lesz.

A dokumentumokból annyi látható, hogy a Track Edition hajtásáról négy darab, egyenként 755 lóerős hajtómotor gondoskodik, csúcssebességnek 350 km/órát jelölnek meg. Nem tudjuk, milyen akkumulátort kap az új változat, illetve hogy milyen egyéb változtatások lesznek a technikában, hogyan készítik fel a táncolni is képes DiSus-X aktív felfüggesztést a megnövekedett teljesítménye, de az biztos, hogy kiegészítő aerodinamikai elemekkel (extra szárnyak) is elérhető lesz a BYD Yangwang U9 Track Edition, amelynek 2480 kg a saját tömege és 2630 kg a megengedett össztömege. Pontosabb információk hamarosan várhatóak a világverő teljesítményű szuperautóval kapcsolatban.

