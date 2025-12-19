autós hírEgyesült Királysággyorshajtástraffipaxbírság

Nagyot hibáztak a fix traffipaxok, rengeteg autós visszakapja a pénzét

Tévesen mértek a készülékek, ezért visszamenőleg több tízezer bírság válik semmissé az Egyesült Királyságban.

2025. 12. 19. 11:48
Fotó: Gov.uk
Hibásan mértek az automata traffipaxok az angol úthálózat olyan részein, ahol változtatható jelzésképű táblák mutatják a legnagyobb megengedett sebességet. Mindig akkor jelentkezett a probléma, amikor a korlátozás mértéke éppen negyven mérföld/óráról hatvanra váltott: a tábla már az új értéket mutatta, de a kamerák még nagyjából tíz másodpercig a korábbi korlátozás szerint készítették a fényképeket. Már megkezdődött a hibás készülékek javítása, a közlekedési minisztérium elrendelte az elmúlt hat év kameraadatainak ellenőrzését és a hibás büntetések kiszűrését. Mostanáig a rendőrség több mint 36 ezer sofőr esetében törölt szankciókat, ami azt jelenti, hogy a bírság összegét visszatérítik az autósoknak, és a büntetőpontokat is törlik. 

Forrás: Traffix.hu

A hiba az angol autópályák és a főutak tíz százalékán fordult elő, és az ezeken található összesen négyszáz kamerából 154-et érintett – az intelligens autópályákon található összes változtatható sebességmérő kamerát, valamint az A14-es sztráda Huntingdon és Cambridge közötti szakaszát, illetve az A1-es bevezető csomópontját. Természetesen az elmúlt években sokan reklamáltak, ugyanakkor rengetegen kilátástalannak vagy túl energiaigényesnek tartották a harcot, és fizettek annak ellenére, hogy biztosak voltak benne, a kérdéses helyen és időben nem hajtottak gyorsabban a megengedettnél – írja a Traffix.hu, a magyar közúti közlekedés hibabejelentő oldala. 


 

