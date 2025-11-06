autós hírtraffipaxÚjpest

Három új traffipaxdobozt szereltek fel Budapesten

Mind a három Újpesten található, forgalmas utak mellett.

2025. 11. 06. 10:35
Forrás: Ujpestmedia
A közlekedésbiztonság javítása érdekében a IV. kerületi rendőrkapitányság javaslatára helyezték el az új sebességmérő dobozokat, az úgynevezett traffiboxokat Újpest három pontján: 

a Váci út–Bagaria utca kereszteződésében, a Fóti út–Baross utca kereszteződésében, valamint a Külső-Szilágyi út–Megyeri út kereszteződésében. 

„A kihelyezés célja, hogy visszaszorítsa a gyorshajtást, így csökkentve a balesetek kockázatát” – hangsúlyozta Trippon Norbert, Újpest polgármestere, aki külön megköszönte az önkormányzati rendészet munkatársainak közreműködését.

Fotó: Ujpestmedia

Varga Brigitta rendőr százados az átadáson elmondta, hogy forgalmi adatok alapján jelölték ki azokat a területeket, ahová a traffiboxok kerültek, ugyanis korábban itt fordult elő nagyobb számban sebességtúllépés. „A traffiboxok prevenciós hatása vitathatatlan, hiszen a tapasztalatok alapján az autósok azonnal leveszik a gázról a lábukat, amint megpillantják, holott nem is tudják, hogy abban a pillanatban éles-e a sebességmérő doboz” – mondta az Újpestmédiának nyilatkozva. 

A traffibox egy mintegy 80 centi magas fémház, amit egy körülbelül egyméteres talapzatra erősítenek. Belsejében sebességmérő eszköz rejtőzhet.

A kis ablakokon át nem látható, hogy épp van-e benne, így az autós azt sem tudhatja, hogy éles-e a szerkezet. Azonban általános tapasztalat, hogy a sofőrök így is lassítanak, amint megpillantják.


 

