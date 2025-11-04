Kiderült, mely modellek esélyesek a 2026-os Év magyar autója díjra

Rendkívüli

Lezárult a nevezés, harminc márka és négy magyarországi autógyártó összesen ötven jelölést nyújtott be az Év magyar autója 2026, a Magyar év autója 2026 illetve az Év zöldautója 2026 díjakra.

2025. 11. 04. 15:22
Fiat Grange Panda Forrás: Fiat
A győzteseket jövő tavasszal hirdeti ki a szakmai zsűri, melynek a Magyar Nemzet Online autós rovatának szerkesztője is tagja. A szervezők a fenti díjakon kívül kiosztják a közönségdíjat, az Év beszállítója 2026 díjakat és az Év autós PR-szakembere elismerést. Mind a részt vevő márkák, mind a hazai autógyárak számában rekordot dönt a hetedik évad.

 

Elsőként az Audi Hungaria jelölt: az Év magyar autója díjra az új győri Q3-ast nevezte. A királykategóriában a Suzuki a frissített S-Cross szabadidő-autót, a BMW a debreceni büszkeségét, az iX3 villanyautót, az év végétől Szegeden gyártó BYD pedig a szintén elektromos Dolphin Surf modellt nevezte.
A Suzuki másik esztergomi autója is megméreti magát, a Vitara a kedvező árú városi szabadidő-autók versenyében indul, az eVitara pedig a kedvező árú villanyautók mezőnyében küzd az Év zöldautója 2026 díjért.

Suzuki eVitara. Forrás: Suzuki

Az Audi márka hazai importőre, a Porsche Hungaria a Q3-as modellt a flotta autók között is elindította a Magyar év autója 2026 díjért. Az A6 Limousine a prémium autók, a Q5 a szabadidő-autók, a Q5 phev pedig a legjobb hibridek között versenyez. A Volkswagen két autóval nevezett: a T-Roc a szabadidő-autók, a Tayron a családi autók között törekszik babérra. A Volkswagen haszonjárművek márka a Multivan konnektoros változatát jelölte a legjobb hibridek kategóriában, a Skoda a flottaautók kategóriájában a dízel Octaviával, a sportautók között a kombi Octavia RS-sel, a hibridek között pedig a Superb Combival érdekelt.

A tavaly a családi autók mezőnyében győztes Mazda idén villanyautót jelölt, a Mazda 6e olyan modellekkel versenyez, mint a Mercedes-Benz CLA, a Nissan Leaf vagy a Toyota C-HR+ és bZ4X Touring.  A Magyarországon népszerű japán márka a kedvező árú városi autók között a megújult Aygo X modellt, a szabadidő-autók között pedig a friss RAV4 modellt indította.

A Hyundai idén is jelölt sportautót. Az Ioniq 6 N elektromos autóként erős mezőnyben kell, hogy bizonyítson. Az Ioniq 9 a prémium autók, az Inster pedig a kedvező árú villanyautók versenyében érdekelt.

Hyundai Ioniq 6 N. Forrás: Hyundai

A Stellantis autóipari csoporthoz tartozó márkák közül a Citroën a családi autók kategóriájában indítja a frissített C5 Aircross modellt, a DS a No.8 villanyautót a prémium autók kategóriájába nevezte be. A Peugeot 5008 a családi autók között versenyez a Magyar év autója 2026 elismerésért, a hazánkban idén debütáló Leapmotor a C10 modellt nevezte a legjobb hibrideket elismerő Év zöldautója 2026 díjra. A Fiat is jelölt, a Grande Panda az kedvező árú városi autók között, az e-Dobló pedig a kishaszonjárművek mezőnyében szerepel.

A Kia újra forgalmaz hazánkban haszonjárművet, a versenyben az elektromos PV5 Cargo modellel érdekelt.

Ismét van Mitsubishi a jelöltek között, az új Grandisa szabadidő-autók között próbál szerencsét, a Subaru pedig a frissített Forestert jelölte a nagy SUV-k mezőnyében.

Három modellt jelölt a Ford. A márka hazai importőre a konnektoros változatban is kapható Rangert a kishaszonjárművek között, a hetedik generációs Mustang kabrió változatát a sportautó kategóriában, a Puma Gen-Emodellt a kedvező árú villanyautók versenyében méretteti meg.

Szintén lesz az indulók között Dacia, a Bigster a családi autók kategóriában szeretné megszerezni a Magyar év autója címet. A Chery márka hazai importőre, a Grand Automotive Kft. a Tiggo 7-es modellt a legjobb hibridek között, az Omoda impőrtőreként az Omoda 9-es modellt indította ugyanitt, a Maxus márka pedig a T60 Max pickuppal vesz részt a versenyben.

Omoda 9. Forrás: Omoda

Visszatért a korábban több díjat is begyűjtő MG, a kínai márka négy autót nevezett. A ZS Hybrid+ modell a szabadidő-autók között, az HS konnektoros változata a legjobb hibridek között, az új S5 EV a kedvező árú villanyautók mezőnyében, az extravagáns Cyberster pedig a sportautók kategóriában küzd az elsőségért.

További, korábban nem nevező márkákat is üdvözölhetünk a versenyben. Az AutoWallis-csoport által hazánkban forgalmazó KGM a Torres hibrid változatát, a Land Rover a Defender Trophy Edition szériát a szabadidő-autók mezőnyében, a Farizon pedig az SV elektromos kisteherautót jelölte. A tavaly is nevező Renault a 4 E-Tech modellel indul az Év zöldautója címért az elérhető árú villanyautók küzdelmében.

 

Év magyar autója díjak

Szeptember 17-ig nevezhették a gyártók és az importőrök autóikat az Év magyar autója 2026 verseny különböző kategóriáiba. A díjat a Magyarországon, magyar emberek által összeszerelt, gyártója által nevezett autók közül ítéli oda a zsűri alapos tesztek és szigorú szempontrendszer alapján. A rangsorolásban sok más mellett az is döntő, hogy az adott autó milyen hányada készül hazai beszállítók alkatrészeiből, illetve mekkora az itthoni fejlesztés hozzáadott értéke. A szakmai zsűri két másik kategóriában is döntést hoz jövő tavasszal. Az importőrök által benevezett autók közül azok nyerik el a Magyar év autója 2026 díjat, amelyek kategóriájukban (kedvező árú városi autók, családi autók, flottaautók, prémium autók, szabadidő-autók, kishaszonjárművek, sportautók) a leginkább megfelelnek a magyar vásárlók igényeinek.

Forrás: Év magyar autója

Szintén a zsűri – tagjai: Bertalan Gábor, Biró Csongor, Csordás Gábor, Gulyás Péter, László Ferenc, Miklós-Illés Kálmán – dönt több kategóriában (kedvező árú villanyautók, legjobb villanyautók, legjobb hibridek) az év legzöldebb autóiról is, legyenek azok villanyautók vagy hálózatból tölthető hibridek. A Közönségdíj 2026 díj birtokosa pedig az az autó lesz, amelyre az összes jelölt autó közül a jövő év eleji közönségszavazáson a legtöbben szavaznak. 

Mivel az autószektor nem csupán autógyártókból és importőrökből áll, a szervezők kiosztják az Év beszállítója 2026 kitüntetést is.

Ezt azok a hazánkban termelő autóipari vállalatok kaphatják meg, amelyeket a hazai és nemzetközi autógyárak, valamint szakújságírók arra érdemesnek találnak, illetve a legmegbízhatóbb 2025-ös magyarországi partnerükként a szervezők kérésére megjelölnek. A zsűri dönt az Év autós PR-szakembere 2026 díj nyerteséről is.

Az Év magyar autója díjakat először 2020-ban osztották ki, akkor a gyártók és importőrök összesen 39 autót neveztek. 2021-ben 46 autó, 2022-ben 58, 2023-ban és 2024-ben 39-39 autó, 2025-ben 61 autó közül választotta ki a zsűri a győzteseket. A győzteseket 2026 tavaszán hirdetik ki, a díjakat a GreenTech 2026 konferencián adják át.


 

