Kiderült, mely modellek esélyesek a 2026-os Év magyar autója díjra

A győzteseket jövő tavasszal hirdeti ki a szakmai zsűri, melynek a Magyar Nemzet Online autós rovatának szerkesztője is tagja. A szervezők a fenti díjakon kívül kiosztják a közönségdíjat, az Év beszállítója 2026 díjakat és az Év autós PR-szakembere elismerést. Mind a részt vevő márkák, mind a hazai autógyárak számában rekordot dönt a hetedik évad.

Elsőként az Audi Hungaria jelölt: az Év magyar autója díjra az új győri Q3-ast nevezte. A királykategóriában a Suzuki a frissített S-Cross szabadidő-autót, a BMW a debreceni büszkeségét, az iX3 villanyautót, az év végétől Szegeden gyártó BYD pedig a szintén elektromos Dolphin Surf modellt nevezte.

A Suzuki másik esztergomi autója is megméreti magát, a Vitara a kedvező árú városi szabadidő-autók versenyében indul, az eVitara pedig a kedvező árú villanyautók mezőnyében küzd az Év zöldautója 2026 díjért.

Suzuki eVitara. Forrás: Suzuki

Az Audi márka hazai importőre, a Porsche Hungaria a Q3-as modellt a flotta autók között is elindította a Magyar év autója 2026 díjért. Az A6 Limousine a prémium autók, a Q5 a szabadidő-autók, a Q5 phev pedig a legjobb hibridek között versenyez. A Volkswagen két autóval nevezett: a T-Roc a szabadidő-autók, a Tayron a családi autók között törekszik babérra. A Volkswagen haszonjárművek márka a Multivan konnektoros változatát jelölte a legjobb hibridek kategóriában, a Skoda a flottaautók kategóriájában a dízel Octaviával, a sportautók között a kombi Octavia RS-sel, a hibridek között pedig a Superb Combival érdekelt.

A tavaly a családi autók mezőnyében győztes Mazda idén villanyautót jelölt, a Mazda 6e olyan modellekkel versenyez, mint a Mercedes-Benz CLA, a Nissan Leaf vagy a Toyota C-HR+ és bZ4X Touring. A Magyarországon népszerű japán márka a kedvező árú városi autók között a megújult Aygo X modellt, a szabadidő-autók között pedig a friss RAV4 modellt indította.

A Hyundai idén is jelölt sportautót. Az Ioniq 6 N elektromos autóként erős mezőnyben kell, hogy bizonyítson. Az Ioniq 9 a prémium autók, az Inster pedig a kedvező árú villanyautók versenyében érdekelt.