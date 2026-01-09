Megválasztották az Év autóját: vajon nyerhetett Dacia vagy Skoda?

A 63 éve alapított Év autója a legrégebbi és legismertebb autós díj Európában, és az egyetlen, amelynek megszerzéséhez a nevező márkák nem súlyos összegekért jelöltetik a járműveiket. Itt ugyanis minden, 2026. január 1-jén újnak minősülő, Európa minimum öt országában már megrendelhető, legalább ötezer példányban eladott modell automatikusan bekerül az indulók közé, akár kéri az autógyártó, akár nem. A díj nyertesét a Brüsszeli Autószalonon hirdették ki január 9-én, délelőtt. A 23 európai ország 59 autós újságírójából álló zsűri ezekből választott ki először hét döntős modellt (Citroen C5 Aircross, Dacia Bigster, Fiat Grande Panda, Kia EV4, Mercedes-Benz CLA, Renault 4 E-Tech Electric, Skoda Elroq), ezekből szavazással került ki a győztes. Minden zsűritag 25 pontot kellett, hogy szétosszon minimum öt autó között, az egyiknek minimum tízet kellett adni.

Forrás: Coty

2026-ban a Mercedes-Benz CLA lett az Év autója, fölényes győzelmet aratva,

hiszen száz ponttal múlta felül a második helyezett Skoda Elroqot. Érdekesség, hogy 2022 óta csak elektromos autók kapták meg a díjat. Egyelőre a CLA is elektromos, de 2026-tól hibrid hajtással is elérhető lesz.

A magyar zsűritagok így szavaztak. Forrás: Coty

A Renault utolsó helyében benne van az is, hogy az elmúlt két évben a francia márka autói (Scénic, R5) nyertek. Idén szokás szerint a német újságírók a német autót, a franciák és a spanyolok az esélyesebb franciát, az olaszok pedig a Fiatot támogatták a legtöbb ponttal, de az egyáltalán nem szoros verseny azt mutatja, hogy a CLA tényleg kiemelkedett az idei mezőnyből.

Fotó: Coty

A végeredmény: