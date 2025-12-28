Páholyból nézték az érdi rendőrök a skodás „így ne fordulj meg” műsorát + videó

Aki szembejön, nem számít arra, hogy ott megfordulsz – kommentálták a záróvonalon megfordulás esetét a Pest vármegyei rendőrség illetékesei. Valójában az érdi kereszteződés után csak pár száz métert kellett volna megtennie a régi Skoda Superb vezetőjének ahhoz, hogy külön sávból balra kanyarodva, vagy később egy körfogalomban szabályosan megfordulhasson. Ehelyett a felmatricázott, kék villogós járőrautóban ülő rendőrök orra előtt hajtotta végre manőverét, akik persze azonnal utánaeredtek – utána már hiába indexelt jól nevelten a leparkolásnál, nem maradt el a bírság.