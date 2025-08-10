BYDautós híru9YangWangBYD Yangwang U9 Track Editionkémfotóelektromos autók

Nem elég az 1306 lóerő a BYD-nek, jön a 3019 lóerős szuperautó

A kínai védjegyhivatalban már megjelent a BYD Yangwang U9 Track Edition, amely a dokumentumok alapján 3019 lóerős lesz! Néhány héten belül várható a premier.

Lővei Gergely
2025. 08. 10. 7:00
Fotó: BYD / MIIT
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ha tényleg igaz az, amit a kínai védjegyhivatalba beadott dokumentumok állítanak, feladja a leckét a konkurenciának a BYD. Eddig az 1306 lóerő rendszerteljesítményű Yangwang U9-essel képviselte magát a szuperautók között a kínai gyártó, ahol már nem ritka a kétezer lóerőt meghaladó teljesítmény. Erre válaszul hamarosan piacra dobják a Yangwang U9 Track Edition-t, ami a kínai védjegyhivatalban elérhető információk alapján 3019 (!) lóerős rendszerteljesítményű lesz.

 

A dokumentumokból annyi látható, hogy a Track Edition hajtásáról négy darab, egyenként 755 lóerős hajtómotor gondoskodik, csúcssebességnek 350 km/órát jelölnek meg. Nem tudjuk, milyen akkumulátort kap az új változat, illetve hogy milyen egyéb változtatások lesznek a technikában, hogyan készítik fel a táncolni is képes DiSus-X aktív felfüggesztést a megnövekedett teljesítménye, de az biztos, hogy kiegészítő aerodinamikai elemekkel (extra szárnyak) is elérhető lesz a BYD Yangwang U9 Track Edition, amelynek 2480 kg a saját tömege és 2630 kg a megengedett össztömege. Pontosabb információk hamarosan várhatóak a világverő teljesítményű szuperautóval kapcsolatban.
 

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Közeli barátja lökheti szakadékba Magyar Pétert, közeleg a vég

Laci bácsi lesz a hunyó.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.