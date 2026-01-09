autós hírév autójaÉv Autója-díjÉv Autója díj

Megválasztották az Év autóját: vajon nyerhetett Dacia vagy Skoda?

Hét modell közül hirdetett győztest az európai zsűri, és üzenetértékű, hogy ragaszkodtak-e az elektromos hajtáshoz.

Gulyás Péter
2026. 01. 09. 12:17
Forrás: Coty
A 63 éve alapított Év autója a legrégebbi és legismertebb autós díj Európában, és az egyetlen, amelynek megszerzéséhez a nevező márkák nem súlyos összegekért jelöltetik a járműveiket. Itt ugyanis minden, 2026. január 1-jén újnak minősülő, Európa minimum öt országában már megrendelhető, legalább ötezer példányban eladott modell automatikusan bekerül az indulók közé, akár kéri az autógyártó, akár nem. A díj nyertesét a Brüsszeli Autószalonon hirdették ki január 9-én, délelőtt. A 23 európai ország 59 autós újságírójából álló zsűri ezekből választott ki először hét döntős modellt (Citroen C5 Aircross, Dacia Bigster, Fiat Grande Panda, Kia EV4, Mercedes-Benz CLA, Renault 4 E-Tech Electric, Skoda Elroq), ezekből szavazással került ki a győztes. Minden zsűritag 25 pontot kellett, hogy szétosszon minimum öt autó között, az egyiknek minimum tízet kellett adni.

Év autója 2026
Forrás: Coty

2026-ban a Mercedes-Benz CLA lett az Év autója, fölényes győzelmet aratva,

hiszen száz ponttal múlta felül a második helyezett Skoda Elroqot. Érdekesség, hogy 2022 óta csak elektromos autók kapták meg a díjat. Egyelőre a CLA is elektromos, de 2026-tól hibrid hajtással is elérhető lesz.

A magyar zsűritagok így szavaztak. Forrás: Coty

A Renault utolsó helyében benne van az is, hogy az elmúlt két évben a francia márka autói (Scénic, R5) nyertek. Idén szokás szerint a német újságírók a német autót, a franciák és a spanyolok az esélyesebb franciát, az olaszok pedig a Fiatot támogatták a legtöbb ponttal, de az egyáltalán nem szoros verseny azt mutatja, hogy a CLA tényleg kiemelkedett az idei mezőnyből.

Év autója 2026
Fotó: Coty

A végeredmény:

  1. Mercedes-Benz CLA 320 pont
  2. Skoda Elroq 220 pont
  3. Kia EV4 208 pont
  4. Citroen C5 Aircross 207
  5. Fiat Grande Panda 200 pont
  6. Dacia Bigster 170 pont
  7. Renault 4 E-Tech Electric 150 pont
     

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

